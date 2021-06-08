Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 19
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Какой смысл отключать агентов если оптимизатор все равно грузит все агенты и потоки?
Почему нельзя реально не задействовать 1-2 агента что бы дать возможность спокойно работать на ПК?
64 потока, при оптимизации ПК становиться колом...
Считаем процессы...
Причем тут процессы?
Причем тут процессы?
Один процесс-один агент.
С чего это вдруг один процесс один агент? Если агент отключен в терминале в оптимизации он не должен получать нагрузку из оптимизатора. Сама винда не может постоянна так сильно нагружать два ядра и 4 потока...
С чего это вдруг один процесс один агент? Если агент отключен в терминале в оптимизации он не должен получать нагрузку из оптимизатора. Сама винда не может постоянна так сильно нагружать два ядра и 4 потока...
Снимаю и ставлю галочки настроек профайлера. Информация, которую он показывает при любых настройках, абсолютно не может быть использована для поиска слабых мест.
Что делаю не так? В профайлере MT4 отлично видны тормозные места. MT5 - никак не получается эффективно профилировать.
Вроде, говорили, что какие-то настройки MT5-профайлера делают MT4-вариант. Но это, к сожалению, не так. Никак не получается найти в коде медленное место, которое есть.
В MT4-варианте давно бы уже все обнаружил и исправил. Как пользоваться текущим профайлером?!
Режим отображения "Functions by Lines" всегда показывает пустоту. Не могу узнать, сколько вызывалась и сколько длилось выполнение определенной функции. В MT4 это элементарно узнать сходу!
В чем преимущества нового профайлера, если ни одной практической задачи по улучшению кода выполнить не получается?
@Ilyas, похоже, нашел баг оптимизатора компилятора. Добавляю инклуд, в котором ни одна функция не вызывается, и происходит замедление выполнения на 10%.
Все варианты самообмана, вроде, проверил. Никак не получается понять причину, поэтому грешу на компилятор. Если интересно, дайте знать. Скину тогда в ЛС (проект далеко не лаконичный).
При попытке создания mqh файла редактор вылетает.
Пытаюсь создать:
Редактор вылетает.
Если открыть лош-файл - там будет
при этом папка C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Crashes пустая
странно, теперь краш появился ...
Добавлю: оказывается в build 2842 редактор крашится даже при попытке создать советника ...
Создаю советник, редактор аварийно завершает работу. Открываю редактор снова - вижу, что файл советника есть. При попытке двойного клика из редактора по этому новому советнику редактор снова аварийно завершает работу.
Если созданный файл открыть в блокноте (Notepad ++) то видно, что созданный файл советника совсем пустой:
При попытке создания mqh файла редактор вылетает.
Пытаюсь создать:
Редактор вылетает.
Креш будет исправлен в следующем билде.