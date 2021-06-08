Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 3
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Несколько тысяч ini-файлов тестовых конфигураций. Почистите самостоятельно.
после чистки все равно пару десятков секунд висит
после чистки все равно пару десятков секунд висит
Тогда еще эти.
Тогда еще эти.
Ага, это помогло. На 6 гб папка раздулась
неплохо бы иметь настройку в терминале для автоудаления всего старого
Ага, это помогло. На 6 гб папка раздулась
неплохо бы иметь настройку в терминале для автоудаления всего старого
I have a ps1 script to delete old files for the MetaTester which is executed reguarly - on your own risk:
У меня есть скрипт ps1 для удаления старых файлов для MetaTester, который выполняется на свой страх и риск:
неплохо бы иметь настройку в терминале для автоудаления всего старого
Помню эти просьбы ещё несколько лет назад
Видимо, не так активно пользуюсь МТ5, некоторые вещи вообще не интересуют
Или я навредил эксперту или это Обновление ???
Что то не пойму - Обновился Терминал Почему-то перестали работать звуки у Эксперта. Папка с программой находится в
Или я навредил эксперту или это Обновление ???
Может это тоже самое ... но вот китайцы рапортуют (два поста там на эту тему, машинный перевод с китайского):
Форум
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: доступ к глубине рынка из Python, улучшение инструментов отладчика и анализа
Теченг Фу , 2021.03.01 08:07После обновления последней официальной версии сборки 2815 функция playsound (), используемая в EA, дает сбой. Есть ли у кого то же самое?
Может это тоже самое ... но вот китайцы рапортуют (два поста там на эту тему, машинный перевод с китайского):
До этого работало в двух терминалах - установлены в одной и той же папке, в одном терминале Эксперт создаёт звук а в другом почему то нет.
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Исправил - заменил старый файл терминала - всё заработало, а после обновился терминал и всё работает.