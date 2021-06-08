Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 18
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У меня одного ZigZag так отрисовывается, если нажать кнопку Home ?
Build 2836
Обновил билд 2834 до билда 2835. В журнале заметил запись
2021.03.20 10:20:13.190 Network '6304': authorized on MetaQuotes-Beta through MetaTrader 5 Access Server (ping: 67.37 ms, build 2834)
Думаю, ну ладно, возможно осталось от предыдущей загрузки… Закрываю терминал, запускаю заново и вижу вот это
А как это может быть?
Обновил билд 2834 до билда 2835. В журнале заметил запись
Думаю, ну ладно, возможно осталось от предыдущей загрузки… Закрываю терминал, запускаю заново и вижу вот это
А как это может быть?
Это билд сервера.
Это билд сервера.
Ааа, тады «Ой». Спасибо.
На кастомных символах ценовая шкала не строится по "круглым" числам.
На обычных символах - все круглое.
Билд 2815
После первого одиночного прохода советник долго думает (секунд 40) перед завершением прохода - раньше такого не было. Второй запуск проходит быстро.
Билд 2815
После первого одиночного прохода советник долго думает (секунд 40) перед завершением прохода - раньше такого не было. Второй запуск проходит быстро.
Уже 2836 ...
Там как?
Уже 2836 ...
Там как?
Хорошо, обновлюсь и понаблюдаю.
Какой смысл отключать агентов если оптимизатор все равно грузит все агенты и потоки?
Почему нельзя реально не задействовать 1-2 агента что бы дать возможность спокойно работать на ПК?
64 потока, при оптимизации ПК становиться колом...