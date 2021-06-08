Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 13
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Стандартная горизонтальная линия в МТ5 уступает по сравнению с аналогами и устарела. Бесконечность лучей обозначает и случайное попадание в объекты которые не имеют отношения к созданию линии. Падает информативность и пользовательское чтение информации из чартов.
Уже писали об этом
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Где взять время с миллисекундами?
fxsaber, 2021.02.21 08:57
Время в Журнале идет с лагом, т.к. у Print стоит снепшот - накапливает, а потом отправляет. Такой же снепшот и у штатного лога.
Поэтому в этих логах нельзя ориентироваться на время. Надо делать свой.
Пример лага.
Единственный способ уйти от лага в записях Журнала - печатать время в Print с точностью до миллисекунд.
Но обращу внимание ещё раз.
Print не выводит в лог мгновенно, похоже там что-то вроде буфера, который иногда потом сбрасывается на печать. Но временные метки проставляются именно в момент печати, что в плане миллисекунд может разниться со временем вызова Print. В итоге метка времени становится бесполезной, когда видишь кучу событий в абсолютно одно и то же время. И приходится дублировать её самому. Просьба проставлять метку времени сразу при вызове печати.
При запуске советника было бы удобно копировать-вставлять входные параметры, как это сделано в окне тестирования.
100%.
При запуске советника было бы удобно копировать-вставлять входные параметры, как это сделано в окне тестирования.
Вы об этом?
Вы об этом?
В Тестере зайдите во вкладку Настройки и нажмите CTRL+C. Затем в Notepad нажмите CTRL+V.
Можете сделать и обратное действие.
Аналогичное поведение предлагается сделать и в других случаях.
В Тестере зайдите во вкладку Настройки и нажмите CTRL+C. Затем в Notepad нажмите CTRL+V.
Можете сделать и обратное действие.
Аналогичное поведение предлагается сделать и в других случаях.
Ааа, поэлементное копирование… Не сразу понял о чём………
А потом нужна будет возможность копирования группы строк… и ещё… и ещё…
Выделенная строка и так копируется и вставляется…
Ааа, поэлементное копирование… Не сразу понял о чём……
В Тестере сделайте, как написал выше. Никакого поэлементного копирования.
ЗЫ Продвинутые пользователи Тестера совсем не пользуются Set-файлами. Все делается через буфер обмена.
В Тестере сделайте, как написал выше. Никакого поэлементного копирования.
ЗЫ Продвинутые пользователи Тестера совсем не пользуются Set-файлами. Все делается через буфер обмена.