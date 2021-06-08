Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 6
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Какой наброс? Снятий не было. МТ пишет нехилую сумму снятий. Это нормально?
Считайте балансовые операции с минусовыми значениями.
Все балансовые операции с отрицательными значениями считаются снятиями. Если не нравится слово "снятия", назовите их "коррекцией" и скажите спасибо московской бирже за сказочные условия клиринговых перерасчетов, ведущих к таким коррекциям.
Делая вид 3 года торгов на MOEX, что вы "не понимаете коррекции", которые неоднократно в форуме объяснялись - это наброс. Я специально в 6 пунктах описал отягчающие обстоятельства.
И еще раз повторю, без полного отчета никакие однострочные итоги или выводы не принимаются.
Считайте балансовые операции с минусовыми значениями.
Все балансовые операции с отрицательными значениями считаются снятиями. Если не нравится слово "снятия", назовите их "коррекцией" и скажите спасибо московской бирже за сказочные условия клиринговых перерасчетов, ведущих к таким коррекциям.
Делая вид 3 года торгов на MOEX, что вы "не понимаете коррекции", которые неоднократно в форуме объяснялись - это наброс. Я специально в 6 пунктах описал отягчающие обстоятельства.
И еще раз повторю, без полного отчета никакие однострочные итоги или выводы не принимаются.
Форум я не читаю постоянно, поэтому не попадалось. Разницу между сделками "Correction" и "Balance" я не понимаю. Т.е., я понимаю, как оно должно бы быть, но вот как есть - не понимаю.
И да, это исходно была не столько претензия, сколько констатация, что не надо принимать "Историю" слишком всерьёз.
У меня тоже самое.
Не знаю в чем дело.
При чем на рабочем компьютере все ок.
у некоторых пользователей пропали звуки....
Форум
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: доступ к глубине рынка из Python, улучшение инструментов отладки и анализа
Теченг Фу , 2021.03.02 13:45
Спасибо за ответ, проблема устранена, спасибо!
Пользователь с китайского форума проверил звуки на новом бета билде 2816, и сообщил, что все исправлено -
Если символ не торговый, то и Алерт, не выставить, правым кликом мыши из контекстного меню. Думаю это не правильно, многие символы индикаторные, алерты, вещь необходимая
Поддерживаю - уже об этом ранее просил.
Суточные сжатые логи в зип архиве отправьте мне в личку, пожалуйста.
В этом немодифицированном логе должна быть искомая строчка с тормозами.
Ушло в личку.
На последней версии МТ5 2815 это на месте
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения
traveller00, 2020.12.23 17:51
Последняя релизная сборка MT5 2715. Форекс, CFD под названием DJI30, это индекс. Размер контакта 1, точность 0, размер тика 1, валюты маржи и прибыли USD, счёт открыт в EUR. Вопроса 2.
1. Почему цена тика 100? Представитель брокера утверждает, что на серверной части это не задаётся и вопрос надо задавать здесь. В MT4 он выдаёт цену тика в районе 0.82. И это логично, контракт и размер тика по 1, конвертация из USD в валюту счёта EUR и даст как раз порядка 0.82. Но почему МТ5 показывает 100?
2. Почему цена тика фиксирована на 100? Она же зависит от валюты счёта. И в МТ4 это так. А тут прибита гвоздями.
Это где-то баги или я всё считаю неправильно?
Просьба(скорее наивная) добавить штатное событие и функцию обработки аналогичную OnCalculate, которое генерируется для индикаторов только на открытии нового бара. Чтобы не приходилось return_нить искусственно если индикатор рассчитывается только раз в бар.
Сегодня тоже самое искал но не нашел. В некоторые индикаторах, на высоких таймфремах, вообще ничего не меняется, но многие часы в течении дня не нужно вызывается функция OnCalculate. Хотя может и есть решение