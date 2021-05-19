ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 32

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SanAlex:

Вы о чём? что сливать ? что бы сливать, надо сначала что бы средства стронулись с места

три дня торговли с балансом 50 000 -баланс растёт а средства стоят на месте. что сливать?   

Принцип мартина, набор позиций до тех пор пока средства не кончатся, Вы отыгрываетесь а не зарабатываете...

[Удален]  
VVT:

Принцип мартина, набор позиций до тех пор пока средства не кончатся, Вы отыгрываетесь а не зарабатываете...

какая Вам разница? - Вы так и не чего не поняли.

 
SanAlex:

какая Вам разница? - Вы так и не чего не поняли.

Действительно)

[Удален]  
VVT:

Действительно)

ладно ещё раз объясню - Было у меня 50 000 рублей если я сейчас закрою все позиции станет у меня 57 000рублей.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей 

 
SanAlex:

ладно ещё раз объясню - Было у меня 50 000 рублей если я сейчас закрою все позиции станет у меня 57 000рублей.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей 

баланс может гулять

главное эквити не слить

локируешь?

 
SanAlex:


но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей 

И о чем это говорит?

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

баланс может гулять

главное эквити не слить

локируешь?

 лакируешь это что? - лот?

если лот - то да. настраиваемый лот от убытка в валюте и от Pivot Индикатора, если цена ниже в sell выше в buy 

[Удален]  
PapaYozh:

И о чем это говорит?

об этом 

Снимок от

 
SanAlex:

если из этого сделать вывод - то разбогатеть на форексе не возможно

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

хорошо ещё если, при своих останешься. 

не разбогатеть на форексе тоже невозможно 

есть шанс но конечно он мизерный 

это 1% )

 
SanAlex:

ладно ещё раз объясню - Было у меня 50 000 рублей если я сейчас закрою все позиции станет у меня 57 000рублей.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей 

вот именно

баланс может быть любым

но ведь это ни о чем, главное эквити

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