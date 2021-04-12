Индекс настроения рынка
Депозит константа, можно отбросить. По сути Вы наблюдаете суммарный график в соотношении с инвестированным направлением и объемом, то есть изменение профита, ну или свой стейт.. Я уже говорил об этом, что полезнее индикатора нет.
На счет отбросить депозит - спорное утверждение, нужно подумать. В остальном, согласен. Вот, как восстанавливается индекс рынка через сутки:
Слив депозита, пока, откладывается, утверждает функция П триады ПНБ https://www.mql5.com/ru/forum/361109:
На счет отбросить депозит - спорное утверждение, нужно подумать. В остальном, согласен. Вот, как восстанавливается индекс рынка через сутки:
Слив депозита, пока, откладывается, утверждает функция П триады ПНБ https://www.mql5.com/ru/forum/361109:
Восстановление индекса продолжается:
Под индексом настроения рынка я понимаю отношение первоначального депозита к текущим средствам в условиях одновременной торговли на всех, доступных, валютных парах, включая золото и серебро. Привожу значения индекса за период с 24-го февраля по 08 марта по результатам торговли на 34 инструментах, включая золото и серебро:
1. в такой трактовке - снижение индекса означает рост эквити?
2. Что означает торговля - в любую сторону с любой периодичностью сделок? Или только лонг? или ещё как?
1. в такой трактовке - снижение индекса означает рост эквити?
2. Что означает торговля - в любую сторону с любой периодичностью сделок? Или только лонг? или ещё как?
1. нужно понимать так- Отношение текущих средств к первоначальным средствам;
2. Нормальная торговля с бай и/или селл, согласно ситуации на рынке.
1. нужно понимать так- Отношение текущих средств к первоначальным средствам;
2. Нормальная торговля с бай и/или селл, согласно ситуации на рынке.
Тогда получается это просто показатель просадки, которую вы установили как максимально возможную для остановки торговли стратегией (портфелем).
Зачем придумывать новые названия? :)
Тогда получается это просто показатель просадки, которую вы установили как максимально возможную для остановки торговли стратегией (портфелем).
Зачем придумывать новые названия? :)
Вы правы, если торговлю ведем на нескольких инструментах, а я веду на, почти, всех инструментах Форекс, их сейча 34 из заявленных 47, включая золото и серебро. Поэтому, я предполагал, что, таким образом, под показателем просадки понимаю именно индекс настроения рынка. Впрочем, не настаиваю, кому как нравится.
Видимо, достигнут баланс интересов на рынке по результатам одновременной торговли на 34-х инструментах: Создается впечатление, что, рынок никуда не двигается в ожидании важных новостей или событий.
Видимо, достигнут баланс интересов на рынке по результатам одновременной торговли на 34-х инструментах: Создается впечатление, что, рынок никуда не двигается в ожидании важных новостей или событий.
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А рынок, дружно, двинулся вверх, видимо, что-то важное произошло и индекс поднялся со значения 0,64411 до 0,67569 на 5%-тов и продолжает расти:
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Под индексом настроения рынка я понимаю отношение первоначального депозита к текущим средствам в условиях одновременной торговли на всех, доступных, валютных парах, включая золото и серебро. Привожу значения индекса за период с 24-го февраля по 08 марта по результатам торговли на 34 инструментах, включая золото и серебро:
Видим, что, в период с 24-го по 27-е февраля индекс снижается, затем, вплоть до 27-го числа индекс имеет восходящий тренд. Вплоть до 05-го марта индекс вновь снижается, а с 08 марта прослеживается попытка роста индекса и колеблется около значения 0,5. Пока, не делаю никаких выводов. Время покажет, как можно использовать эту информацию. Расчеты показывают, что, если настроение рынка не измениться, принятая ТС приведет к полному сливу депозита:
Видимо, нужно менять тактику торговли. Подождем некоторое время и будем надеяться на изменения индекса и если он не измениться, то, остановим торговлю.