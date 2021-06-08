Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 10
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Индикаторы iStdDev и болинджера, странно долгие. Циклы крутятся, хотя меняется, только последнее значение на последнем баре. Что то стало страшно использовать стандартные индикаторы
iStdDev
Код не видел, но явно циклы в холостую крутятся, если вызывать, ощутимое количество раз, симулируя приход тиков.
После выбора объекта как бы мышка в заряженном состоянии для построения объекта после клика. Было бы неплохо иметь программный доступ к уже имеющемуся арсеналу, графических объектов, без затрат по времени на создания аналогов.
После выбора объекта как бы мышка в заряженном состоянии для построения объекта после клика. Было бы неплохо иметь программный доступ к уже имеющемуся арсеналу, графических объектов, без затрат по времени на создания аналогов.
В разделе "Управление сигналами" в справке написано, что есть возможность подписаться на сигнал средствами MQL.
На самом же деле, есть ли такая возможность?
Любой вызов функций SignalInfoSet*, SignalSubscribe() и SignalUnsubscribe() возвращает ошибку 4014 "Системная функция не разрешена для вызова"
При этом функция MQLInfoInteger(MQL_SIGNALS_ALLOWED) всегда возвращает false.
Советнику выставлены права?
Советнику выставлены права?
Вот же ж :)
Спасибо, Рашид, в этом и была причина. "Слона-то я и не заметил"
Чем не устраивает ObjectCreate() ?
Упростить в создании таких сценариев, не изобретая велосипедов
Неизвестно по каким критериям будет создание объектов, в будущем, чтобы решить это програмными методами. Легче дать это уже готовый внутренний метод МТ5 и кликом мыши создать, обычным ручным способом объект
Или возможность формировать меню из элементов меню 2-3 уровня. Это тоже бы упростило бы не загромождая рабочее место
Нечего не понимаю.
В последней версии время выполнения операций со строками в MetaEditor упало до совершенно недопустимого уровня. Я даже глазам не поверил. Долго пытался понять, почему скрипты встали колом при запуске. Копался в коде, пробовал разное, но хорошо что остался старый вариант терминала и метаредактора. Обнаружил, что операция простого сложения строк диким образом замедлилась.
Написал простой скрипт, который приложил. На всякий случай, напишу и здесь, чтобы было сразу понятно.
{
string Result = "";
for(int k = 0; k < 5000; k++)
{
Result = Result + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка";
}
}
MetaEditor Version 5.00 build 2715 26 Nov 2020
Время выполнения скрипта: 3,5 сек.
MetaEditor Version 5.00 build 2815 26 Feb 2021
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СКРИПТА: 190 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!
Время выполнения на последней обновленной версии увеличилось, на вскидку, более чем в 50-60 раз !!!!!!
Что это ? Что вы сделали со строками ? Зачем ?
Нечего не понимаю.
В последней версии время выполнения операций со строками в MetaEditor упало до совершенно недопустимого уровня. Я даже глазам не поверил. Долго пытался понять, почему скрипты встали колом при запуске. Копался в коде, пробовал разное, но хорошо что остался старый вариант терминала и метаредактора. Обнаружил, что операция простого сложения строк диким образом замедлилась.
Написал простой скрипт, который приложил. На всякий случай, напишу и здесь, чтобы было сразу понятно.
{
string Result = "";
for(int k = 0; k < 5000; k++)
{
Result = Result + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" +
" Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка" + " Строка";
}
}
MetaEditor Version 5.00 build 2715 26 Nov 2020
Время выполнения скрипта: 3,5 сек.
MetaEditor Version 5.00 build 2815 26 Feb 2021
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СКРИПТА: 190 СЕКУНД !!!!!!!!!!!!!
Время выполнения на последней обновленной версии увеличилось, на вскидку, более чем в 50-60 раз !!!!!!
Что это ? Что вы сделали со строками ? Зачем ?
Попробуйте этот код