ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 18
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Потому что голодные. Если покормить, сразу подобреют.)
та не, потому, что велосипеда нет (Простоквашино)
Итак, наложил ради интереса дополнительно еще 3 итераций 7,12 и 5
когда наложил то появились еще дополнительные пару сигналов которые мы пропустили, две линий желтого цвета 7-ая и 12-ая итерация, в 5 ой появились еще несколько в скрине
когда ранее я говорил о прогрешностях имеется ввиду как бы живой пример вот эти две сигнала линия с зеленым цветом
почему это происходит, потому что все данные изначально берется (загружается) только по минутным котировкам и выдает обратно данные времени по минутам, из за этого иногда бывает расхождения когда округляем для старших тф
вот как выглядит в минутке М1
И
И поэтому правильно будет открывать позиций ровно по минутному времени чтобы избежать расхождения и не потерять часть движений.
На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.
Можно было бы...
Купить BTC по 300$.
Итак, наложил ради интереса дополнительно еще 3 итераций 7,12 и 5
когда наложил то появились еще дополнительные пару сигналов которые мы пропустили, две линий желтого цвета 7-ая и 12-ая итерация, в 5 ой появились еще несколько в скрине
когда ранее я говорил о прогрешностях имеется ввиду как бы живой пример вот эти две сигнала линия с зеленым цветом
почему это происходит, потому что все данные изначально берется (загружается) только по минутным котировкам и выдает обратно данные времени по минутам, из за этого иногда бывает расхождения когда округляем для старших тф
вот как выглядит в минутке М1
И
И поэтому правильно будет открывать позиций ровно по минутному времени чтобы избежать расхождения и не потерять часть движений.
На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.
Можно было бы...
Купить BTC по 300$.
можно было можно было ... а что тогда не покупал? )
я могу в любой день зарабатывать сегодня завтра и через год и стоимость валюты никуда не денется )
так что незнаю че хотел сказать то
можно было можно было ... а что тогда не покупал? )
Именно это я и хотел спросить. Не я же это написал: На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.
тут ветка не с целью показывать заработки
прочти сначала первую страницу
тут ветка не с целью показывать заработки
прочти сначала первую страницу
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог.
Marat Zeidaliyev, 2021.02.12 23:11
Буду тут экспериментировать и баловаться на свое усмотрение ;-)
А что остается делать? )
сам разработал? - Да
буду лепить тс? - Конечно
а там посмотрим как карта ляжет
либо с публикой либо без
сам тихо рубить в комнате с закрытыми шторами )
я извиняюсь ! а как Вы определяете расстановку Вертикальных линии ?
я вот что то пытаюсь понять - нашёл в кодобазе Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/129"AR_Extrapolator_of_Price" и по нему расставил Вертикальные линии
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ещё нашёл статью https://www.mql5.com/ru/articles/346- вроде о том же идёт речь
можно было можно было ... а что тогда не покупал? )
я могу в любой день зарабатывать сегодня завтра и через год и стоимость валюты никуда не денется )
так что незнаю че хотел сказать то
А в чём, собсна, проблема? Зарабатывайте.
Я почему-то уверен, что при попытке торговать Вас ждёт разочарование, но убеждать Вас в этом не буду. В таких вещах нужно убеждаться лично. Желательно сразу рублём.