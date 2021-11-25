Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна
MetaQuotes:
Terminal: Исправлена работа сочетания клавиш "Ctrl+F9". Теперь оно переключает фокус на вкладку торговли в "Инструментах".
Предлагаю повторным нажатием CTRL+F9 переключаться на вкладку, что была выбрана до первого нажатия.
предлагаю повторным нажатием снимать комментирование, вместо добавлять в ряд, это позволит и убрать дополнительную кнопку с панели
и огромная просьба, добавьте в свернутую строку вывод информации при компилирование - наличие или отсутствие ошибок, на маленьких экранах это очень важно
предлагаю повторным нажатием снимать комментирование, вместо добавлять в ряд, это позволит и убрать дополнительную кнопку с панели
и огромная просьба, добавьте в свернутую строку вывод информации при компилирование - наличие или отсутствие ошибок, на маленьких экранах это очень важно
Esc вам в помощь.
Esc вам в помощь.
это знаю,
что ESC жать, что пальцы скрючивать в комбинации, почти одно и тоже, многие только мышкой работают и copy-paste,
не так много профи кто держит вторую руку на клавиатуре и с первых букв заголовки набирает с хоткеями вместо панели пользуются, я не настолько сумасшедший)
Под Linux ускорить бы работу с файлами - открытие и закрытие.
И замирания интерфейса до нескольких минут при большой загрузке.
В Linux корректность шрифтов хромает.
Хотелось бы видеть корректные шрифты.
https://www.mql5.com/ru/forum/366887#comment_22275358
- 2021.04.09
- www.mql5.com
- Terminal: Сервисы "Маркет", "Сигналы" и "Виртуальный хостинг" перенесены в основную рабочую область платформы для более удобной работы.
Вот бы ещё торговые вкладки с ордерами/позициями и историей тоже в основное окно, очень голосую за это!
Нас крине Оптимизация на шести локальных Агентах.
Несколько вопросов.
- Почему часть Агентов числятся за Терминалом, а часть - в фоновых процессах? На скрине красными прямоугольниками пометил.
- Для чего нужен ключ password при запуске metatester64.exe?
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В пятницу 21 мая 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Ранее разделы для покупки MQL5-сервисов располагались в окне "Инструменты", где доступно только небольшое пространство. Основная рабочая область же позволяет показать пользователям полноценные витрины, где они смогут удобно выбирать необходимые продукты. При этом меньшее количество вкладок в инструментах облегчит работу с другими функциями платформы.
Помимо переноса мы полностью обновили дизайн сервисов. Он стал более легким и современным. В сигналах появились дополнительные данные, которые ранее были доступны только на витрине сайта MQL5.community: диаграмма-паутинка с основными характеристиками, показатель надежности и активности и т.д.
Протокол IPv4, который сейчас используется в каждой сети, был создан более 30 лет назад. IP-адреса в нем состоят из 32 бит и представлены в виде четырех чисел по 8 бит, разделенных точками. Это позволяет получить более четырех миллиардов уникальных IP-адресов. Однако сейчас количество устройств и сайтов по всему миру выросло настолько, что адресов перестает хватать всем желающим.
В связи с этим продукты постепенно переходят на параллельную поддержку более современного протокола — IPv6. В нем адрес состоит из 128 бит и представлен в виде x:x:x:x:x:x:x:x , где каждая буква x - это шестнадцатеричные значения шести 16-битных элементов адреса. Такой формат позволяет получить 5 x 10 ^ 28 уникальных адресов. Помимо значительно большего пространства адресов, протокол обладает рядом других преимуществ перед более старой версией. Прочитать о них можно в специализированных статьях.
Самое главное, что платформа MetaTrader 5 теперь полностью готова к работе в сетях IPv6. Если ваш брокер или провайдер переведет вас на новую схему работы, вы не почувствуете никаких изменений и продолжите беспрепятственно торговать.
В пакет были включены дополнительные компоненты, необходимые для более стабильной и быстрой работы. Тем, кто его использует, настоятельно рекомендуется переустановить MetaTrader 5 по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/MetaTrader5.dmg
Поддержка 32-битной версии платформы была остановлена год назад на билде 2361. Мы настоятельно рекомендуем перейти на 64-битную версию MetaTrader 5, чтобы использовать все возможности платформы.
Добавлен новый встроенный тип "complex".
Тип "complex" может передаваться по значению в качестве параметра для MQL5-функций (в отличие от обычных структур, которые передаются только по ссылке). Для функций, импортируемых из DLL, тип "complex" должен передаваться только по ссылке.
Для описания комплексных констант используется суффикс 'i':
Для комплексных чисел на данный момент доступны только простые операции: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==, !=.
В дальнейшем будут добавлены дополнительные математические функции: получение абсолютного значения, синуса, косинуса и многие другие.
Обновление будет доступно через систему Live Update.