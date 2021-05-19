ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 25

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

жесть

как грится все нажитое честным и непосильным трудом в трубу улетело?

кстати, так и бомбят индикаторные системы, т.е. вообще не парясь - вертикально и звиздец

вот и начинается - толи тренд торговать, толи флет

а вместе - никак

кто то в это время заработал зная заранее )

дык тут нет индикатора и поэтому пох флет на рынке или тренд

 
Viktar DayTrader:

Вот еще скрин usdjpy m5 до и после. Да ,и у тебя нет никакого секрета,ну может для масс и не искушенных он и есть,но для меня его нет))) немного подожду,посмотрю как будешь себя вести и если плохо то придется раскрыть твой "грааль"))))

Если считаете, что это не грааль и МО=0, то почему тогда не раскрываете? Может потому, что это всё-таки грааль? А критика этого грааля является своего рода маскировкой, чтобы народ не вздумал копать в этом направлении?

 
Marat Zeidaliyev:

кто то в это время заработал зная заранее )

дык тут нет индикатора и поэтому пох флет на рынке или тренд

не надо знать ничего заранее

нужно просто подготовиться к любому исходу и просчитать их таким образом, чтобы все равно остаться в плюсе и ни в коем случае не слить, никогда

вот и все

что у кого из этого получится - хз

уверен, что не будет ни одного повтора решения, ни у кого

но оно будет

 
Renat Akhtyamov:

не надо знать ничего заранее

нужно просто подготовиться к любому исходу и просчитать их таким образом, чтобы все равно остаться в плюсе

Например HFT ты же ведь знаешь что это такое? )

там эквити болтается определенное время а потом поднимается в небо

кол-во сделок при этом от 10000 и миллиардные объемы

неужто на HFT перешел? ;-)

 
Marat Zeidaliyev:

Например HFT ты же ведь знаешь что это такое? )

там эквити болтается определенное время а потом поднимается в небо

кол-во сделок при этом от 10000 и миллиардные объемы

неужто на HFT перешел? ;-)

10 сделок в день и уже считается HFT

у меня и больше бывает

но это слабо, я могу и миллион сделок в день и все равно не ливану

а то про что ты говоришь - у меня такие проги были на заре и мне не интересны, т.к. могут слить:


[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

Пока с вами болтал а компьютер в это время дело делает.

как тут можно что то слить? )))

Действительно, как слить не торгуя
 
khorosh:

Если считаете, что это не грааль и МО=0, то почему тогда не раскрываете? Может потому, что это всё-таки грааль? А критика этого грааля является своего рода маскировкой, чтобы народ не вздумал копать в этом направлении?

согласен )


 
Renat Akhtyamov:

не надо знать ничего заранее

нужно просто подготовиться к любому исходу и просчитать их таким образом, чтобы все равно остаться в плюсе и ни в коем случае не слить, никогда

вот и все

что у кого из этого получится - хз

уверен, что не будет ни одного повтора решения, ни у кого

но оно будет

тем не менее в каждом подходе есть свой плюсы и минусы

главное не слить это правильно

но также главное является и побольше заработать

как грится убыток ограничен лишь размером депозита а прибыль не ограничена ничем 

 
Marat Zeidaliyev:

тем не менее в каждом подходе есть свой плюсы и минусы

главное не слить это правильно

но также главное является и побольше заработать

как грится убыток ограничен лишь размером депозита а прибыль не ограничена ничем 

и риск

как не странно, все это %-ые константы, почти

только вот растут/падают у всех по разному

 
Renat Akhtyamov:

как не странно, почти все это %-ые константы, почти

только вот растут/падают у всех по разному

сколько пар используете в торговле?

1...181920212223242526272829303132...39
Новый комментарий