АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 11

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12.12.2020 Нефть 6 недель подряд в росте



 
     

    12.12.2020  Акции сбербанка  уходят в горизонт и цель 300 уже не такая космическая.

    08 Декабря 2020, 14:42

    • Греф заявил о недооценности акций Сбербанка
     
    6 акций с высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев
    • Татнефть-п (Дивдоходность: 13,6% )
    • Норникель (Дивдоходность: 10,6-13,7%)
    • Детский мир (Дивдоходность: 10,1-12,7%)
    • ЛСР (Дивдоходность: 10,9%)
    • МТС (Дивдоходность: 10,6%)
    • Юнипро (Дивдоходность: 8,3%-11,9%)
     
    Yuriy Zaytsev:
    6 акций с высокими дивидендами на ближайшие 12 месяцев
    • Татнефть-п (Дивдоходность: 13,6% )
    • Норникель (Дивдоходность: 10,6-13,7%)
    • Детский мир (Дивдоходность: 10,1-12,7%)
    • ЛСР (Дивдоходность: 10,9%)
    • МТС (Дивдоходность: 10,6%)
    • Юнипро (Дивдоходность: 8,3%-11,9%)

    а как же СургутНефтеГаз

     
    Aleksey Mavrin:

    а как же СургутНефтеГаз

    О да, по ним доходность в 2021 обещают на уровне 2019 порядка 18%

     
    На Киви опять наезжают
    Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком
    Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком
    • 2020.12.14
    • www.cnews.ru
    Американские юридические фирмы Rosen Law и Schall law начали подготовку коллективных исков к платежной системе Qiwi от ее миноритарных акционеров. До этого Центробанк приостановил некоторые операции банка «Киви» из-за нарушений требований к отчетности, что и послужило причиной подачи исков. В США готовятся коллективные иски против Qiwi...
     

    14.12.2020 23:54 


     

    15.12.2020 16:57

    Иногда очень интересно просто наблюдать борьбу медведей и быков внутри дня!

    Быки упорно не пускают мишек ниже 277.10

    Интересно чья шкура торжественно украсит профиль сегодняшнего дня по сберу!

    Начиная с уровня 195.15  медвежьих шкур навалено не только в прихожую и на кухню , в сарае уже стопкой лежат!


     
    Yuriy Zaytsev:

    15.12.2020 16:57

    Иногда очень интересно просто наблюдать борьбу медведей и быков внутри дня!

    Быки упорно не пускают мишек ниже 277.10

    Интересно чья шкура торжественно украсит профиль сегодняшнего дня по сберу!

    Начиная с уровня 195.15  медвежьих шкур навалено не только в прихожую и на кухню , в сарае уже стопкой лежат!


    В упорной борьбе очередная медвежья шкура на полу , дневная свеча оказалась бычья.
     

    16.12.2020 06:42

    S&P500 и NASDAQ по прежнему находится на хаях , но  не блещат резким рывком вверх или вниз , с утра нет радостей ни для медведей ни для быков.




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