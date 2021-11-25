Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2940: Перенос витрин MQL5-сервисов в рабочую область и обновление дизайна

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В пятницу 21 мая 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Сервисы "Маркет", "Сигналы" и "Виртуальный хостинг" перенесены в основную рабочую область платформы для более удобной работы.

    Ранее разделы для покупки MQL5-сервисов располагались в окне "Инструменты", где доступно только небольшое пространство. Основная рабочая область же позволяет показать пользователям полноценные витрины, где они смогут удобно выбирать необходимые продукты. При этом меньшее количество вкладок в инструментах облегчит работу с другими функциями платформы.

    MQL5-сервисы теперь удобно расположены в основной рабочей области платформы

    Мы постарались сделать так, чтобы доступ к дополнительным сервисам не мешал основным задачам трейдеров — торговле и анализу графиков:

    • Вкладки сервисов располагаются в самом конце, после всех графиков.
    • Если окна сервисов не нужны, их можно просто закрыть. Вернуться к ним можно легко: через "Навигатор", панель инструментов или меню "Сервисы".


    Помимо переноса мы полностью обновили дизайн сервисов. Он стал более легким и современным. В сигналах появились дополнительные данные, которые ранее были доступны только на витрине сайта MQL5.community: диаграмма-паутинка с основными характеристиками, показатель надежности и активности и т.д.



    Дизайн сервисов теперь более легкий и современный


  2. Terminal: Добавлена полная поддержка IPv6-адресов.

    Протокол IPv4, который сейчас используется в каждой сети, был создан более 30 лет назад. IP-адреса в нем состоят из 32 бит и представлены в виде четырех чисел по 8 бит, разделенных точками. Это позволяет получить более четырех миллиардов уникальных IP-адресов. Однако сейчас количество устройств и сайтов по всему миру выросло настолько, что адресов перестает хватать всем желающим.

    В связи с этим продукты постепенно переходят на параллельную поддержку более современного протокола — IPv6. В нем адрес состоит из 128 бит и представлен в виде x:x:x:x:x:x:x:x , где каждая буква x - это шестнадцатеричные значения шести 16-битных элементов адреса. Такой формат позволяет получить 5 x 10 ^ 28 уникальных адресов. Помимо значительно большего пространства адресов, протокол обладает рядом других преимуществ перед более старой версией. Прочитать о них можно в специализированных статьях.

    Самое главное, что платформа MetaTrader 5 теперь полностью готова к работе в сетях IPv6. Если ваш брокер или провайдер переведет вас на новую схему работы, вы не почувствуете никаких изменений и продолжите беспрепятственно торговать.

  3. Terminal: Продолжается работа над диспетчером задач, представленным в билде 2815. Теперь для графиков, на которых запущена отладка или профилирование MQL5-программ, есть явная индикация этого.


    В диспетчере задач показывается отладка и профилирование


  4. Terminal: Ускорен запуск платформы под Wine на компьютерах с macOS и Linux. Проведена общая оптимизация работы, исправлены ошибки:

    • Улучшено отображение меню, панелей инструментов и диалоговых окон.
    • Исправлены ошибки в отображении разделов "Маркет", "Сигналы" и "VPS". В частности, исправлена загрузка логотипов продуктов на витрине "Маркета".
    • Обновлен DMG-пакет для легкой установки MetaTrader 5 на компьютерах с macOS. При помощи него платформа устанавливается как обычное приложение — нужно перетащить иконку платформы в Applications и дождаться, пока закончится инсталляция.
      В пакет были включены дополнительные компоненты, необходимые для более стабильной и быстрой работы. Тем, кто его использует, настоятельно рекомендуется переустановить MetaTrader 5 по ссылке https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/MetaTrader5.dmg

    Если вы используйте CrossOver, полностью переустановите в нем MetaTrader 5, чтобы получить последнюю 64-битную версию платформы.
  5. Terminal: Исправлена работа сочетания клавиш "Ctrl+F9". Теперь оно переключает фокус на вкладку торговли в "Инструментах".
  6. MQL5: Продолжается отказ от старых технологий, в том числе 32-битных компонентов:

    • 32-битные терминалы больше не могут загружать программы из "Маркета".
    • 32-битные терминалы не могут использовать сервис хостинга.
    • В 32-битных редакторах MetaEditor больше не доступна функция дополнительной защиты файлов через MQL5 Cloud Protector.
    • MQL5-программы, скомпилированные в слишком старых версиях MetaEditor (выпущенных 5 лет назад и более), не будут запускаться в новой версии терминала.

    Поддержка 32-битной версии платформы была остановлена год назад на билде 2361. Мы настоятельно рекомендуем перейти на 64-битную версию MetaTrader 5, чтобы использовать все возможности платформы.
    Всем продавцам, кто загружал в Маркет 32-битные версии продуктов, настоятельно рекомендуется перекомпилировать их в последнем 64-битном MetaEditor и загрузить обновленные версии. В ближайших версиях мы полностью отключим возможность запуска 32-битных MQL5-программ в терминалах.

