ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог. - страница 18

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khorosh:

Потому что голодные. Если покормить, сразу подобреют.)

та не, потому, что велосипеда нет (Простоквашино)

 

Итак, наложил ради интереса дополнительно еще 3 итераций 7,12 и 5

когда наложил то появились еще дополнительные пару сигналов которые мы пропустили, две линий желтого цвета 7-ая и 12-ая итерация, в 5 ой появились еще несколько в скрине

когда ранее я говорил о прогрешностях имеется ввиду как бы живой пример вот эти две сигнала линия с зеленым цветом

почему это происходит, потому что все данные изначально берется (загружается) только по минутным котировкам и выдает обратно данные времени по минутам, из за этого иногда бывает расхождения когда округляем для старших тф

вот как выглядит в минутке М1

 И 

И поэтому правильно будет открывать позиций ровно по минутному времени чтобы избежать расхождения и не потерять часть движений.

На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.

 

Можно было бы... 

Купить BTC по 300$. 


Marat Zeidaliyev:

Итак, наложил ради интереса дополнительно еще 3 итераций 7,12 и 5

когда наложил то появились еще дополнительные пару сигналов которые мы пропустили, две линий желтого цвета 7-ая и 12-ая итерация, в 5 ой появились еще несколько в скрине

когда ранее я говорил о прогрешностях имеется ввиду как бы живой пример вот эти две сигнала линия с зеленым цветом

почему это происходит, потому что все данные изначально берется (загружается) только по минутным котировкам и выдает обратно данные времени по минутам, из за этого иногда бывает расхождения когда округляем для старших тф

вот как выглядит в минутке М1

 И 

И поэтому правильно будет открывать позиций ровно по минутному времени чтобы избежать расхождения и не потерять часть движений.

На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.

 
Ramiz Mavludov:

Можно было бы... 

Купить BTC по 300$. 


можно было можно было ... а что тогда не покупал? )

я могу в любой день зарабатывать сегодня завтра и через год и стоимость валюты никуда не денется )

так что незнаю че хотел сказать то 

 
Marat Zeidaliyev:

можно было можно было ... а что тогда не покупал? )


Именно это я и хотел спросить. Не я же это написал: На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.
 
Ramiz Mavludov:
Именно это я и хотел спросить. Не я же это написал: На сегодня можно было заработать 85 пунктов прибыли, это 17 сделок с соотношением 1/1.

тут ветка не с целью показывать заработки 

прочти сначала первую страницу

 
Marat Zeidaliyev:

тут ветка не с целью показывать заработки 

прочти сначала первую страницу

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ГРААЛЬ - найден. Глава I пролог.

Marat Zeidaliyev, 2021.02.12 23:11

Буду тут экспериментировать и баловаться на свое усмотрение  ;-)

Цель в этом?
 
Evgeny Belyaev:
Цель в этом?

А что остается делать? )

сам разработал? - Да 

буду лепить тс? - Конечно

а там посмотрим как карта ляжет

либо с публикой либо без

сам тихо рубить в комнате с закрытыми шторами )

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

я извиняюсь ! а как Вы определяете расстановку Вертикальных линии ? 

я вот что то пытаюсь понять - нашёл в кодобазе Индикатор https://www.mql5.com/ru/code/129"AR_Extrapolator_of_Price" и по нему расставил Вертикальные линии 

EURUSDH1 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ещё нашёл статью https://www.mql5.com/ru/articles/346- вроде о том же идёт речь 

Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен
Авторегрессивная модель (AR) экстраполяции цен
  • www.mql5.com
Этот индикатор использует авторегрессивную модель для экстраполяции будущих цен.
 
Marat Zeidaliyev:

можно было можно было ... а что тогда не покупал? )

я могу в любой день зарабатывать сегодня завтра и через год и стоимость валюты никуда не денется )

так что незнаю че хотел сказать то 

А в чём, собсна, проблема? Зарабатывайте.

Я почему-то уверен, что при попытке торговать Вас ждёт разочарование, но убеждать Вас в этом не буду. В таких вещах нужно убеждаться лично. Желательно сразу рублём.

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