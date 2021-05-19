ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 22
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Роман не будь глупцом и наивным простаком это не оскорбления
То что говоришь показали это полный бред и ты просто поверил?
Тогда давай спроси у него пусть вместо меня тут покажет грааль которые за пару часов построили вместе посмотрим )))
Покажет в реальном времени а не постит скрины которых можно спокойно за 15 минут отредактировать )
Он специально сказал что якобы соотрудники сделали чтобы не спрашивать у него самой, потому что он вообще ни черта не умеет такое делать пусть покажет на М1 где будут развороты в течение дня ?
Ну что слабо?
PS и вообще то это не я задал такой тон, сперва он уже начал троллить я это сразу понял
Вот и сейчас, ты думаешь что ты всех умней, остальные все глупцы.
А то, что ты показал скрины, почему ты думаешь, что все должны этому верить ?
То же самое можно сказать о твоих скринах ))
Конкурс картинок, кто лучше нарисует ))
Вот и сейчас, ты думаешь что ты всех умней, остальные все глупцы.
А то, что ты показал скрины, почему ты думаешь, что все должны этому верить ?
То же самое можно сказать о твоих скринах ))
Конкурс картинок, кто лучше нарисует ))
Ладно пусть будет по твоему я нарисовал эти скрины
это все фотошоп
никакого граалья нет и не было никогда это все миф
не верьте картинкам больше
думаю вопрос исчерпан, надеюсь теперь довольны?
а я закругляюсь с вами, зря трачу время
я предвидел что будет такая реакция
теперь у меня есть более гораздо важные дела чем сидеть тут и отвечать каждому
"Залез в чужой огород" - держи удар ;)
В огороде поросшем бурьяном, делать не чего.
то есть ты уже сам пишешь что что бы доказать прибыльность системы ее нужно показать в реальном времени? так тебе же тоже самое написали. Покажи в реальном времени.А ты сразу в отказ и негативит)))) я показал два скрина в реальном времени где будут развороты и они были. если тебе нужно еще показать то без проблем. сколько угодно. Про редактирование- вот и вся суть твоей системы)) Я даже тебе при свободном времени запись экрана сделаю где в реал тайме размечу график и посмотрим как он отработает предсказание в будущее. А выложу на ютубе на своем канале. Как будет готово=ссылку пришлю. И успокойся,то что ты делаешь это изначально мертворожденное дитя.
ага ссылочку не забудь только отправить
только опять не возмись за старое )))
Ладно пусть будет по твоему я нарисовал эти скрины
это все фотошоп
никакого граалья нет и не было никогда это все миф
не верьте картинкам больше
думаю вопрос исчерпан, надеюсь теперь довольны?
а я закругляюсь с вами, зря трачу время
я предвидел что будет такая реакция
теперь у меня есть более гораздо важные дела чем сидеть тут и отвечать каждому
Вот и правильно ))
А какую ты реакцию ожидал?
Никакого конструктивного изложения мысли.
Показав пару картинок, дал намёк на идею, и потом кричит все дураки.
;))
Вот как обычно) Как дело доходит до Грааля, так всё. Ну что же это такое-то)
Дальше сливать идти придется и получать опыт на своих ошибках.. Никому верить нельзя, все злые и умные. Плин)
Вот и правильно ))
А какую ты реакцию ожидал?
Никакого конструктивного изложения мысли.
Показав пару картинок, дал намёк на идею, и потом кричит все дураки.
;))
и так по словам топикстартера входы и выходы берем противоположные от предыдущего сигнала. Вот его скрин ,я нанес для наглядности мысль-начинаем с sell) и теперь каждая следующая сделка должна быть противоположна предыдущей. Это если мы опираемся на его слова. Но как видим стрелки расставлены так что бы максимально соответсвовать направлению цены. Этот человек абсолютно не знает куда пойдет цена в отмеченном им временном диапазоне. Но что то мне подсказывает что он сейчас начнет писать о сакральности идеи и то что стрелки ему ставит высшая сила
думайте и анализируйте того кто изменит цену. Мой вам совет. Если конечно хотите прекратить торговать своими 0.1 лота)