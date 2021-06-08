Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемые разработчики!
Может быть все-таки почините это?
(Перевод с английского)
Мы обнаружили проблему с процессом обновления рынка на MT5.
Если вы добавите новый буфер к индикатору на MT5 и опубликуете его на рынке, то существующие графики не получат новый буфер.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) Буфер также отсутствует в диалоговом окне индикаторов / цветов, и нажатие кнопки сброса не решает проблему, равно как и перезапуск терминала.
2) Если индикатор будет удален с графика и применен повторно, новый буфер будет отображаться, как ожидалось (но любые изменения параметров будут потеряны, как ожидалось).
3) Шаблоны, определенные для индикатора версии 1, также удаляют новый буфер при применении к индикаторам версии 2.
4) Похоже, это вызвано файлами .chr в каталоге MQL5 / Profiles / Default, которые содержат разделы <graph> </graph>, которые переопределяют количество буферов, определенных индикатором.
5) MetaEditor и процесс перекомпиляции совершают некоторую «магию» для обновления файлов .chr и не страдают от этой проблемы. (Эта же магия не применяется, когда индикаторы обновляются на рынке)
6) Мы протестировали эту проблему на торговой площадке, но ту же проблему можно воссоздать без маркета, развернув файлы ex5 в каталог тестирования в разделе «Индикаторы», а затем перезаписав файлы ex5 новой версией перед перезапуском терминала.
Существует неприятный обходной путь для добавления нового раздела <graph> </graph> в каждый файл chr и tpl, но мы не хотели бы, чтобы другие пользователи пытались это сделать.
English post... https://www.mql5.com/en/forum/363681/page2#comment_21116035
build 2817
Отладчик неверно отображает вложенные массивы классов.
В данном случае, массив объектов класса clTuneParam имеет размерность 25. Массив же объектов clCond имеет фиксированный размер = 3.
Господа разработчики. Несколько багов и предложение.
1. При копировании кастомного символа из другого кастомного, значение цены тика задается равное 1, не зависимо от того, что было в копируемом символе
2. При импорте кастомных символов задается самостоятельно параметр VolumeLimit равный 0.1, приходится его обнулять
3. В режиме тестирования на кастомном символе, советник не может прочитать его формулу через SYMBOL_FORMULA - выдает пустую строку
4. Есть ли доступ со стороны робота к графикам других таймфреймов в визуальном тестере. ChartNext не видит их. Хорошо бы иметь возможность на них рисовать, или автоматически терминалом отрисовывать на них объекты только их таймфреймов (заданных через OBJPROP_TIMEFRAMES), ну или хотя бы сменить шаблон по-умолчанию. В общем, планируется ли расширение функционала?
Сегодня появилась задержка посылки push notification.
Запись о посылке оповещения на вкладке "журнал" появляется спустя несколько минут после того, как эксперт его послал.
Задержка иногда превышает 10 минут.
После того как оповещение появилось в журнале приходит на телефон как обычно, в течение нескольких секунд.
Если послать несколько push notification подряд, то они поступают с большой задержкой, и пауза между ними 20-30 секунд.
(Версия 2815)
Такой же эффект при нажатии кнопки "Тестировать" на вкладке "Уведомления" окна "Настройки":
- нажал
- несколько минут пауза
- появляется в журнале
- через несколько секунд приходит на телефон.
Эффект повторяется на нескольких терминалах разных брокеров.
Кто-нибудь еще сталкивался?
У меня вчера задержки доставки Push сообщений достигали 1 часа и более.
Просьба MQ разобраться с данным вопросом; если это не проблема падения производительности серверов, а появились "мега-спаммеры", пересылающие тонны сообщений, то стоит оставить бесплатный лимит 100шт/день, а тем кто превышает этот лимит ввести абонентскую плату.
В билде 2815 возник какой-то мега-баг с кастомарными символами, который меня очень задел так как я строю свои собственные склейки по инструментам СМЕ. Выражается баг в том что после завершения работы терминала во время его переоткрытия терминал удаляет из истории символа данные за большую часть пятничной торговой сессии. Возник этот баг еще на прошлой неделе, сразу после обновления, но в понедельник я не стал ничего репортить, чтобы убедиться что эта проблема повторится еще раз.
Сейчас при повторном появлении данной проблему могу с уверенностью константировать, что это проблема имеет характер бага, т.е. не зависит ни от настройки терминалов на моем ПК, ни от времени перезапуска терминала (глюк происходит и при перезапуске в субботу днем, и при перезапуске в пнд утром как это было 01 марта).
В качестве подтверждения прилагаю принт-скрины М1 CLc (каст. склейки фьючерсов CL) где видно что сегодня при запуске терминала:
1) удалены бары М1 практически за всю пятницу, т.е. сразу после бара 04.03.2021 23:59 следующим идет бар 05.03.2021 21:20 (и так на десятках каст. символов),
2) в системном логе по каждому каст. символу проходит следующий набор сообщений:
Прикладываю принт-скрины и системный лог.
В билде 2815 возник какой-то мега-баг с кастомарными символами, который меня очень задел так как я строю свои собственные склейки по инструментам СМЕ. Выражается баг в том что после завершения работы терминала во время его переоткрытия терминал удаляет из истории символа данные за большую часть пятничной торговой сессии.
Наверное, надо выложить что-то по символу. Мои символы без проблем.
Создал вручную кастомный символ индекса доллара, по примеру https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments
Но кастомный символ на М1 получается практически без теней на всей истории.
Не как на скрине с примером
В продолжение кастомных символов в 2815.
Создал вручную кастомный символ индекса доллара, по примеру https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/trading_advanced/custom_instruments
Но кастомный символ на М1 получается практически без теней на всей истории.
Не как на скрине с примером
Тени возникают при построении из тиков.
Отсутствующая синтетическая история строится исключительно на минутках, так как это наиболее быстрый алгоритм обработки больших массивов информации.
При построении из минуток теням на синтетическом M1 взяться неоткуда, так как предполагается одновременное появление всех open, high, low, close на всех формульный инструментах