  7. MQL5: Добавлена поддержка работы с комплексными числами.

    Добавлен новый встроенный тип "complex".
    struct complex
  {
   double             real;   // вещественная часть
   double             imag;   // мнимая часть
  };
    Тип "complex" может передаваться по значению в качестве параметра для MQL5-функций (в отличие от обычных структур, которые передаются только по ссылке). Для функций, импортируемых из DLL, тип "complex" должен передаваться только по ссылке.

    Для описания комплексных констант используется суффикс 'i':
    complex square(complex c)
  {
   return(c*c);
  }
  
void OnStart()
  {
   Print(square(1+2i));  // в качестве параметра передается константа
  }

// будет выведено "(-3,4)" - это строковое представление комплексного числа
    Для комплексных чисел на данный момент доступны только простые операции: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==, !=.

    В дальнейшем будут добавлены дополнительные математические функции: получение абсолютного значения, синуса, косинуса и многие другие.

  8. MQL5: Добавлен код ошибки TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED — открытие позиции или выставление отложенного ордера невозможно, поскольку перекрытые позиции запрещены. Ошибка возвращается в ответ на попытку произвести торговую операцию, если хеджирование запрещено, а на счете пользователя уже есть позиция или ордер в противоположном направлении по тому же символу.

  9. VPS: Исправлена ошибка миграции окружения на VPS. Она возникала, если переносимый эксперт содержал в себе индикатор в виде ресурса.
  10. MetaEditor: Исправлена остановка отладки и профилирования в невизуальном режиме.
  11. MetaEditor: Исправлено профилирование индикаторов на реальных данных. В некоторых случаях оно могло не запускаться.
  12. Signals: Исправлена проверка режима торговли при копировании сигналов. Торговля инструментом может быть ограничена на стороне брокера: могут быть разрешены только длинные позиции, только короткие или только закрытие. Ранее для успешного копирования сервис требовал полного разрешения на торговлю, в ином случае синхронизация прерывалась. Теперь "торгуемыми" будут считаться и символы с частично ограниченной торговлей. Клиенты фондовых брокеров смогут беспрепятственно копировать сигналы.
  13. Tester: Исправлена проверка торговой сессии при тестировании. В некоторых случаях торговые операции во время тестирования могли не выполняться с ошибкой "market closed", несмотря на то, что они попадали в торговую сессию.
  14. Обновлена документация.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 

MetaQuotes:

Terminal: Исправлена работа сочетания клавиш "Ctrl+F9". Теперь оно переключает фокус на вкладку торговли в "Инструментах".

Предлагаю повторным нажатием CTRL+F9 переключаться на вкладку, что была выбрана до первого нажатия.

 

предлагаю повторным нажатием снимать комментирование, вместо добавлять в ряд, это позволит и убрать дополнительную кнопку с панели


и огромная просьба, добавьте в свернутую строку вывод информации при компилирование - наличие или отсутствие ошибок, на маленьких экранах это очень важно


 
Fast235:

предлагаю повторным нажатием снимать комментирование, вместо добавлять в ряд, это позволит и убрать дополнительную кнопку с панели


и огромная просьба, добавьте в свернутую строку вывод информации при компилирование - наличие или отсутствие ошибок, на маленьких экранах это очень важно


Esc вам в помощь.

 
Alexey Viktorov:

Esc вам в помощь.

это знаю,

что ESC жать, что пальцы скрючивать в комбинации, почти одно и тоже, многие только мышкой работают и copy-paste,

не так много профи кто держит вторую руку на клавиатуре и с первых букв заголовки набирает с хоткеями вместо панели пользуются, я не настолько сумасшедший)

 

Под Linux ускорить бы работу с файлами - открытие и закрытие.

И замирания интерфейса до нескольких минут при большой загрузке.

 

В Linux корректность шрифтов хромает.
Хотелось бы видеть корректные шрифты.

https://www.mql5.com/ru/forum/366887#comment_22275358

MetaTrader 5 для macOS: готовый DMG-пакет и обновление CrossOver
MetaTrader 5 для macOS: готовый DMG-пакет и обновление CrossOver
  • 2021.04.09
  • www.mql5.com
Недавно мы выпустили готовый DMG-пакет для легкой установки MetaTrader 5 на компьютерах с macOS...
 
MetaQuotes:


  1. Terminal: Сервисы "Маркет", "Сигналы" и "Виртуальный хостинг" перенесены в основную рабочую область платформы для более удобной работы.

Вот бы ещё торговые вкладки с ордерами/позициями и историей тоже в основное окно, очень голосую за это!

 
  • Terminal: Сервисы "Маркет", "Сигналы" и "Виртуальный хостинг" перенесены в основную рабочую область платформы для более удобной работы.
    • lfqnt возможность копировать описание и текст продуктов для переводов 
     
    Побороть бы клонирование исторических баз в памяти для каждого локального Агента во время Оптимизации. Очень нерациональное расходование памяти.
     

    Нас крине Оптимизация на шести локальных Агентах.


    Несколько вопросов.


    • Почему часть Агентов числятся за Терминалом, а часть - в фоновых процессах? На скрине красными прямоугольниками пометил.
    • Для чего нужен ключ password при запуске metatester64.exe?
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