Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 5

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Правильно ли это, что в истории Позиций показываются нулевые комисиия/своп?


Обычно нулевые значения показываются в Терминале пустыми в большинстве случаев.

 
fxsaber:

Правильно ли это, что в истории Позиций показываются нулевые комисиия/своп?


Обычно нулевые значения показываются в Терминале пустыми в большинстве случаев.

В истории вообще бред пишется, не имеющий отношения к реальности:


 
traveller00:

Других программ не запущено. Винда 8 x64, всё лишнее отключено, внезапно ничего всплыть не должно было. Процессор обычно грузится не выше 10%, памяти больше половины свободно. SSD, порядка 5Гб свободных есть. Что ещё предоставить, даже не знаю.

Суточные сжатые логи в зип архиве отправьте мне в личку, пожалуйста.

В этом немодифицированном логе должна быть искомая строчка с тормозами.

 
JRandomTrader:

В истории вообще бред пишется, не имеющий отношения к реальности:

Формулируйте свои мысли точнее, пожалуйста.

Экстресенсов и впечатлительных людей, реагирующих на пустую эмоцию, тут нет.

 
fxsaber:

Правильно ли это, что в истории Позиций показываются нулевые комисиия/своп?

Тут верно.

 
Renat Fatkhullin:

Формулируйте свои мысли точнее, пожалуйста.

Экстресенсов и впечатлительных людей, реагирующих на пустую эмоцию, тут нет.

Нет там ни такого снятия (вообще никакого), ни такой прибыли. Это всё непонятно откуда берущиеся сделки типа Balance.

 
JRandomTrader:

Нет там ни такого снятия (вообще никакого), ни такой прибыли. Это всё непонятно откуда берущиеся сделки типа Balance.

То есть:

  1. вы осознанно скрыли громадное количество сделок истории, что видно по узенькой полосе скроллера
  2. показали одну нормальную и точную по вычислениям строку итогов
  3. специально сузили окно до видимости одной строки
  4. вообще ничего не описали, не объяснили что за счет
  5. "не задумались" о том, чтобы посмотреть на историю сделок
  6. принципиально не выложили архив сделок

Вы пришли набросить с прицелом на эмоциональную реакцию. Отлично зная и делая вид, что не понимаете, как нужно ставить технические вопросы.

Если вы не в курсе, то есть функции TesterWithdrawal и TesterDeposit, которые специально предназначены для моделирования управления средствами в тестере стратегий.

Документация по MQL5: Общие функции / TesterWithdrawal
Документация по MQL5: Общие функции / TesterWithdrawal
  • www.mql5.com
TesterWithdrawal - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Renat Fatkhullin:

То есть:

  1. вы осознанно скрыли громадное количество сделок истории, что видно по узенькой полосе скроллера
  2. показали одну нормальную и точную по вычислениям строку итогов
  3. вообще ничего не описали, не объяснили что за счет
  4. не задумали о том, чтобы посмотреть на историю сделок
  5. принципиально не выложили архив сделок

Вы пришли набросить с прицелом на эмоциональную реакцию. Отлично зная и делая вид, что не понимаете, как нужно ставить технические вопросы.

Если вы не в курсе, то есть функции TesterWithdrawal и TesterDeposit, которые специально предназначены для моделирования управления средствами в тестере стратегий.

История там - с 2017 года. Вот только деньги со счёта не выводились ни разу. Откуда там "Снятие" в таком объёме?

И да, это ФОРТС. С кучей самопроизвольных сделок типа Balance.

 
JRandomTrader:

История там - с 2017 года. Вот только деньги со счёта не выводились ни разу. Откуда там "Снятие" в таком объёме?

И да, это ФОРТС. С кучей самопроизвольных сделок типа Balance.

Не получился наброс? Не помогла строка.

Идите и считайте в экселе свои балансовые строки.

 
Renat Fatkhullin:

Не получился наброс? Не помогла строка.

Идите и считайте в экселе свои балансовые строки.

Какой наброс? Снятий не было. МТ пишет нехилую сумму снятий. Это нормально?

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