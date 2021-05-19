ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 27

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Я так понимаю торговать этот клоун не собирается?
 
khorosh:

А что такое слой?

Итерация 

как вам иначе объяснить 

во например вы когда белите стену дома известью

то сколько слоев мажете на стену?

зачем это делаете?

почему не обойтись лишь одним слоем?

и собственно суть в том что это в конченом итоге вам даст 

 
Vladimir Baskakov:
Может переименовать ветку в Спор дилетантов?

ага

гони прогнозы дальше, типа грааль:

https://www.mql5.com/ru/forum/359287/page67#comment_20786016

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
  • 2021.02.15
  • www.mql5.com
Эх, Форекс, Форекс! Прибыльная тема! Отличный путь миллионером стать! …Окончив курсы, поиграв на демо, Я, вроде, что-то начал понимать...
 

могу поспорить это buy закрылся прямо под стрелкой, а sell с самой вершины закрылся в конце шланга, прямо на нижнем buy)


 
Renat Akhtyamov:


насчет объема, даже представить себе не сможешь, умножь это все на 2 лота


А та картинка каким объёмом была нарисована?

 
Marat Zeidaliyev:

Отработали четко.

https://www.mql5.com/ru/forum/362695/page24#comment_20777622

2021.02.16 16:30

2021.02.16 16:50

2021.02.16 17:50

2021.02.16 18:20

2021.02.16 18:45

2021.02.16 19:05

2021.02.16 19:25

в следующий раз наверное перейду на более крупный масштаб 

а то рынок просто мертвый и время занимает экстраполировать каждый слой по отдельности

угадать направление это не сложно лично для меня 

грааля имеет под собой две теорий первая это связано со временем а вторая со с ценой

сперва ловим будущее время далее метим на графике по всему суточному интервалу

а потом дело остается с угадыванием направления и тут вторая теория помогает

в этом отдельное спасибо одному великому человеку за эту мысль

она не сложна в понимании но как говорится она лежит словно иголка в сене

в абсолютно любой стратегий необходимо по шаманить чтобы работало как надо

это как автомобиль если во время не осматривать однажды может поломаться )

Доброе время суток!

Если с поимкой будущей реакции цены более-менее всё понятно, то вот с направлением тут полный треш. Побудь немного тоже "великим человеком" и подскажи эту мысль ... :)

 
Marat Zeidaliyev:

Кстати. Был тут в прогнозах некий ALEKSANDR GADZERA. Тоже с временем работал. С ним можете побеседовать.

 
Fast235:

могу поспорить это buy закрылся прямо под стрелкой, а sell с самой вершины закрылся в конце шланга, прямо на нижнем buy)


Открой М1 и смотри 15:05 (система заранее определяет в будущем время малейших колебаний цен)

как ты думаешь каковы шансы среди 1440 минутных свечей точно предсказать начало минимальной коррекций движения цен

оцени вероятность?

чтобы отпало сомнения что я там типа что то мухлюю )

 
Marat Zeidaliyev:

Открой М1 и смотри 15:05 (система заранее определяет в будущем время малейших колебаний цен)

как ты думаешь каковы шансы среди 1440 минутных свечей точно предсказать начало минимальной коррекций движения цен

оцени вероятность?

чтобы отпало сомнения что я там типа что то мухлюю )

Никакого мухлежа нет ... :) Всё прозаично просто ... Цена двигаясь по графику сама рисует места возмущений в будущем. Об этом многие ВЕЛИКИЕ говорят ... :)

P.S. Лучше поделись по направлению ... :) Если нет желание даже намекнуть, то так и скажи ... :)

 
RomFil:

Никакого мухлежа нет ... :) Всё прозаично просто ... Цена двигаясь по графику сама рисует места возмущений в будущем. Об этом многие ВЕЛИКИЕ говорят ... :)

P.S. Лучше поделись по направлению ... :) Если нет желание даже намекнуть, то так и скажи ... :)

вопрос в том каким образом это вычислить узнать где в какое время будет возмущение цены в будущем? )

сперва попробуйте найти да хоть любую альтернативу близкую к этому )

а потом уже поговорим про направление

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