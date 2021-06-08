Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 5
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Правильно ли это, что в истории Позиций показываются нулевые комисиия/своп?
Обычно нулевые значения показываются в Терминале пустыми в большинстве случаев.
Правильно ли это, что в истории Позиций показываются нулевые комисиия/своп?
Обычно нулевые значения показываются в Терминале пустыми в большинстве случаев.
В истории вообще бред пишется, не имеющий отношения к реальности:
Других программ не запущено. Винда 8 x64, всё лишнее отключено, внезапно ничего всплыть не должно было. Процессор обычно грузится не выше 10%, памяти больше половины свободно. SSD, порядка 5Гб свободных есть. Что ещё предоставить, даже не знаю.
Суточные сжатые логи в зип архиве отправьте мне в личку, пожалуйста.
В этом немодифицированном логе должна быть искомая строчка с тормозами.
В истории вообще бред пишется, не имеющий отношения к реальности:
Формулируйте свои мысли точнее, пожалуйста.
Экстресенсов и впечатлительных людей, реагирующих на пустую эмоцию, тут нет.
Правильно ли это, что в истории Позиций показываются нулевые комисиия/своп?
Тут верно.
Формулируйте свои мысли точнее, пожалуйста.
Экстресенсов и впечатлительных людей, реагирующих на пустую эмоцию, тут нет.
Нет там ни такого снятия (вообще никакого), ни такой прибыли. Это всё непонятно откуда берущиеся сделки типа Balance.
Нет там ни такого снятия (вообще никакого), ни такой прибыли. Это всё непонятно откуда берущиеся сделки типа Balance.
То есть:
Вы пришли набросить с прицелом на эмоциональную реакцию. Отлично зная и делая вид, что не понимаете, как нужно ставить технические вопросы.
Если вы не в курсе, то есть функции TesterWithdrawal и TesterDeposit, которые специально предназначены для моделирования управления средствами в тестере стратегий.
То есть:
Вы пришли набросить с прицелом на эмоциональную реакцию. Отлично зная и делая вид, что не понимаете, как нужно ставить технические вопросы.
Если вы не в курсе, то есть функции TesterWithdrawal и TesterDeposit, которые специально предназначены для моделирования управления средствами в тестере стратегий.
История там - с 2017 года. Вот только деньги со счёта не выводились ни разу. Откуда там "Снятие" в таком объёме?
И да, это ФОРТС. С кучей самопроизвольных сделок типа Balance.
История там - с 2017 года. Вот только деньги со счёта не выводились ни разу. Откуда там "Снятие" в таком объёме?
И да, это ФОРТС. С кучей самопроизвольных сделок типа Balance.
Не получился наброс? Не помогла строка.
Идите и считайте в экселе свои балансовые строки.
Не получился наброс? Не помогла строка.
Идите и считайте в экселе свои балансовые строки.
Какой наброс? Снятий не было. МТ пишет нехилую сумму снятий. Это нормально?