Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 11

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Ilyas:

Попробуйте этот код

У меня этот код выполнился за 0.5 сек:

2021.03.09 22:45:22.162 test (EURUSD,H1)        0.5336340000000001 sec
Автор явно ошибается в замерах. Тем более, что в его коде вообще нет замеров времени.
 

В последних бетах можно явно отключать разделы терминала:


 
Ilyas:

Попробуйте этот код

2021.03.09 21:56:41.273 Terminal Windows 7 Service Pack 1 build 7601, Intel Core i5-2400  @ 3.10GHz, 1 / 7 Gb memory, 112 / 148 Gb disk, IE 11, ---, GMT+2

мт4 1320

2021.03.09 21:49:17.080 P XAUUSD,H1: 1.030055 sec

мт5 2815

2021.03.09 21:54:35.959 P (EURCAD,H1)   1.292396 sec

мт5 2823

2021.03.09 21:57:53.471 P (EURCAD,H1)   1.28609 sec

 
Renat Fatkhullin:

В последних бетах можно явно отключать разделы терминала:

Выключение Календаря отключает и доступ к нему через MQL?


При снятии галочек после в TaskManager количество строк увеличивается.

 
fxsaber:

Выключение Календаря отключает и доступ к нему через MQL?


При снятии галочек после в TaskManager количество строк увеличивается.

Должен отключать

После снятия галочек они срабатывают только после рестарта терминала

 
Renat Fatkhullin:

После снятия галочек они срабатывают только после рестарта терминала

Как сделать штатно рестарт Терминала?

 
Renat Fatkhullin:

В последних бетах можно явно отключать разделы терминала:


Вот это спасибо! Даже не надеялся на такое.

 
Renat Fatkhullin:

После снятия галочек они срабатывают только после рестарта терминала

При снятии галочек TaskManager показывает больше задач.

 
Renat Fatkhullin:

У меня этот код выполнился за 0.5 сек:

Автор явно ошибается в замерах. Тем более, что в его коде вообще нет замеров времени.

  Да вы что, какая там ошибка. У меня скрипты второй день стоят колом. 

  Терминал у меня работает на сервере, обновленный, последней версии. Я удалил отладочный вариант у себя на домашней машине и скопировал папку с терминалом с сервера, чтобы протестировать с чистого листа. 

Результат запуска скрипта (на всякий случай прикрепил скрипт Example еще раз, который запускаю)

Конфигурация: Windows 7 x64 SP1, CPU i5-4590, 3.30GHz, ОЗУ 16,0 ГБ. 

Терминал: Открытие Брокер Version 5.00 build 2815 26 Feb 2021

2021.03.10 13:46:20.525 Example (BR Splice,M5)      200.043046 sec

2021.03.10 13:55:58.630 Example (GOLD Splice,M5) 191.944905 sec

2021.03.10 14:03:50.990 Example (BR-4.21,H1)        191.339045 sec

2021.03.10 14:07:27.397 Example (GOLD-6.21,H1)    191.606125 sec

2021.03.10 14:12:10.978 Example (RTS Splice,M5)    192.699272 sec

2021.03.10 14:15:36.207 Example (RTS-6.21,H1)      194.348582 sec


Запустил скрипт и на серверной машине (правда, она слабенькая).

Конфигурация: Windows Server 2008 R2 Standard SP1 x64, Xeon E5-2658A, 2.20 GHz, ОЗУ 2,00 ГБ

Терминал: Открытие Брокер Version 5.00 build 2815 26 Feb 2021 (тот же, что и выше)

2021.03.10 14:20:58.577 Example (RTS Splice,M5) 453.577035 sec

На остальных инструментах не стал проверять, так как не  могу дожидаться столько времени, когда скрипт завершиться.


Что делать-то ? Это же явный косяк терминала. Время выполнения невменяемое.

При этом машины разные, опер. системы разные, т.е. дело явно не в системе и не в оборудовании. 

Остается только ваш терминал. Естественно, до последнего обновления этой проблемы не было.




   

Файлы:
Example.mq5  4 kb
 
Zmeev:

Что делать-то ? Это же явный косяк терминала. Время выполнения невменяемое.

Подтверждаю наличие проблемы.


Дебаг:

        2.451208 sec


Релиз:

        163.936715 sec
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