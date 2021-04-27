АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 11
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12.12.2020 Нефть 6 недель подряд в росте
12.12.2020 Акции сбербанка уходят в горизонт и цель 300 уже не такая космическая.
08 Декабря 2020, 14:42
а как же СургутНефтеГаз
а как же СургутНефтеГаз
О да, по ним доходность в 2021 обещают на уровне 2019 порядка 18%
14.12.2020 23:54
15.12.2020 16:57
Иногда очень интересно просто наблюдать борьбу медведей и быков внутри дня!
Быки упорно не пускают мишек ниже 277.10
Интересно чья шкура торжественно украсит профиль сегодняшнего дня по сберу!
Начиная с уровня 195.15 медвежьих шкур навалено не только в прихожую и на кухню , в сарае уже стопкой лежат!
15.12.2020 16:57
Иногда очень интересно просто наблюдать борьбу медведей и быков внутри дня!
Быки упорно не пускают мишек ниже 277.10
Интересно чья шкура торжественно украсит профиль сегодняшнего дня по сберу!
Начиная с уровня 195.15 медвежьих шкур навалено не только в прихожую и на кухню , в сарае уже стопкой лежат!
16.12.2020 06:42
S&P500 и NASDAQ по прежнему находится на хаях , но не блещат резким рывком вверх или вниз , с утра нет радостей ни для медведей ни для быков.