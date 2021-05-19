ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 24
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Марат, грааля будет работать сразу и не сольет, если действительно грааль. Далее только остается шлифовать до блеска каждую мелочь
Ты пораньше нашел свой грааль
я позже
только принцип работы грааля у нас совсем разные
у тебя как бы главная это текущая цена а у меня время
вот именно шлифовать нужно и на это уходит время
одно дело найти основу другое дело все это собрать и запустить
Всё с тобой понятно. Ты даже нормально общаться не в состоянии.
А хочешь чтоб с тобой по нормальному общались. ;))
Мне абсолютно пофиг на твою тс, как и всем остальным, ты этого не можешь понять.
И абсолютно пофиг на твои дрожжи, чтоб что то об этом говорить.
Играйся дальше в своей песочнице. Детский сад.
Удачи не нарваться на клад в песочнице, который там обычно бывает ;))
Мля ) как с тобой нормально общаться когда ты абсолютно не понимая ничего прешь свою ахинею против моей разработки?
ты просто захотел тут выделиться ну и молодец
но в мой глазах ты упал п*здец )))))))))
Мля ) как с тобой нормально общаться когда ты абсолютно не понимая ничего прешь свою ахинею против моей разработки?
ты просто захотел тут выделиться ну и молодец
но в мой глазах ты упал п*здец )))))))))
У тебя всё нормально с головой?
Какую ахинею ты приплетаешь?
Тут просматривается обратная ситуация, что в данном топике она исходит от тебя.
Нащупал в коем веке возможно рабочую идею, и сорвало кукушку от предвкушения ;))
Выделился тут ты, своей глупостью, что запостил данную тему без смысла.
По этому кто кто, падает в глазах других, так явно это не в мой адрес.
Всё удачи. Не вижу смысла с тобой общаться. А мог бы подкинуть тебе идей, но увы теперь сам думай.
~250 сделок, на выходе прирост баланса на 7%
На онанизм похоже.
Пока с вами болтал а компьютер в это время дело делает.
как тут можно что то слить? )))
~250 сделок, на выходе прирост баланса на 7%
На онанизм похоже.
125 сделок вверх
125 сделок вниз
и ждать )
~250 сделок, на выходе прирост баланса на 7%
На онанизм похоже.
да-да, но ведь это только график прироста
причем прироста к слитому за 10 лет
осталось отбить 2,5% и реально уже будет ржака полнейшая
насчет объема, даже представить себе не сможешь, умножь это все на 2 лота
;)))
;)
Пока с вами болтал а компьютер в это время дело делает.
как тут можно что то слить? )))
жесть
как грится все нажитое честным и непосильным трудом в трубу улетело?
кстати, так и бомбят индикаторные системы, т.е. вообще не парясь - вертикально и звиздец
вот и начинается - толи тренд торговать, толи флета вместе - никак
да-да, но ведь это только график прироста
причем прироста к слитому за 10 лет
осталось отбить 2,5% и реально уже будет ржака полнейшая
насчет объема, даже представить себе не сможешь, умножь это все на 2 лота
;)))
;)
7% это за какое время?
7% это за какое время?
две недели
граалю сам делай
принцип такой:
https://www.mql5.com/ru/forum/362787/page8#comment_20777789