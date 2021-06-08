Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2815: Доступ к стакану цен из Python, улучшения в отладчике и профилировщике - страница 18

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У меня одного ZigZag так отрисовывается, если нажать кнопку Home ?

Build 2836


  
2021.03.20 10:20:11.830 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2835 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.20 10:20:11.830 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-4170 Quad-Core, 9 / 11 Gb memory, 96 / 465 Gb disk, IE 11, Admin, GMT+3

Обновил билд 2834 до билда 2835. В журнале заметил запись 

2021.03.20 10:20:13.190 Network '6304': authorized on MetaQuotes-Beta through MetaTrader 5 Access Server (ping: 67.37 ms, build 2834)

Думаю, ну ладно, возможно осталось от предыдущей загрузки… Закрываю терминал, запускаю заново и вижу вот это

А как это может быть?

 
Alexey Viktorov:

Обновил билд 2834 до билда 2835. В журнале заметил запись

Думаю, ну ладно, возможно осталось от предыдущей загрузки… Закрываю терминал, запускаю заново и вижу вот это

А как это может быть?

Это билд сервера.

 
Andrey Sharov:

Это билд сервера.

Ааа, тады «Ой». Спасибо.

 

На кастомных символах ценовая шкала не строится по "круглым" числам.

На обычных символах - все круглое.

 

Билд 2815

После первого одиночного прохода советник долго думает (секунд 40) перед завершением прохода - раньше такого не было. Второй запуск проходит быстро.

 
Aleksey Vyazmikin:

Билд 2815

После первого одиночного прохода советник долго думает (секунд 40) перед завершением прохода - раньше такого не было. Второй запуск проходит быстро.

Уже 2836 ...

Там как?

 
Уважаемые разработчики, как Вы считаете, если есть в поставке с MT5 стандартные индикаторы, то все ли их комбинации настроек должны работать в тестере стратегий?
 
Artyom Trishkin:

Уже 2836 ...

Там как?

Хорошо, обновлюсь и понаблюдаю.

 

Какой смысл отключать агентов если оптимизатор все равно грузит все агенты и потоки?

Почему нельзя реально не задействовать 1-2 агента что бы дать возможность спокойно работать на ПК?

64 потока, при оптимизации ПК становиться колом...


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