АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 6

Новый комментарий
 
Yuriy Zaytsev:
SBER похоже к  280  идет

До НГ 300 не перейдет, даже если все хорошо будет. Пока прорывов не предвидится. Только начала.... Реклама конечно зашкаливает. Понравилось Волонтеры Сбера ведут занятия по фин.грамотности в детских домах... Ваще все что можно приплести к белому пушистому образу, все собрали)

 
Valeriy Yastremskiy:

До НГ 300 не перейдет, даже если все хорошо будет. Пока прорывов не предвидится. Только начала.... Реклама конечно зашкаливает. Понравилось Волонтеры Сбера ведут занятия по фин.грамотности в детских домах... Ваще все что можно приплести к белому пушистому образу, все собрали)

до 280 осталось каких то 5.0 пунктов

До 300 , вот тут сложно сказать, но 280 поцелуем вот вот, а там рукой подать до 290
 

2012.12.08 09:48

Есть предположение , что большая часть акций индекса пойдет в начале дня вниз


 

Скоро наверно еще и фьючерсы на чистый воздух появятся.

https://ria.ru/20201208/voda-1588174276.html

На американской бирже впервые начали торговать водой
На американской бирже впервые начали торговать водой
  • голосов: 96
  • 2020.12.08
  • Россия
  • ria.ru
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Водой наравне с золотом, нефтью и другими товарами начали торговать на Уолл-стрит, сообщает агентство Bloomberg.Агентство напомнило, что о планах торговать фьючерсами на воду стало известно в сентябре этого года. Тогда лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб Западному побережью США. Отмечается, что при помощи...
 
Vitalii Ananev:

Скоро наверно еще и фьючерсы на чистый воздух появятся.

https://ria.ru/20201208/voda-1588174276.html

Помните мультфильм "Чиполлино", он 1961 года.

Вот там по сценарию нужно было платить за всё. И это тогда было чем-то сказочным, а сейчас мы уже почти ко всему этому пришли. Ну кроме воздуха - к этому неизбежно дойдём, но чуть позже.

 
Vitaly Muzichenko:

Помните мультфильм "Чиполлино", он 1961 года.

Вот там по сценарию нужно было платить за всё. И это тогда было чем-то сказочным, а сейчас мы уже почти ко всему этому пришли. Ну кроме воздуха - к этому неизбежно дойдём, но чуть позже.

В арабских странах питьевая вода стоит так же как и нефть, израиль импортирует половину потребляемой питьевой воды. Питьевая вода это перспективная инвестиция)

 
Vitalii Ananev:

Скоро наверно еще и фьючерсы на чистый воздух появятся.

https://ria.ru/20201208/voda-1588174276.html

Если торговля чистым воздухом позволит кому то защитится- то конечно появиться. (тут не надо воспринимать фразу негативно, типо мол чистый воздух только за деньги.... тут скорее наоборот, если ты купил актив а воздух рядом стал грязным ты получишь компенсацию, это как фьючерс на погоду)

 
Vitaly Muzichenko:

Помните мультфильм "Чиполлино", он 1961 года.

Вот там по сценарию нужно было платить за всё. И это тогда было чем-то сказочным, а сейчас мы уже почти ко всему этому пришли. Ну кроме воздуха - к этому неизбежно дойдём, но чуть позже.

В некоторых странах уже к этому пришли. Например в Китае воздух продается. То что фьючи еще только не появились, но и до них скоро может дойти, если так-же будут гадить атмосферу.

 


Сбер забрал ЦП Гостех . Это его идея конечно. Но образовалась дата 31 мая 2022 года. Дата сдачи и окончания эксперимента по созданию единой цифровой платформы.

Если справится, от экосистему не порвут, и может цифровой рубль дадут выпустить, но если залажает, то ... останется просто банком.

 Что то не то в статье, про количество одновременных пользователей, опечатка видимо.

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»
Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»
  • 2020.12.08
  • www.cnews.ru
Сбербанк победил в конкурсе Минцифры на определение оператора платформы «Гостех», создаваемой для удобного взаимодействия граждан и бизнеса с госуслугами и инфосистемами госорганов. На «Гостех» засматривались ВТБ, «Ростелеком», и «Почта России», но в итоге Сбербанк оказался единственным участником тендера Тендер с единственным участником...
 

S&P500 2020.12.08 22:50

очередной рекорд  3707.38


12345678910111213
Новый комментарий