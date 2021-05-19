ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 31
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Советником протестировать и будет видно.
давай про тестю - скинь код
... мне просто интересно выкладывать и оценивать реакцию публики ...
Это и есть - троллинг.
А будущее как нарисуешь, если все торгуют кому как в голову взбредет?
Совсем распустились!
Абсурдна сама идея предсказывать, по моему.
Расходимся? А как же всякая там психология толпы? А Элдер с его крокодилами? Всё зря?
Или просто ваши индюки от балды?
Все Граали - примерно выглядят так! вроде и зарабатываешь но это только иллюзия. зарабатывает только брокер на комиссии.
это только за три с половиной дня
Совсем распустились!
Расходимся? ...
На "разойтись" я, кстати, сразу же согласился
И разошелся, то есть - и расходился!
(В. Высоцкий)
Все Граали - примерно выглядят так! вроде и зарабатываешь но это только иллюзия. зарабатывает только брокер на комиссии.
если из этого сделать вывод - то разбогатеть на форексе не возможно
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хорошо ещё если, при своих останешься.
А будущее как нарисуешь, если все торгуют кому как в голову взбредет? Абсурдна сама идея предсказывать, по моему.
первом посте сказано о супер ММ
и том что все кто торгуют то есть ритейлы на рынок влияют очень незначительно или вообще не влияют
я тоже думаю что предсказывать будущее это туманно и не уверен что возможно или нет это сложно и это подтвердят лучшие физики мира
однако именно на рынке форекс в самом децентрализованном темном рынке в мире
есть парадокс который определить трудно
будто существует рыночная матрица которая независимо от цен и времени создает некая машина
я же говорю в таком хаосе должен быть своего рода главный супер компьютер (или супер ММ) который движет рынок четко по супер алгоритму
супер ММ создает самую значительную ликвидность на рынке чем все остальные участники это чтобы контролировать ключевых уровней и симулировать других остальных участников
подпитывать постоянно
и пох сколько зарабатывают другие участники рынка
для супер ММ это не важно оно делает свое дело то есть двигает рынок взаимодействуя с другими глобальными структурами рынка
если было бы живой рынок чистый рынок как централизованнаябиржа например Найс без супер ММ, то определить заранее время разворотов было нельзя
тогда я проверю и там если временные зоны возмущения не подтвердятся
тогда предсказывать рынок нельзя
а если нет тогда идея предсказывать выглядит не такой уж абсурдной )
Все Граали - примерно выглядят так! вроде и зарабатываешь но это только иллюзия. зарабатывает только брокер на комиссии.
Свисающие с баланса сопли средств не смущают? Это с такой же скоростью Ваш грааль будет сливать)
Седня будет так?
Дополнение по Фунту, время местное (Терминальное - 2 часа):
В 11.00 по терминальному времени вставать в продажи фунта до 14.00 (через 15 минут), затем покупать до 18.00)
поверь я таких до разработки
рисовал сотни
на ней заработать не просто
а все потому что не всегда будет так!
;)
Свисающие с баланса сопли средств не смущают? Это с такой же скоростью Ваш грааль будет сливать)
Вы о чём? что сливать ? что бы сливать, надо сначала что бы средства стронулись с места
три дня торговли с балансом 50 000 -баланс растёт а средства стоят на месте. что сливать?