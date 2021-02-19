Virtueller Server fehlt im Kontextmenü - Seite 3

So alles geladen und Neustart durchgeführt. Problem besteht immer noch.

 

Der findet nur die "uralte Version" 2755:

 
Habe es jetzt sogar noch mit der BETA Version 2784 probiert. Funktioniert auch nicht. Hartnäckige Geschichte. Bin kur davor alles neu zu installieren.
 

Was mich irritiert ist dieser Screenshot:

 

"noch nicht migriert" ??

Geh noch einmal alle Schritte durch entsprechen zB. des Videos: https://www.mql5.com/de/video/vps-forex

 

Vielleicht hilft ja auch das: https://www.mql5.com/en/forum/348308#comment_17672813

Ändere mal Dein MQ-Passwort: "8 characters".

Also das Passwort war auf "8 Character". Habe es auch nochmals gewechselt.

Den Video für die Einrichtung des VPS kenne ich und genau da beginnt mein Problem, dass auf dem Auswahlmenue der Punkt "Register a virtual Server" fehlt.


ANSICHT IN MEINEM TERMINAL (ohne Auswahl "Register a virtual Server"):



ANSICHT IM VIDEO (mit Auswahl "Register a virtual Server"):


 

Bist Du auf dem Konto korrekt eingeloggt? Dies Terminal kann nur eine VPS haben.

Welches OS verwendest Du 32 bit geht nicht mehr. Ist der Windows Explorer aktuell?

 

Danke für Deine Geduld! Der Login funktioniert meines Erachtens, sowohl zu MQL5 als auch zum Broker:

 

Und das is mein OS


 

Hier gibt es eine Anleitung für den Betrieb des Terminals auf Mac: https://www.mql5.com/en/articles/619.

Prüf das doch mal nach.

Es kann sein dass für die VPS auf dem Mac Bootcamp Windows installiert sein muss: https://www.mql5.com/en/forum/234441#comment_7017358

