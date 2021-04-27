Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в минусе

АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 9
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немного упали , пошли отскакивать.
10.12.2020 16:05 Разнонаправлено, через полтора часа придут хозяева мира и куда нибудь двинут.
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в минусеФондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились вслед за аналогичной динамикой на американском рынке, которая была обусловлена падением котировок акций технологических компаний. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают также неопределенности, связанные с Brexit и новым пакетом экономических стимулов в США, сообщает MarketWatch.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,23%.
В среду в стране было зарегистрировано 2811 новых случаев заражения коронавирусом, это самое большое количество заражений за сутки с начала пандемии. Власти Токио сообщили, что город также установил антирекорд по числу новых случаев заражений в сутки, оно впервые превысило 600.
В число лидеров падения котировок вошли акции производителей компонентов для электроники Taiyo Yuden Co. Ltd. (-4,7%) и Alps Alpine Co. Ltd. (-4%), а также выпускающей кондиционеры Daikin Industries Ltd. (-3,9%).
Капитализация производителя потребительской электроники Sony опустилась на 0,55%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1%, автопроизводителя Nissan Motor - на 2,2%.
Между тем цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group взлетела на 10,9%. Это обусловлено успешным IPO американского сервиса доставки еды DoorDash, одним из инвесторов которой является SoftBank. Цена акций DoorDash подскочила почти на 86% по итогам дебютных торгов после первичного размещения.
Китайский индекс Shanghai Composite подрос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,35%.
Азиатский банк развития прогнозирует рост ВВП КНР в 2020 году на 2,1% по сравнению с ранее ожидавшимися 1,8%. В целом развивающиеся страны Азии в этом году зафиксируют снижение экономики на 0,4%, в то время как прежде предполагалось падение на 0,7%, сообщил АБР в четверг.
Котировки акций производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. и AAC Technologies Holdings Inc. на торгах на Гонконгской фондовой бирже упали на 3,4% и 2,4% соответственно.
Кроме того, существенно подешевели бумаги нефтепроизводителя CNOOC (-2,4%) и автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. (-2,5%). Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings снизилась на 1,2%, онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group - на 2,1%.
Между тем акции производителя электроники Xiaomi Corp. прибавили в цене 0,4%,
Южнокорейский индекс Kospi в четверг уменьшился на 0,33%.
Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung (KS:005930) Electronics Co. снизилась на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - не изменилась.
Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,67%, снизившись впервые за восемь сессий.
Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,6%.
Министерство торговли Китая в четверг объявило о введении с 11 декабря временных антидемпинговых пошлин на вина, импортируемые из Австралии в размере 6,3-6,4%. В конце ноября Минторг КНР уже ввел импортные пошлины на австралийские вина в размере 107,1-212,1% по итогам начатого в августе расследования, которое показало, что австралийские виноделы поставляли дешевое вино на китайский рынок, нанося ущерб винодельческой промышленности Китая. КНР является ведущим рынком для австралийских виноделов по стоимости поставок. В январе-сентябре на Китай пришлось 39% общего объема зарубежных поставок австралийского вина, по данным отраслевой организации Wine Australia.
Котировки акций крупнейшей в Австралии винодельческой компании Treasury Wine Estates упали в четверг на 2,05%.
Куда SBER прёт, на каких событиях?
Когда шортить начинать?
Куда SBER прёт, на каких событиях?
Когда шортить начинать?
Пока у сбера все хорошо просто. В начале всегда все хорошо. Как первые косяки в экосистеме начнутся и начнет проявляться экоболото тогда и начинать)))
Куда SBER прёт, на каких событиях?
Когда шортить начинать?
уровень 300 возможен мне кажется в этом году
уровень 300 возможен мне кажется в этом году
20 дней. Все может быть, и даже вне логика)))) К росту еще прибавляет реклама наших брокеров. Сбер показывают как классический пример долгого роста)
qiwi сегодня взбодрил быков и порадовал медведей -23%
Медведи сегодня просто жестко избили быков на этом инструменте.
qiwi сегодня взбодрил быков и порадовал медведей -23%
Медведи сегодня просто жестко избили быков на этом инструменте.
Не слежу за киви, может что и произошло. Вернее точно что то произошло. Либо внутри либо снаружи.