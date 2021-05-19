ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 32
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы о чём? что сливать ? что бы сливать, надо сначала что бы средства стронулись с места
три дня торговли с балансом 50 000 -баланс растёт а средства стоят на месте. что сливать?
Принцип мартина, набор позиций до тех пор пока средства не кончатся, Вы отыгрываетесь а не зарабатываете...
Принцип мартина, набор позиций до тех пор пока средства не кончатся, Вы отыгрываетесь а не зарабатываете...
какая Вам разница? - Вы так и не чего не поняли.
какая Вам разница? - Вы так и не чего не поняли.
Действительно)
Действительно)
ладно ещё раз объясню - Было у меня 50 000 рублей если я сейчас закрою все позиции станет у меня 57 000рублей.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей
ладно ещё раз объясню - Было у меня 50 000 рублей если я сейчас закрою все позиции станет у меня 57 000рублей.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей
баланс может гулять
главное эквити не слить
локируешь?
но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей
И о чем это говорит?
баланс может гулять
главное эквити не слить
локируешь?
лакируешь это что? - лот?
если лот - то да. настраиваемый лот от убытка в валюте и от Pivot Индикатора, если цена ниже в sell выше в buy
И о чем это говорит?
об этом
если из этого сделать вывод - то разбогатеть на форексе не возможно
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
хорошо ещё если, при своих останешься.
не разбогатеть на форексе тоже невозможно
есть шанс но конечно он мизерный
это 1% )
ладно ещё раз объясню - Было у меня 50 000 рублей если я сейчас закрою все позиции станет у меня 57 000рублей.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
но за эти три с половиной дня, мой баланс увеличился из 50 000 рублей до 74 000 рублей
вот именно
баланс может быть любым
но ведь это ни о чем, главное эквити