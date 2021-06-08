Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 6

Новый комментарий
 
JRandomTrader:

Какой наброс? Снятий не было. МТ пишет нехилую сумму снятий. Это нормально?

Считайте балансовые операции с минусовыми значениями.

Все балансовые операции с отрицательными значениями считаются снятиями. Если не нравится слово "снятия", назовите их "коррекцией" и скажите спасибо московской бирже за сказочные условия клиринговых перерасчетов, ведущих к таким коррекциям.

Делая вид 3 года торгов на MOEX, что вы "не понимаете коррекции", которые неоднократно в форуме объяснялись  - это наброс. Я специально в 6 пунктах описал отягчающие обстоятельства.

И еще раз повторю, без полного отчета никакие однострочные итоги или выводы не принимаются.

Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • www.mql5.com
Статья описывает теорию биржевого ценообразования и специфику клиринговых расчетов срочной секции Московской биржи. Материал будет интересен как начинающим трейдерам, желающим получить свой первый биржевой опыт по торговле деривативами, так и опытным форекс-трейдерам, рассматривающих возможность переноса своей торговли на централизованную биржевую площадку.
 
Если символ не торговый, то и Алерт, не выставить, правым кликом мыши из контекстного меню. Думаю это не правильно, многие символы индикаторные, алерты, вещь необходимая 
 
Renat Fatkhullin:

Считайте балансовые операции с минусовыми значениями.

Все балансовые операции с отрицательными значениями считаются снятиями. Если не нравится слово "снятия", назовите их "коррекцией" и скажите спасибо московской бирже за сказочные условия клиринговых перерасчетов, ведущих к таким коррекциям.

Делая вид 3 года торгов на MOEX, что вы "не понимаете коррекции", которые неоднократно в форуме объяснялись  - это наброс. Я специально в 6 пунктах описал отягчающие обстоятельства.

И еще раз повторю, без полного отчета никакие однострочные итоги или выводы не принимаются.

Форум я не читаю постоянно, поэтому не попадалось. Разницу между сделками "Correction" и "Balance" я не понимаю. Т.е., я понимаю, как оно должно бы быть, но вот как есть - не понимаю.

И да, это исходно была не столько претензия, сколько констатация, что не надо принимать "Историю" слишком всерьёз.

 
Vladislav Andruschenko:


У меня тоже самое. 

Не знаю в чем дело. 


При чем на рабочем компьютере все ок. 

у некоторых пользователей пропали звуки.... 

Пользователь с китайского форума проверил звуки на новом бета билде 2816, и сообщил, что все исправлено -

 
Sergey Golubev:
Пользователь с китайского форума проверил звуки на новом бета билде 2816, и сообщил, что все исправлено -


Да спасибо все ок. Теперь то я знаю ответ. 
 
BillionerClub:
Если символ не торговый, то и Алерт, не выставить, правым кликом мыши из контекстного меню. Думаю это не правильно, многие символы индикаторные, алерты, вещь необходимая 

Поддерживаю - уже об этом ранее просил.

 
Renat Fatkhullin:

Суточные сжатые логи в зип архиве отправьте мне в личку, пожалуйста.

В этом немодифицированном логе должна быть искомая строчка с тормозами.

Ушло в личку.

 

На последней версии МТ5 2815 это на месте

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения

traveller00, 2020.12.23 17:51

Последняя релизная сборка MT5 2715. Форекс, CFD под названием DJI30, это индекс. Размер контакта 1, точность 0, размер тика 1, валюты маржи и прибыли USD, счёт открыт в EUR. Вопроса 2.

1. Почему цена тика 100? Представитель брокера утверждает, что на серверной части это не задаётся и вопрос надо задавать здесь. В MT4 он выдаёт цену тика в районе 0.82. И это логично, контракт и размер тика по 1, конвертация из USD в валюту счёта EUR и даст как раз порядка 0.82. Но почему МТ5 показывает 100?

2. Почему цена тика фиксирована на 100? Она же зависит от валюты счёта. И в МТ4 это так. А тут прибита гвоздями.

Это где-то баги или я всё считаю неправильно?

 
Просьба(скорее наивная) добавить штатное событие и функцию обработки аналогичную OnCalculate, которое генерируется для индикаторов только на открытии нового бара. Чтобы не приходилось return_нить искусственно если индикатор рассчитывается только раз в бар.
Документация по MQL5: Обработка событий / OnCalculate
Документация по MQL5: Обработка событий / OnCalculate
  • www.mql5.com
OnCalculate - Обработка событий - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Mikhail Mishanin:
Просьба(скорее наивная) добавить штатное событие и функцию обработки аналогичную OnCalculate, которое генерируется для индикаторов только на открытии нового бара. Чтобы не приходилось return_нить искусственно если индикатор рассчитывается только раз в бар.

Сегодня тоже самое искал но не нашел. В некоторые индикаторах, на высоких таймфремах, вообще ничего не меняется, но многие часы в течении дня  не нужно вызывается функция OnCalculate. Хотя может и есть решение

12345678910111213...24
Новый комментарий