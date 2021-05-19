ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 30
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вот очередной объект троллинга ))
вот очередной объект троллинга ))
этот объект показывает сигналы на истории
и по ходу немножко погодя нарисует еще один там, где его счас нет
этот объект показывает сигналы на истории
и по ходу немножко погодя нарисует еще один там, где его счас нет
этот объект совсем не для публики
а для меня и мне просто интересно выкладывать и оценивать реакцию публики
и поэтому временами выкладываю когда хочу
публика всегда будет троллить такова их сущность )
вот например когда ты тестируешь свой грааль ты же не показываешь никому верно
и про себя говоришь вот он нашел наконец то
ты все уже понимаешь как работает грааль когда исследуешь его и тебе не важно
что думают другие чужие мнения
потому что ты все знаешь на что способна грааля
и вот когда ты просто выкинешь картинку сюда
жди всегда троллинга
я же видел )))
...
жди всегда троллинга
я же видел )))
я на 100% знаю как получить такой индикатор
посчитать не слева направо, а справа налево
но это же ничего не дает?
я на 100% знаю как получить такой индикатор
посчитать не слева направо, а справа налево
но это же ничего не дает?
если и получишь то это будет лишь индикатором и работать как индикатор
но я же знаю что не получишь )))
тебе это не даст точно на 100% ничего
это же индикатор производная цена
эх
если и получишь то это будет лишь индикатором и работать как индикатор
но я же знаю что не получишь )))
тебе это не даст точно на 100% ничего
это же индикатор производная цена
эх
бывает и я балуюсь
вот идейка в голову пришла только что
накидал индюка за 10 минут
расчет слева - направо
концовку съело?
да нееее
бывает и я балуюсь
вот идейка в голову пришла только что
накидал индюка за 10 минут
расчет слева - направо
концовку съело?
да нееее
а где будущее ? )))
где предсказатель )))
опять индюк
опять двадцать пять
эх
вот идейка в голову пришла только что
Очередной граальный рисователь истории) балуетесь?
Очередной граальный рисователь истории) балуетесь?
а где будущее ? )))
где предсказатель )))
опять индюк
опять двадцать пять
эх