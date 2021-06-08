Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 11
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Попробуйте этот код
У меня этот код выполнился за 0.5 сек:Автор явно ошибается в замерах. Тем более, что в его коде вообще нет замеров времени.
В последних бетах можно явно отключать разделы терминала:
Попробуйте этот код
2021.03.09 21:56:41.273 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz, 1 / 7 Gb memory, 112 / 148 Gb disk, IE 11, ---, GMT+2
мт4 1320
мт5 2815
мт5 2823
В последних бетах можно явно отключать разделы терминала:
Выключение Календаря отключает и доступ к нему через MQL?
При снятии галочек после в TaskManager количество строк увеличивается.
Выключение Календаря отключает и доступ к нему через MQL?
При снятии галочек после в TaskManager количество строк увеличивается.
Должен отключать
После снятия галочек они срабатывают только после рестарта терминала
После снятия галочек они срабатывают только после рестарта терминала
Как сделать штатно рестарт Терминала?
В последних бетах можно явно отключать разделы терминала:
Вот это спасибо! Даже не надеялся на такое.
После снятия галочек они срабатывают только после рестарта терминала
При снятии галочек TaskManager показывает больше задач.
У меня этот код выполнился за 0.5 сек:Автор явно ошибается в замерах. Тем более, что в его коде вообще нет замеров времени.
Да вы что, какая там ошибка. У меня скрипты второй день стоят колом.
Терминал у меня работает на сервере, обновленный, последней версии. Я удалил отладочный вариант у себя на домашней машине и скопировал папку с терминалом с сервера, чтобы протестировать с чистого листа.
Результат запуска скрипта (на всякий случай прикрепил скрипт Example еще раз, который запускаю)
Конфигурация: Windows 7 x64 SP1, CPU i5-4590, 3.30GHz, ОЗУ 16,0 ГБ.
Терминал: Открытие Брокер Version 5.00 build 2815 26 Feb 2021
2021.03.10 13:46:20.525 Example (BR Splice,M5) 200.043046 sec
2021.03.10 13:55:58.630 Example (GOLD Splice,M5) 191.944905 sec
2021.03.10 14:03:50.990 Example (BR-4.21,H1) 191.339045 sec
2021.03.10 14:07:27.397 Example (GOLD-6.21,H1) 191.606125 sec
2021.03.10 14:12:10.978 Example (RTS Splice,M5) 192.699272 sec
2021.03.10 14:15:36.207 Example (RTS-6.21,H1) 194.348582 sec
Запустил скрипт и на серверной машине (правда, она слабенькая).
Конфигурация: Windows Server 2008 R2 Standard SP1 x64, Xeon E5-2658A, 2.20 GHz, ОЗУ 2,00 ГБ
Терминал: Открытие Брокер Version 5.00 build 2815 26 Feb 2021 (тот же, что и выше)
2021.03.10 14:20:58.577 Example (RTS Splice,M5) 453.577035 sec
На остальных инструментах не стал проверять, так как не могу дожидаться столько времени, когда скрипт завершиться.
Что делать-то ? Это же явный косяк терминала. Время выполнения невменяемое.
При этом машины разные, опер. системы разные, т.е. дело явно не в системе и не в оборудовании.
Остается только ваш терминал. Естественно, до последнего обновления этой проблемы не было.
Что делать-то ? Это же явный косяк терминала. Время выполнения невменяемое.
Подтверждаю наличие проблемы.
Дебаг:
2.451208 sec
Релиз:
163.936715 sec