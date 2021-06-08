Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 13

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Просьба дать read-доступ к значению CPU из TaskManager.
 

Стандартная горизонтальная линия в МТ5 уступает по сравнению с аналогами и устарела. Бесконечность лучей обозначает и случайное попадание в объекты которые не имеют отношения к созданию линии. Падает информативность и пользовательское чтение информации из чартов.

 

Уже писали об этом

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Где взять время с миллисекундами?

fxsaber, 2021.02.21 08:57

Время в Журнале идет с лагом, т.к. у Print стоит снепшот - накапливает, а потом отправляет. Такой же снепшот и у штатного лога.

Поэтому в этих логах нельзя ориентироваться на время. Надо делать свой.


Пример лага.

KL      0       14:52:26.013    Trades  '88756': accepted buy limit 0.01 NZDCAD at 0.90492
EO      0       14:52:26.014    Trades  '88756': order #2229707 buy limit 0.01 / 0.01 NZDCAD at 0.90492 done in 4.168 ms

Единственный способ уйти от лага в записях Журнала - печатать время в Print с точностью до миллисекунд.


Но обращу внимание ещё раз.

Print не выводит в лог мгновенно, похоже там что-то вроде буфера, который иногда потом сбрасывается на печать. Но временные метки проставляются именно в момент печати, что в плане миллисекунд может разниться со временем вызова Print. В итоге метка времени становится бесполезной, когда видишь кучу событий в абсолютно одно и то же время. И приходится дублировать её самому. Просьба проставлять метку времени сразу при вызове печати.

 
При запуске советника было бы удобно копировать-вставлять входные параметры, как это сделано в окне тестирования.
 
traveller00:
При запуске советника было бы удобно копировать-вставлять входные параметры, как это сделано в окне тестирования.

100%.

 
traveller00:
При запуске советника было бы удобно копировать-вставлять входные параметры, как это сделано в окне тестирования.

Вы об этом?


 
Alexey Viktorov:

Вы об этом?

В Тестере зайдите во вкладку Настройки и нажмите CTRL+C. Затем в Notepad нажмите CTRL+V.

Можете сделать и обратное действие.

Аналогичное поведение предлагается сделать и в других случаях.

 
fxsaber:

В Тестере зайдите во вкладку Настройки и нажмите CTRL+C. Затем в Notepad нажмите CTRL+V.

Можете сделать и обратное действие.

Аналогичное поведение предлагается сделать и в других случаях.

Ааа, поэлементное копирование… Не сразу понял о чём………

А потом нужна будет возможность копирования группы строк… и ещё… и ещё…

Выделенная строка и так копируется и вставляется…


 
Alexey Viktorov:

Ааа, поэлементное копирование… Не сразу понял о чём……

В Тестере сделайте, как написал выше. Никакого поэлементного копирования.


ЗЫ Продвинутые пользователи Тестера совсем не пользуются Set-файлами. Все делается через буфер обмена.

 
fxsaber:

В Тестере сделайте, как написал выше. Никакого поэлементного копирования.


ЗЫ Продвинутые пользователи Тестера совсем не пользуются Set-файлами. Все делается через буфер обмена.

А продвинутые пользователи не видят более серьёзных проблем в работе терминала, отладчика, тестера? Для вас вот это является самым приоритетным? Слушайте, честное слово, иногда вы меня так удивляете……… Извините за несдержанность.
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