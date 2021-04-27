АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 5
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что говорят о мудрейшие из мудрых
К вечеру четверга российский рынок акций слегка корректируется. Пока тут нет места бурной фиксации прибыли, но может быть, если внешняя конъюнктура будет способствовать, это в полной мере проявится в финале недели. Пока же легкие продажи и ноль поводов для движения. Индекс МосБиржи скорректировался к 3156 пунктам и может стабилизироваться в пределах 3150-3175 пунктов. Индекс РТС торгуется около 1336 пунктов, краткосрочно останется в диапазоне 1328-1340 пунктов.
В зоне коррекции сегодня вчерашние лидеры подъема — акции металлургических компаний. Бумаги «ММК» обновили было локальный пик на уровне 45,49 руб., после чего акцию закономерно потянуло вниз. Сейчас важно не уйти под 44,00 руб., тогда шансы на второй и более результативный заход вверх будут выше. Бумаги «НЛМК» тестировали пик минувшим вечером на уровне 203,50 руб., сегодня тут коррекция, которая увела акции к 190 руб. Она может завершиться в области 188-189 руб., не прервав тем самым восходящего тренда.
В нефти теплятся надежды на то, что ОПЕК+ что-то решит с квотами на первый квартал 2021 года. Но давайте посмотрим на ситуацию без розовых очков — за последние пару недель было множество возможностей это сделать, встреча сегодня-завтра уже ничего не изменит. Квоты останутся прежними, без возможности смягчения, но зато с допуском повышаться по мере приближения к весне. Это временно удержит цены на нефть стабильными в пределах $42-58 за баррель Brent, дальше одна надежда на активизацию спроса.
Доллар США вечером в четверг отступает к 74,42 руб., и здесь много желающих купить бакс настолько подешевевшим. На мировой арене доллар выглядит слишком перепроданным, где-то здесь есть точка разворота, значит, она скоро проявится и в рублевых парах. Нужно соблюдать осторожность, фундаментальной силы рубля не прибавилось ни на грамм. Краткосрочно, доллар может спуститься к 74,00 руб., но вряд ли ниже. Евро торгуется по 90,54 руб., здесь проторгованный коридор остается прежним, 90-92 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»
Биржевые «быки» высоты не боятся
Вечером в среду российский фондовый рынок остается в зоне роста. Покупатели забрались высоко, но, как уже было в этом году, пока нет негатива, ничто не мешает покупать, даже страх высоты. Индекс МосБиржи вырос до 3180 пунктов, новая цель находится на 3185 пунктах при условии, что внешний фон не подкачает. Индекс РТС укрепился до 1332 пунктов и способен торговаться в коридоре 1320-1335 пунктов.
В фаворитах «быков» сегодня акции «НорНикеля», которые бодро обновляют локальные максимумы, растут к 22820 руб. и готовятся обновить исторические рекорды. После Дня стратегии бумаги как будто воспряли духом, все вполне готово к пробою 22850 руб., важному уровню сопротивления, чтобы повторно протестировать 23656 руб. Среднесрочный тренд в бумаге уверенно восходящий, поэтому даже в случае технической коррекции велика вероятность продолжения покупок после паузы.
Все металлурги быстро потянулись к флагману. В хорошем плюсе акции «ММК» и «НЛМК», а также «ЭН+» и «Русала».
Без особенных причин в середине недели продают акции «Яндекса», под давлением торгуются бумаги «Полюс Золота». У драгметалла, в свою очередь, растущий импульс в моменте иссяк, нового не появилось, поскольку тяга к риску просто феноменальная, и это в коридор затмений.
По чему затмения и ударили, так это по стойкости и жизнеспособности доллара США. В паре с рублем «американец» сегодня сполз к 75,21 руб., может отойти к 75,15 руб., но здесь довольно много желающих купить бакс по столь привлекательной цене. Евро торгуется по 90,98 руб. и оставляет за собой рамки проторгованного канала 90-92 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари»
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Доллар сдал важный рубеж, уведя EUR/USD на новый уровень
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Продолжая консолидироваться выше уровня 3637, SPX500 показывает два дня роста.
Газпром (MCX:GAZP) оказался явно слабее рынка, хотя и здесь, в общем-то, можно было пробовать у 180 открыть лонг. Хотя локально, что мне не особо здесь нравится, — это быстрый ретест 180, консолидация лишь у 182, и величина обоснованного стопа просто громадна.
И из интересных моментов вновь Норильский никель, который в этом году в обзорах так часто попадал в список «сильнее рынка»: район 20 300 на ложном пробое, вариант выхода из диапазона и продолжение выше 20 900, затем ретест 21 300 и даже 21 870…
Пожалуй, такую россыпь возможностей, как предоставляли акции ГМК «Норильский никель» (MCX:GMKN), удаётся встретить нечасто.
РТС
Техническое резюме
Сбербанк поцеловал 270 , и похоже скоро обнимет и расцелует 280 290 и 300
На тренде СБЕРБАНКА вниз , в феврале марте покупал , на тренде вверх с апреля тоже только покупал.
Сбербанк поцеловал 270 , и похоже скоро обнимет и расцелует 280 290 и 300
На тренде СБЕРБАНКА вниз , в феврале марте покупал , на тренде вверх с апреля тоже только покупал.
вся торговля сводиться к покупке при падении на каждые 10-15% акции боле-мение стабильных компаний.
Однако как быть с текущей перекупленостью по многим активам.... или продолжим взлет по всем фронтам?
за этот год много чего подросло очень сильно. особенно в it сфере
Инвестиционный портфель Уоррена Баффета, и заодно его компании Berkshire Hathaway, на момент 2 квартала 2020 года состоит из акций 44 компаний. Портфель акций великого инвестора оценивается в 202 миллиарда долларов. Давайте узнаем, в какие компании инвестирует Уоррен Баффет.
Портфель акций Уоррена Баффета
Инвестиционный портфель Уоррена Баффета (2 кв. 2020)
Это история. Какой портфель на 1 квартал 21-го?
2020.12.07 09:12
Инвестиционный портфель Уоррена Баффета (2 кв. 2020)
Инвестиционный портфель Уоррена Баффета, и заодно его компании Berkshire Hathaway, на момент 2 квартала 2020 года состоит из акций 44 компаний. Портфель акций великого инвестора оценивается в 202 миллиарда долларов. Давайте узнаем, в какие компании инвестирует Уоррен Баффет.
Портфель акций Уоррена Баффета
Интересно когда яблочных сливать начнет. Верит он все таки в Кока Колу АмЭкспресс, Банк Америки и Д.Пи Морган. Чем ему пепси не нравится?