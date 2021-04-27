АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 8
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3713.12
Предположительно с утра по акциям США рванем вверх.
прогноз верный
До какого уровня вырастет рубль ?
это все как то странно растущий ранок Америки на фоне крепнущего рубля, точнее рубль на их фоне....
До какого уровня вырастет рубль ?
не, может за 70 и опустится, но не надолго. Предпосылок нет пока.
Сбер расцеловал 279 уровень, до 280 осталось совсем ничего.
Похоже 300 в этом году увидим, и если тренд сохранится то в следующем и 350 и 400.
не, может за 70 и опустится, но не надолго. Предпосылок нет пока.
Поскольку РФ бензоколонка, предпосылка одна , нефть вверх идет, без всяких там технологий типа TESLA APPLE MSFT , как бы ситуация упрощается , смотрим только на нефть.
полагаю если пойдет к 60 руб будет ближе к 65
Сбер расцеловал 279 уровень, до 280 осталось совсем ничего.
Похоже 300 в этом году увидим, и если тренд сохранится то в следующем и 350 и 400.
Счас плюшки кляксы начнутся. Слишком резво уж разнонаправленные активы собирают. Ну и пока с Гостехом будет не понятно, вряд ли кратный рост будет.
Поскольку РФ бензоколонка, предпосылка одна , нефть вверх идет, без всяких там технологий типа TESLA APPLE MSFT , как бы ситуация упрощается , смотрим только на нефть.
полагаю если пойдет к 60 руб будет ближе к 65
Опускать сильно доллар к рублю не дадут. Деньги в рублях нужны. И инструментов много. Без этого конечно опустился бы. Но у руководства на рубль свои взгляды)
Синемарк то чего падал? Из-за того что отменили первоочередность показов премьер в кинотеатрах? или ещё что было?
Кажется больше ничего особого.
Вошел 13.90 вышел на 15 , очень уж хорошо упал.