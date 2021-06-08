Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 15
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Если ввести в терминал, джентельменский набор символов, трейдера будут пользоваться платформой, так как будут знать, что они могут получить картину рынка, открыв терминал МТ5
По моему эффект от ведения набора символов будет больше чем от всех улучшении скорости
Это не от терминала зависит, а от Вашего брокера. Есть брокеры у которых есть и Ваш и другие наборы....
Это не от терминала зависит, а от Вашего брокера. Есть брокеры у которых есть и Ваш и другие наборы....
Это одно из решении но не правильное в целом. Оставлять самотеком дела в конкурентной среде не особо хорошее решение. Большая часть всех терминалов, не имеет к простому набору для ТА, а не малая часть, чтобы говорить о таком решении.
Если ввести в терминал, джентельменский набор символов, трейдера будут пользоваться платформой, так как будут знать, что они могут получить картину рынка, открыв терминал МТ5
По моему эффект от ведения набора символов будет больше чем от всех улучшении скорости
Как пояснили выше, набор предоставляемых инструментов зависит от брокера. Какие добавит на свой сервер те и будут.
У меня другое предложение разработчикам.
Прошу добавить возможность добавлять несколько "Обзоров рынка". Как руками так и програмно.
С возможностью програмного доступа к ним по индексно или id.
Что то подобное этому
Пример для наглядности другого терминала.
В данном примере добавлено пять "Обзоров рынка"
Одним взглядом ясна общая картина по каждому сектору.
Как пояснили выше, набор предоставляемых инструментов зависит от брокера. Какие добавит на свой сервер те и будут.
Если есть что то добавить, пожалуйста оформляйте форме критики или замечания идеи, плюсов или минусов. Так это похоже на догматическую систему улучшении.
В последнем релизном билде 2815 это на месте
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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
traveller00, 2019.12.14 21:47
Билд 2280. Почему когда запускаешь оптимизацию, например генетическую, все поля на вкладке Настройки становятся серыми, и менять их нельзя, а поле, по которому оптимизируется (типа Максимум пользовательского критерия) остаётся активным? Критерий можно менять посреди оптимизации или баг?
P.P.S. Понял, как повторить. Изначально после запуска тестирования кнопка действительно уходит в дисаблед состояние. Но у меня по высоте немного сжато нижнее окно с настройками, в итоге там вертикальный скролл. Если промотать вверх, что критерий перестаёт быть виден, а потом прокрутить обратно вниз, можно обнаружить его снова енабленым.
United States API Crude Oil Stock Change, отсутствует в событиях календаря
Повторное нажатие на F2 не закрывает TaskManager, ESC закрывает только в случае, если TaskManager-окно активно.
Просьба по F2 делать и закрытие.
b2833. Все еще проблема с закрытием окон оптимизации. Иногда единвественный способ избавиться от них - перезагрузка Терминала.
Что обозначают пустые значения в правом столбце? b2834.