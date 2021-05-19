ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 25
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жесть
как грится все нажитое честным и непосильным трудом в трубу улетело?
кстати, так и бомбят индикаторные системы, т.е. вообще не парясь - вертикально и звиздец
вот и начинается - толи тренд торговать, толи флета вместе - никак
кто то в это время заработал зная заранее )
дык тут нет индикатора и поэтому пох флет на рынке или тренд
Вот еще скрин usdjpy m5 до и после. Да ,и у тебя нет никакого секрета,ну может для масс и не искушенных он и есть,но для меня его нет))) немного подожду,посмотрю как будешь себя вести и если плохо то придется раскрыть твой "грааль"))))
Если считаете, что это не грааль и МО=0, то почему тогда не раскрываете? Может потому, что это всё-таки грааль? А критика этого грааля является своего рода маскировкой, чтобы народ не вздумал копать в этом направлении?
кто то в это время заработал зная заранее )
дык тут нет индикатора и поэтому пох флет на рынке или тренд
не надо знать ничего заранее
нужно просто подготовиться к любому исходу и просчитать их таким образом, чтобы все равно остаться в плюсе и ни в коем случае не слить, никогда
вот и все
что у кого из этого получится - хз
уверен, что не будет ни одного повтора решения, ни у кого
но оно будет
не надо знать ничего заранее
нужно просто подготовиться к любому исходу и просчитать их таким образом, чтобы все равно остаться в плюсе
Например HFT ты же ведь знаешь что это такое? )
там эквити болтается определенное время а потом поднимается в небо
кол-во сделок при этом от 10000 и миллиардные объемы
неужто на HFT перешел? ;-)
Например HFT ты же ведь знаешь что это такое? )
там эквити болтается определенное время а потом поднимается в небо
кол-во сделок при этом от 10000 и миллиардные объемы
неужто на HFT перешел? ;-)
10 сделок в день и уже считается HFT
у меня и больше бывает
но это слабо, я могу и миллион сделок в день и все равно не ливану
а то про что ты говоришь - у меня такие проги были на заре и мне не интересны, т.к. могут слить:
Пока с вами болтал а компьютер в это время дело делает.
как тут можно что то слить? )))
Если считаете, что это не грааль и МО=0, то почему тогда не раскрываете? Может потому, что это всё-таки грааль? А критика этого грааля является своего рода маскировкой, чтобы народ не вздумал копать в этом направлении?
согласен )
не надо знать ничего заранее
нужно просто подготовиться к любому исходу и просчитать их таким образом, чтобы все равно остаться в плюсе и ни в коем случае не слить, никогда
вот и все
что у кого из этого получится - хз
уверен, что не будет ни одного повтора решения, ни у кого
но оно будет
тем не менее в каждом подходе есть свой плюсы и минусы
главное не слить это правильно
но также главное является и побольше заработать
как грится убыток ограничен лишь размером депозита а прибыль не ограничена ничем
тем не менее в каждом подходе есть свой плюсы и минусы
главное не слить это правильно
но также главное является и побольше заработать
как грится убыток ограничен лишь размером депозита а прибыль не ограничена ничем
и риск
как не странно, все это %-ые константы, почти
только вот растут/падают у всех по разному
как не странно, почти все это %-ые константы, почти
только вот растут/падают у всех по разному
сколько пар используете в торговле?