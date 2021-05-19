ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 24

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Renat Akhtyamov:
Марат, грааля будет работать сразу и не сольет, если действительно грааль. Далее только остается шлифовать до блеска каждую мелочь

Ты пораньше нашел свой грааль

я позже

только принцип работы грааля у нас совсем разные

у тебя как бы главная это текущая цена а у меня время

вот именно шлифовать нужно и на это уходит время

одно дело найти основу другое дело все это собрать и запустить

 
Roman:

Всё с тобой понятно. Ты даже нормально общаться не в состоянии.
А хочешь чтоб с тобой по нормальному общались.  ;))
Мне абсолютно пофиг на твою тс, как и всем остальным, ты этого не можешь понять.
И абсолютно пофиг на твои дрожжи, чтоб что то об этом говорить.
Играйся дальше в своей песочнице. Детский сад.
Удачи не нарваться на клад в песочнице, который там обычно бывает  ;))

Мля ) как с тобой нормально общаться когда ты абсолютно не понимая ничего прешь свою ахинею против моей разработки?

ты просто захотел тут выделиться ну и молодец

но в мой глазах ты упал п*здец )))))))))

 
Marat Zeidaliyev:

Мля ) как с тобой нормально общаться когда ты абсолютно не понимая ничего прешь свою ахинею против моей разработки?

ты просто захотел тут выделиться ну и молодец

но в мой глазах ты упал п*здец )))))))))

У тебя всё нормально с головой?
Какую ахинею ты приплетаешь?
Тут просматривается обратная ситуация, что в данном топике она исходит от тебя.
Нащупал в коем веке возможно рабочую идею, и сорвало кукушку от предвкушения ;))
Выделился тут ты, своей глупостью, что запостил данную тему без смысла. 
По этому кто кто, падает в глазах других, так явно это не в мой адрес.   
Всё удачи. Не вижу смысла с тобой общаться. А мог бы подкинуть тебе идей, но увы теперь сам думай.

 
Renat Akhtyamov:
Фнвраль
Чуток пришлось подшаманить
Убрал цифры, остались взамен только финансовые Формулы (в конце графика)
Результат очевиден:
искусственный интеллект в работе
Задаем только магик номер. 
Не парьтесь индикаторами и прогнозами
Для работы нужна только текущая цена
Удачи


~250 сделок, на выходе прирост баланса на 7%

На онанизм похоже. 

 

Пока с вами болтал а компьютер в это время дело делает.

как тут можно что то слить? )))

 
PapaYozh:


~250 сделок, на выходе прирост баланса на 7%

На онанизм похоже. 

125 сделок вверх

125 сделок вниз

и ждать )

 
PapaYozh:


~250 сделок, на выходе прирост баланса на 7%

На онанизм похоже. 

да-да, но ведь это только график прироста

причем прироста к слитому за 10 лет

осталось отбить 2,5% и реально уже будет ржака полнейшая

насчет объема, даже представить себе не сможешь, умножь это все на 2 лота

;)))

;)

 
Marat Zeidaliyev:

Пока с вами болтал а компьютер в это время дело делает.

как тут можно что то слить? )))

жесть

как грится все нажитое честным и непосильным трудом в трубу улетело?

кстати, так и бомбят индикаторные системы, т.е. вообще не парясь - вертикально и звиздец

вот и начинается - толи тренд торговать, толи флет

а вместе - никак
 
Renat Akhtyamov:

да-да, но ведь это только график прироста

причем прироста к слитому за 10 лет

осталось отбить 2,5% и реально уже будет ржака полнейшая

насчет объема, даже представить себе не сможешь, умножь это все на 2 лота

;)))

;)

7% это за какое время?

 
Marat Zeidaliyev:

7% это за какое время?

две недели

граалю сам делай

принцип такой:

https://www.mql5.com/ru/forum/362787/page8#comment_20777789

Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля?
Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля?
  • 2021.02.16
  • www.mql5.com
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их, и им еще не встретился ни один граальный советник...
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