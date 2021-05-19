ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 26
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сколько пар используете в торговле?
любое нечетное количество
а если 3 пары?
как бермудский треугольник ))
любое нечетное количество
А количество открытых ордеров четное... ?
А количество открытых ордеров четное... ?
редко
а если 3 пары?
как бермудский треугольник ))
можно и три, можно и одну, да хоть как
время и тесты сами покажут на что способен рынок и вынесут на поверхность явные причины
а способен он...
это неописуемо мощный соперник в борьбе за минус, который нам не нужен
да та же нефть, чо уж там говорить
ну не по своей же воле она упала ниже плинтуса
можно и три, можно и одну, да хоть как
время и тесты сами покажут на что способен рынок и вынесут на поверхность явные причины
а способен он...
это неописуемо мощный соперник в борьбе за минус, который нам не нужен
да та же нефть, чо уж там говорить
ну не по своей же воле она упала ниже плинтуса
вчера читал одну статью как некий трейдер CSI из Японии
смог двигать Никей с помощью своего алгоритма из тех же нечетных пар
по собственной разработанной формуле
по сути у него была безубыточная формула основана на тех же парах которые как бы хеджировали одновременно давали прибыль
как только у него увеличился счет до 7 нулей он уже смог двигать рынок никей
т.е выходит он сломал хребет столь мощному сопернику
вчера читал одну статью как некий трейдер CSI из Японии
смог двигать Никей с помощью своего алгоритма из тех же нечетных пар
по собственной разработанной формуле
по сути у него была безубыточная формула основана на тех же парах которые как бы хеджировали одновременно давали прибыль
как только у него увеличился счет до 7 нулей он уже смог двигать рынок никей
т.е выходит он сломал хребет столь мощному сопернику
да. он смог
и судя по рассказу, не врет
Отработали четко.
https://www.mql5.com/ru/forum/362695/page24#comment_20777622
2021.02.16 16:30
2021.02.16 16:50
2021.02.16 17:50
2021.02.16 18:20
2021.02.16 18:45
2021.02.16 19:05
2021.02.16 19:25
в следующий раз наверное перейду на более крупный масштаб
а то рынок просто мертвый и время занимает экстраполировать каждый слой по отдельности
угадать направление это не сложно лично для меня
грааля имеет под собой две теорий первая это связано со временем а вторая со с ценой
сперва ловим будущее время далее метим на графике по всему суточному интервалу
а потом дело остается с угадыванием направления и тут вторая теория помогает
в этом отдельное спасибо одному великому человеку за эту мысль
она не сложна в понимании но как говорится она лежит словно иголка в сене
в абсолютно любой стратегий необходимо по шаманить чтобы работало как надо
это как автомобиль если во время не осматривать однажды может поломаться )
Отработали четко.
https://www.mql5.com/ru/forum/362695/page24#comment_20777622
2021.02.16 16:30
2021.02.16 16:50
2021.02.16 17:50
2021.02.16 18:20
2021.02.16 18:45
2021.02.16 19:05
2021.02.16 19:25
в следующий раз наверное перейду на более крупный масштаб
а то рынок просто мертвый и время занимает экстраполировать каждый слой по отдельности
А что такое слой?