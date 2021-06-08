Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 2

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Vladimir Karputov:

Вы установили уже 2815? Просто  меня только 2801.

это на всех билдах преследует, почищу папку по подсказке fxsaber

 

Обновилось -

 

b2815, наблюдаю в релиз-версии советника всплески лагов выполнения функций (сам замеряю).


В профайлере все эти всплески кладутся в общую картину, как средняя температура по больнице.

Сам всплески никак не говорят о том, что алгоритм тормозит. Если правильно понимаю разработчиков, то это проблемы ОС, железа и прочего.


Возможно ли в профайлере убрать учет всплесков или получить данные всех замеров, чтобы можно было вывести их график?


Такие всплески.

2021.02.26 21:37:02.325 ::CopyTicksRange(_Symbol,Ticks,COPY_TICKS_INFO,From) = 139 mcs.
2021.02.26 21:37:02.325 ::SymbolInfoTick(_Symbol,Tick) = 132 mcs.

Бывают и на несколько порядков крупнее. Из-за них профайлер-картина очень сильно искажается.

 

MT5 b2815, ничего не запущено, открытых чартов нет. Формульных кастомных символов тоже нет.

TaskManager показывает несколько символов без чартов. И один символ (его нет нигде) якобы с чартом. Это баг TaskManager, или он показывает, что MT5 занят чем-то ненужным?

Значения в правом столбце Cycles все время меняются.


Ситуация образовалась после работы скрипта. В конце лога имеются такие записи.

2021.02.27 00:08:39.984 MemoryException 21626880 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:39.984 MemoryException 22118400 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.017 MemoryException 14991360 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.018 MemoryException 4950496 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.019 MemoryException 2095363 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.041 MemoryException 16220160 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.041 MemoryException 16220160 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.041 MemoryException 4590752 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.058 MemoryException 4135712 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.058 MemoryException 1854500 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.061 MemoryException 2456218 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.061 MemoryException 5157376 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.061 MemoryException 2292779 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.066 MemoryException 4574880 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.067 MemoryException 2880502 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.067 MemoryException 3048715 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.096 MemoryException 6820288 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.096 MemoryException 3266839 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.096 MemoryException 3468513 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.096 MemoryException 3744214 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.097 MemoryException 3267139 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.122 MemoryException 7444048 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.122 MemoryException 3243628 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.122 MemoryException 3446369 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.123 MemoryException 2773085 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.123 MemoryException 2974412 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.145 MemoryException 3261128 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.146 MemoryException 3092285 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.146 MemoryException 2782803 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.146 MemoryException 2914041 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.146 MemoryException 3052782 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.147 MemoryException 2761457 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.147 MemoryException 2914544 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.148 MemoryException 2214991 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.148 MemoryException 2471564 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.149 MemoryException 2560209 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.149 MemoryException 2615279 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.149 MemoryException 2936233 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.150 MemoryException 2884604 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.150 MemoryException 2703247 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.152 MemoryException 2967781 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.154 MemoryException 2737380 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.154 MemoryException 2993762 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.155 MemoryException 2476727 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.156 MemoryException 2302770 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.156 MemoryException 2341838 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.156 MemoryException 2657098 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.158 MemoryException 2415614 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.158 MemoryException 1589383 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.159 MemoryException 1706194 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.160 MemoryException 1928006 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.160 MemoryException 2618109 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.160 MemoryException 1746284 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.160 MemoryException 3107408 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.162 MemoryException 3039354 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.162 MemoryException 1707769 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.164 MemoryException 2419028 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.164 MemoryException 2910840 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.164 MemoryException 2648792 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.166 MemoryException 2669700 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.166 MemoryException 2519725 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.166 MemoryException 2122131 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.168 MemoryException 2507080 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.169 MemoryException 2576747 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.169 MemoryException 2419684 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.170 MemoryException 2662330 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.170 MemoryException 3002999 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.170 MemoryException 2524116 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.171 MemoryException 3033008 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.171 MemoryException 2448241 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.172 MemoryException 2975093 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.172 MemoryException 2153965 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.173 MemoryException 2745434 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.174 MemoryException 2166391 bytes not available, 0 heapmin result
2021.02.27 00:08:40.174 MemoryException 2129887 bytes not available, 0 heapmin result

Видимо, памяти не хватало. И в этой ситуации MT5 ничего за собой не подчищает, фоном выполняя ненужные задачи.


После перезагрузки Терминала:


Правильно ли понимаю, что если ничего не запущено, то верная работа MT5, когда TaskManager ДО и ПОСЛЕ перезагрузки показывает схожие цифры?

 

Верхняя строка Суммарно в TaskManager может пропадать. Ее нигде нет.


Потом появляться.

 

Built 2815

Код исполняется раньше, чем он запускается. OK еще не нажата, но код уже исполняется:

Запуск

При этом точки останова в процедуре стоят и не срабатывают в момент фактического исполнения:

debug

 

Build 2815

Опять "Expression could not be evaluated". Дебагер не определил и тип:

not ev

 

Build 2815

Чертовщина с отладчиком. Похоже это как-то связано с моим постом #16 (https://www.mql5.com/ru/forum/363680/page2#comment_21014459). Код явно пред-выполняется до того, как он повторно исполнится в отладчике:

devilish things

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике
  • 2021.02.26
  • www.mql5.com
В пятницу 26 февраля 2021 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
  
добавьте возможность открывать DOM через Mql5
 
fxsaber:

Мне понятно. Worker - сервис. Остальное - очевидно.

скорее внутренний рабочий поток терминала не имеющий отношения к UI и пользовательским кодам.

т.е. если жрет память worker, скорее всего ничего кроме перезагрузки терминала сделать не получится.

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