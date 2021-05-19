ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 30

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вот очередной объект троллинга ))

 
Marat Zeidaliyev:

вот очередной объект троллинга ))

этот объект показывает сигналы на истории

и по ходу немножко погодя нарисует еще один там, где его счас нет

 
Renat Akhtyamov:

этот объект показывает сигналы на истории

и по ходу немножко погодя нарисует еще один там, где его счас нет

этот объект совсем не для публики

а для меня и мне просто интересно выкладывать и оценивать реакцию публики

и поэтому временами выкладываю когда хочу

публика всегда будет троллить такова их сущность )

вот например когда ты тестируешь свой грааль ты же не показываешь никому верно 

и про себя говоришь вот он нашел наконец то

ты все уже понимаешь как работает грааль когда исследуешь его и тебе не важно

что думают другие чужие мнения

потому что ты все знаешь на что способна грааля 

и вот когда ты просто выкинешь картинку сюда 

жди всегда троллинга 

я же видел )))

 
Marat Zeidaliyev:
...

жди всегда троллинга 

я же видел )))

я на 100% знаю как получить такой индикатор

посчитать не слева направо, а справа налево

но это же ничего не дает?

 
Renat Akhtyamov:

я на 100% знаю как получить такой индикатор

посчитать не слева направо, а справа налево

но это же ничего не дает?

если и получишь то это будет лишь индикатором и работать как индикатор 

но я же знаю что не получишь )))

тебе это не даст точно на 100% ничего

это же индикатор производная цена

эх

 
Marat Zeidaliyev:

если и получишь то это будет лишь индикатором и работать как индикатор 

но я же знаю что не получишь )))

тебе это не даст точно на 100% ничего

это же индикатор производная цена

эх

бывает и я балуюсь

вот идейка в голову пришла только что

накидал индюка за 10 минут

расчет слева - направо

концовку съело?

да нееее


 
Renat Akhtyamov:

бывает и я балуюсь

вот идейка в голову пришла только что

накидал индюка за 10 минут

расчет слева - направо

концовку съело?

да нееее


а где будущее ? )))

где предсказатель )))

опять индюк

опять двадцать пять

эх

 
Renat Akhtyamov:

вот идейка в голову пришла только что

Очередной граальный рисователь истории) балуетесь?

 
VVT:

Очередной граальный рисователь истории) балуетесь?

Советником протестировать и будет видно.
 
Marat Zeidaliyev:

а где будущее ? )))

где предсказатель )))

опять индюк

опять двадцать пять

эх

А будущее как нарисуешь, если все торгуют кому как в голову взбредет? Абсурдна сама идея предсказывать, по моему.
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