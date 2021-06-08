Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 20

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2021.03.24 06:12:28.920 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2842 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.24 06:12:28.921 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 841 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.24 06:12:28.921 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Отладка на истории. Запуск из редактора.

Обнуляю переменные типа 'double'

а в отладчике вижу не ноль:


 

После первого запуска b2842 CopyTicksRange за два месяца длится 40 секунд. После повторного перезапуска Терминала - меньше секунды.

Как получается, что bases-папка каждого Терминала содержит тики за 10 лет? Это десятки гигабайтов. При том, что ни разу не запрашивал тики раньше 2021 года. И не пользовался Тестером.

 

b2842. Все Агенты в состоянии Ready, но кнопка Stop горит.

У каждого агента Passed выводится, как X/Y - выполнено X заданий из пачки в Y заданий. Выделил на скрине, где X>Y.

Сумма X равна 53, Y - 52. Через какое-то время Оптимизатор закончил работу с таким окончанием.

2021.03.25 11:53:15.547 Tester  NZDJPY.test: ticks data begins from 2021.03.08 00:00
2021.03.25 11:53:15.547 Core 4  pass 45 on GBPNZD.test tested with error "cannot synchronize history (GBPNZD.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.548 Core 5  pass 46 on NZDCAD.test tested with error "cannot synchronize history (NZDCAD.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.549 Core 1  pass 47 on NZDCHF.test tested with error "cannot synchronize history (NZDCHF.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.549 Core 2  pass 48 on NZDJPY.test tested with error "cannot synchronize history (NZDJPY.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.655 Core 1  pass 51 on XAUUSD.test tested with error "cannot synchronize history (XAUUSD.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.655 Core 2  pass 52 on XPTUSD.test tested with error "cannot synchronize history (XPTUSD.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.655 Core 4  pass 49 on USDCNH.test tested with error "cannot synchronize history (USDCNH.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.655 Core 5  pass 50 on XAGUSD.test tested with error "cannot synchronize history (XAGUSD.test)" (0:00:00.002)
2021.03.25 11:53:15.874 Tester  testing on Market Watch symbols finished, total passes 52
2021.03.25 11:53:15.889 Statistics      optimization done in 2 minutes 00 seconds
2021.03.25 11:53:15.889 Statistics      local 52 tasks (100%), remote 0 tasks (0%)
2021.03.25 11:53:15.890 Core 1  connection closed
2021.03.25 11:53:15.890 Core 2  connection closed
2021.03.25 11:53:15.890 Core 3  connection closed
2021.03.25 11:53:15.891 Core 4  connection closed
2021.03.25 11:53:15.891 Core 5  connection closed
2021.03.25 11:53:39.693 Tester  AUDCNH.test: history data begins from 2020.12.14 00:00
2021.03.25 11:53:39.693 Tester  AUDCNH.test: preliminary downloading of history ticks started, it may take quite a long time
2021.03.25 11:55:20.947 Tester  AUDCNH.test: preliminary downloading of history ticks canceled

Нижние три строки на две минуты позже сообщения об optimization done. Только после появления этих строк Stop перешла в Start.

Символы реальные - не кастомные.

 

Неплохо, теперь можно отключить неиспользуемые вкладки наконец-то...

Вот бы ещё сделали опцию для отключения вот этого блока значков, было бы вообще отлично:


 
  • Исправлен счетчик непрочитанных сообщений в чате.

- очевидно что не исправлено, единичка как светилась так и светится.

 
Сборка 2842, отладчик данных истории (на индикаторе) теперь полностью непригоден (значения в окне Watch полностью неверны), стоит ли сообщать подробности?
 
transcendreamer:
  • Исправлен счетчик непрочитанных сообщений в чате.

- очевидно что не исправлено, единичка как светилась так и светится.

Заполните вкладку "Сообщество" в терминале.

 
Vladimir Karputov:

Заполните вкладку "Сообщество" в терминале.

Зачем мне это делать например на vps?

Зачем переносите сообщения?

Какое-то непонятное вахтёрство...

 
Vladimir Karputov:

Заполните вкладку "Сообщество" в терминале.

Зачем? Он и без этого работает. Если заполнить, начнётся обмен какими-то не нужными данными, которые ещё больше нагрузят терминал, и без того уже нашпигован.

По логике вещей, если не залогинен, то и читать там нечего, но 1 почему-то светится вопреки здравому смыслу.

 
Vitaly Muzichenko:

Зачем? Он и без этого работает. Если заполнить, начнётся обмен какими-то не нужными данными, которые ещё больше нагрузят терминал, и без того уже нашпигован.

По логике вещей, если не залогинен, то и читать там нечего, но 1 почему-то светится вопреки здравому смыслу.

Это "купи слона".

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