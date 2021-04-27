АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 8

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Yuriy Zaytsev:

3713.12

Предположительно с утра по акциям США рванем вверх.  

прогноз верный

 
До какого уровня вырастет рубль ?
Поговаривают о 65
 
Yuriy Zaytsev:
До какого уровня вырастет рубль ?
Поговаривают о 65

это все как то странно растущий ранок Америки на фоне крепнущего рубля, точнее рубль на их фоне.... 

 
Yuriy Zaytsev:
До какого уровня вырастет рубль ?
Поговаривают о 65

не, может за 70 и опустится, но не надолго. Предпосылок нет пока.

 

Сбер расцеловал 279 уровень, до 280 осталось совсем ничего. 

Похоже 300 в этом году увидим, и если тренд сохранится то в следующем и 350 и 400.  

 
Valeriy Yastremskiy:

не, может за 70 и опустится, но не надолго. Предпосылок нет пока.

Поскольку РФ бензоколонка, предпосылка одна , нефть вверх идет,  без всяких там технологий типа TESLA  APPLE MSFT ,  как бы ситуация упрощается , смотрим только на нефть.

полагаю если пойдет к 60 руб будет ближе к 65 

 
Yuriy Zaytsev:

Сбер расцеловал 279 уровень, до 280 осталось совсем ничего. 

Похоже 300 в этом году увидим, и если тренд сохранится то в следующем и 350 и 400.  

Счас плюшки кляксы начнутся. Слишком резво уж разнонаправленные активы собирают. Ну и пока с Гостехом будет не понятно, вряд ли кратный рост будет.

 
Yuriy Zaytsev:

Поскольку РФ бензоколонка, предпосылка одна , нефть вверх идет,  без всяких там технологий типа TESLA  APPLE MSFT ,  как бы ситуация упрощается , смотрим только на нефть.

полагаю если пойдет к 60 руб будет ближе к 65 

Опускать сильно доллар к рублю не дадут. Деньги в рублях нужны. И инструментов много. Без этого конечно опустился бы. Но у руководства на рубль свои взгляды)

 
Синемарк то чего падал? Из-за того что отменили первоочередность показов премьер в кинотеатрах? или ещё что было?
 
Aleksey Mavrin:
Синемарк то чего падал? Из-за того что отменили первоочередность показов премьер в кинотеатрах? или ещё что было?

Кажется больше ничего особого.

Вошел 13.90 вышел на 15 , очень уж хорошо упал.

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