ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 27
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А что такое слой?
Итерация
как вам иначе объяснить
во например вы когда белите стену дома известью
то сколько слоев мажете на стену?
зачем это делаете?
почему не обойтись лишь одним слоем?
и собственно суть в том что это в конченом итоге вам даст
Может переименовать ветку в Спор дилетантов?
ага
гони прогнозы дальше, типа грааль:
https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page67#comment_20786016
могу поспорить это buy закрылся прямо под стрелкой, а sell с самой вершины закрылся в конце шланга, прямо на нижнем buy)
насчет объема, даже представить себе не сможешь, умножь это все на 2 лота
А та картинка каким объёмом была нарисована?
Отработали четко.
https://www.mql5.com/ru/forum/362695/page24#comment_20777622
2021.02.16 16:30
2021.02.16 16:50
2021.02.16 17:50
2021.02.16 18:20
2021.02.16 18:45
2021.02.16 19:05
2021.02.16 19:25
в следующий раз наверное перейду на более крупный масштаб
а то рынок просто мертвый и время занимает экстраполировать каждый слой по отдельности
угадать направление это не сложно лично для меня
грааля имеет под собой две теорий первая это связано со временем а вторая со с ценой
сперва ловим будущее время далее метим на графике по всему суточному интервалу
а потом дело остается с угадыванием направления и тут вторая теория помогает
в этом отдельное спасибо одному великому человеку за эту мысль
она не сложна в понимании но как говорится она лежит словно иголка в сене
в абсолютно любой стратегий необходимо по шаманить чтобы работало как надо
это как автомобиль если во время не осматривать однажды может поломаться )
Доброе время суток!
Если с поимкой будущей реакции цены более-менее всё понятно, то вот с направлением тут полный треш. Побудь немного тоже "великим человеком" и подскажи эту мысль ... :)
Кстати. Был тут в прогнозах некий ALEKSANDR GADZERA. Тоже с временем работал. С ним можете побеседовать.
могу поспорить это buy закрылся прямо под стрелкой, а sell с самой вершины закрылся в конце шланга, прямо на нижнем buy)
Открой М1 и смотри 15:05 (система заранее определяет в будущем время малейших колебаний цен)
как ты думаешь каковы шансы среди 1440 минутных свечей точно предсказать начало минимальной коррекций движения цен
оцени вероятность?
чтобы отпало сомнения что я там типа что то мухлюю )
Открой М1 и смотри 15:05 (система заранее определяет в будущем время малейших колебаний цен)
как ты думаешь каковы шансы среди 1440 минутных свечей точно предсказать начало минимальной коррекций движения цен
оцени вероятность?
чтобы отпало сомнения что я там типа что то мухлюю )
Никакого мухлежа нет ... :) Всё прозаично просто ... Цена двигаясь по графику сама рисует места возмущений в будущем. Об этом многие ВЕЛИКИЕ говорят ... :)
P.S. Лучше поделись по направлению ... :) Если нет желание даже намекнуть, то так и скажи ... :)
Никакого мухлежа нет ... :) Всё прозаично просто ... Цена двигаясь по графику сама рисует места возмущений в будущем. Об этом многие ВЕЛИКИЕ говорят ... :)
P.S. Лучше поделись по направлению ... :) Если нет желание даже намекнуть, то так и скажи ... :)
вопрос в том каким образом это вычислить узнать где в какое время будет возмущение цены в будущем? )
сперва попробуйте найти да хоть любую альтернативу близкую к этому )
а потом уже поговорим про направление