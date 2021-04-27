АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 3

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покупают, есть спрос на дешевую Теслу


 
Yuriy Zaytsev:
Пришли хозяева жизни, и развернули все в зеленую зону.

Продолжение падения USDX 

 
Sergey Lazarenko:

Хозяева жизни это кто? И что за зеленая зона? ИМХО, на Пике просто излишек акций продали, а счас внизу покупать будут, причем уже больше, потому как продали дорого, покупают дешево

Вы шутите ?   Ковбои, пришли и толкнули застоявшуюся канализацию. эх... только не обвиняйте в отсутствии  патриотизма. 

Не знаете что такое зеленая зона ?  опять шутите.

 
VVT:

Продолжение падения USDX 

я смотрю не по двум трем - а  спектору  акций , ну и еще самый прикольный флаг SP500 , можно просто смотреть на него.

 
Yuriy Zaytsev:

Вы шутите ?   Ковбои, пришли и толкнули застоявшуюся канализацию. эх... только не обвиняйте в отсутствии  патриотизма. 

Не знаете что такое зеленая зона ?  опять шутите.

серьезно, не знаю

 
Yuriy Zaytsev:

я смотрю не по двум трем - а  спектору  акций , ну и еще самый прикольный флаг SP500 , можно просто смотреть на него.

Я тоже, при почти стоящем на месте S&P продолжается падение USDX значит они падают вместе) S&P сейчас реагирует на новости по вакцине утвержденной к применению в UK)

 
Sergey Lazarenko:

серьезно, не знаю

Тут далеко не все, просто отобрано то что мне интересно. 

До прихода наших друзей  17:30 мск , все было красным, друзья из за океана почти все сделали зеленым. 

Особенно порадовала сделка по CNK, вошел отложкой при первых дружеских "толчках", взял почти все движение за день, на тек момент.


 

Этот интерактивный график отслеживает соотношение рыночного индекса S&P 500 и цены на золото.

Число показывает сколько унций золота потребуется, чтобы купить S&P 500 в любой конкретный месяц.

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VVT:

Этот интерактивный график отслеживает соотношение рыночного индекса S&P 500 и цены на золото.

Число показывает сколько унций золота потребуется, чтобы купить S&P 500 в любой конкретный месяц.


Красава! 

 

03.12.2020 срез на 07:40


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