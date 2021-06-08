Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 2
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Вы установили уже 2815? Просто меня только 2801.
это на всех билдах преследует, почищу папку по подсказке fxsaber
Обновилось -
b2815, наблюдаю в релиз-версии советника всплески лагов выполнения функций (сам замеряю).
В профайлере все эти всплески кладутся в общую картину, как средняя температура по больнице.
Сам всплески никак не говорят о том, что алгоритм тормозит. Если правильно понимаю разработчиков, то это проблемы ОС, железа и прочего.
Возможно ли в профайлере убрать учет всплесков или получить данные всех замеров, чтобы можно было вывести их график?
Такие всплески.
Бывают и на несколько порядков крупнее. Из-за них профайлер-картина очень сильно искажается.
MT5 b2815, ничего не запущено, открытых чартов нет. Формульных кастомных символов тоже нет.
TaskManager показывает несколько символов без чартов. И один символ (его нет нигде) якобы с чартом. Это баг TaskManager, или он показывает, что MT5 занят чем-то ненужным?
Значения в правом столбце Cycles все время меняются.
Ситуация образовалась после работы скрипта. В конце лога имеются такие записи.
Видимо, памяти не хватало. И в этой ситуации MT5 ничего за собой не подчищает, фоном выполняя ненужные задачи.
После перезагрузки Терминала:
Правильно ли понимаю, что если ничего не запущено, то верная работа MT5, когда TaskManager ДО и ПОСЛЕ перезагрузки показывает схожие цифры?
Верхняя строка Суммарно в TaskManager может пропадать. Ее нигде нет.
Потом появляться.
Built 2815
Код исполняется раньше, чем он запускается. OK еще не нажата, но код уже исполняется:
При этом точки останова в процедуре стоят и не срабатывают в момент фактического исполнения:
Build 2815
Опять "Expression could not be evaluated". Дебагер не определил и тип:
Build 2815
Чертовщина с отладчиком. Похоже это как-то связано с моим постом #16 (https://www.mql5.com/ru/forum/363680/page2#comment_21014459). Код явно пред-выполняется до того, как он повторно исполнится в отладчике:
добавьте возможность открывать DOM через Mql5
Мне понятно. Worker - сервис. Остальное - очевидно.
скорее внутренний рабочий поток терминала не имеющий отношения к UI и пользовательским кодам.
т.е. если жрет память worker, скорее всего ничего кроме перезагрузки терминала сделать не получится.