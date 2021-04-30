Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2860: Улучшения для Wine и расширение интеграции с SQL - страница 2
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каким образом?
Биржа транслирует эти данные
Не работают новые макросы.
Работают
Работают
Тогда просьба пояснить.
Какие данные нужны, чтобы решить проблему CopyTicks?
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
fxsaber, 2021.03.26 14:31Если дамп Терминала может помочь решить проблему, готов предоставить.
Результат.
Только с этой даты отдает на Win10.
На WinServer2019 никаких проблем.
Тогда просьба пояснить.
Это специальные макросы (константы компиляции), при каждом использовании новое значение, __COUNTER__ - счётчик, __RANDOM__ - случайное число.
Это специальные макросы (константы компиляции), при каждом использовании новое значение, __COUNTER__ - счётчик, __RANDOM__ - случайное число.
Так непонятно, когда счетчик обнуляется, а когда - нет.
Так непонятно, когда счетчик обнуляется, а когда - нет.
Как я понял - подставляются при компиляции, т.е., при каждом упоминании в исходном тексте - новое значения.
MetaQuotes:
__COUNTER__ — увеличивается на единицу при каждом обращении. При использовании в шаблонах и макросах ведутся отдельные счетчики.
что то не так - или описание не соответствует или не работает:
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 0
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 1
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 2
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 3
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 4
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 5
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 6
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 7
ожидалось, что будут раздельнеы в каждом макросе увеличения счетчиков, а получилось один счетчик, который увеличивается при каждом обращении
что то не так - или описание не соответствует или не работает:
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 0
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 1
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 2
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 3
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 4
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 5
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_1 : 6
2021.03.27 12:51:55.272 tst (EURUSD,H1) M_2 : 7
ожидалось, что будут раздельнеы в каждом макросе увеличения счетчиков, а получилось один счетчик, который увеличивается при каждом обращении
А я именно так и понял когда прочёл об этом в описании…