Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 20
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Отладка на истории. Запуск из редактора.
Обнуляю переменные типа 'double'
а в отладчике вижу не ноль:
После первого запуска b2842 CopyTicksRange за два месяца длится 40 секунд. После повторного перезапуска Терминала - меньше секунды.
Как получается, что bases-папка каждого Терминала содержит тики за 10 лет? Это десятки гигабайтов. При том, что ни разу не запрашивал тики раньше 2021 года. И не пользовался Тестером.
b2842. Все Агенты в состоянии Ready, но кнопка Stop горит.
У каждого агента Passed выводится, как X/Y - выполнено X заданий из пачки в Y заданий. Выделил на скрине, где X>Y.
Сумма X равна 53, Y - 52. Через какое-то время Оптимизатор закончил работу с таким окончанием.
Нижние три строки на две минуты позже сообщения об optimization done. Только после появления этих строк Stop перешла в Start.
Символы реальные - не кастомные.
Неплохо, теперь можно отключить неиспользуемые вкладки наконец-то...
Вот бы ещё сделали опцию для отключения вот этого блока значков, было бы вообще отлично:
- очевидно что не исправлено, единичка как светилась так и светится.
- очевидно что не исправлено, единичка как светилась так и светится.
Заполните вкладку "Сообщество" в терминале.
Заполните вкладку "Сообщество" в терминале.
Зачем мне это делать например на vps?
Зачем переносите сообщения?
Какое-то непонятное вахтёрство...
Заполните вкладку "Сообщество" в терминале.
Зачем? Он и без этого работает. Если заполнить, начнётся обмен какими-то не нужными данными, которые ещё больше нагрузят терминал, и без того уже нашпигован.
По логике вещей, если не залогинен, то и читать там нечего, но 1 почему-то светится вопреки здравому смыслу.
Зачем? Он и без этого работает. Если заполнить, начнётся обмен какими-то не нужными данными, которые ещё больше нагрузят терминал, и без того уже нашпигован.
По логике вещей, если не залогинен, то и читать там нечего, но 1 почему-то светится вопреки здравому смыслу.
Это "купи слона".