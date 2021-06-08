Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 3

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fxsaber:

Несколько тысяч ini-файлов тестовых конфигураций. Почистите самостоятельно.

после чистки все равно пару десятков секунд висит

 
Maxim Dmitrievsky:

после чистки все равно пару десятков секунд висит

Тогда еще эти.

Tester\cache\*.opt
Tester\cache\*.tst
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fxsaber:

Тогда еще эти.

Ага, это помогло. На 6 гб папка раздулась

неплохо бы иметь настройку в терминале для автоудаления всего старого

 
Maxim Dmitrievsky:

Ага, это помогло. На 6 гб папка раздулась

неплохо бы иметь настройку в терминале для автоудаления всего старого

I have a ps1 script to delete old files for the MetaTester which is executed reguarly - on your own risk:

У меня есть скрипт ps1 для удаления старых файлов для MetaTester, который выполняется на свой страх и риск:

$search = "F:\MetaTester\Tester\bases"
$desti  = "F:\MetaTester\Tester\ToBeDeleted"
$lgFile = "F:\MetaTester\Tester\ToBeDeleted.log"

Get-ChildItem -Path $search -recurse | Where {!$_.PSIsContainer -and `
$_.LastAccessTime  -lt (get-date).AddDays(-20)} | Remove-Item -verbose *> $lgFile #-whatif -verbose

Get-ChildItem -Path $search -recurse | Where {$_.PSIsContainer -and `
@(Get-ChildItem -Lit $_.Fullname -r | Where {!$_.PSIsContainer}).Length -eq 0} |
Remove-Item -recurse -verbose *>> $lgFile
 
Maxim Dmitrievsky:

неплохо бы иметь настройку в терминале для автоудаления всего старого

Помню эти просьбы ещё несколько лет назад
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Edgar Akhmadeev:
Помню эти просьбы ещё несколько лет назад

Видимо, не так активно пользуюсь МТ5, некоторые вещи вообще не интересуют 

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Что то не пойму - Обновился Терминал  Снимок звук  Почему-то перестали работать звуки у Эксперта. Папка с программой находится в  
C:\Users\SanAlex\AppData\Roaming\XXXXX MT5

Или я навредил эксперту или это Обновление ???

 
SanAlex:
Что то не пойму - Обновился Терминал    Почему-то перестали работать звуки у Эксперта. Папка с программой находится в 

Или я навредил эксперту или это Обновление ???

Может это тоже самое ... но вот китайцы рапортуют (два поста там на эту тему, машинный перевод с китайского):

Форум

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: доступ к глубине рынка из Python, улучшение инструментов отладчика и анализа

Теченг Фу , 2021.03.01 08:07

После обновления последней официальной версии сборки 2815 функция playsound (), используемая в EA, дает сбой. Есть ли у кого то же самое?

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Sergey Golubev:

Может это тоже самое ... но вот китайцы рапортуют (два поста там на эту тему, машинный перевод с китайского):


До этого работало в двух терминалах - установлены в одной и той же папке, в одном терминале Эксперт создаёт звук а в другом почему то нет. 

Снимок звук 2

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Исправил - заменил старый файл терминала - всё заработало, а после обновился терминал и всё работает.

ISPRAVIL

 
Писал об ошибке в описании ещё два месяца назад, до сих пор не исправили. Ссылка на описание ошибки
Ошибки, баги, вопросы
Ошибки, баги, вопросы
  • 2020.12.29
  • www.mql5.com
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