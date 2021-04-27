АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 6
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SBER похоже к 280 идет
До НГ 300 не перейдет, даже если все хорошо будет. Пока прорывов не предвидится. Только начала.... Реклама конечно зашкаливает. Понравилось Волонтеры Сбера ведут занятия по фин.грамотности в детских домах... Ваще все что можно приплести к белому пушистому образу, все собрали)
До НГ 300 не перейдет, даже если все хорошо будет. Пока прорывов не предвидится. Только начала.... Реклама конечно зашкаливает. Понравилось Волонтеры Сбера ведут занятия по фин.грамотности в детских домах... Ваще все что можно приплести к белому пушистому образу, все собрали)
до 280 осталось каких то 5.0 пунктовДо 300 , вот тут сложно сказать, но 280 поцелуем вот вот, а там рукой подать до 290
2012.12.08 09:48
Есть предположение , что большая часть акций индекса пойдет в начале дня вниз
Скоро наверно еще и фьючерсы на чистый воздух появятся.
https://ria.ru/20201208/voda-1588174276.html
Скоро наверно еще и фьючерсы на чистый воздух появятся.
https://ria.ru/20201208/voda-1588174276.html
Помните мультфильм "Чиполлино", он 1961 года.
Вот там по сценарию нужно было платить за всё. И это тогда было чем-то сказочным, а сейчас мы уже почти ко всему этому пришли. Ну кроме воздуха - к этому неизбежно дойдём, но чуть позже.
Помните мультфильм "Чиполлино", он 1961 года.
Вот там по сценарию нужно было платить за всё. И это тогда было чем-то сказочным, а сейчас мы уже почти ко всему этому пришли. Ну кроме воздуха - к этому неизбежно дойдём, но чуть позже.
В арабских странах питьевая вода стоит так же как и нефть, израиль импортирует половину потребляемой питьевой воды. Питьевая вода это перспективная инвестиция)
Скоро наверно еще и фьючерсы на чистый воздух появятся.
https://ria.ru/20201208/voda-1588174276.html
Если торговля чистым воздухом позволит кому то защитится- то конечно появиться. (тут не надо воспринимать фразу негативно, типо мол чистый воздух только за деньги.... тут скорее наоборот, если ты купил актив а воздух рядом стал грязным ты получишь компенсацию, это как фьючерс на погоду)
Помните мультфильм "Чиполлино", он 1961 года.
Вот там по сценарию нужно было платить за всё. И это тогда было чем-то сказочным, а сейчас мы уже почти ко всему этому пришли. Ну кроме воздуха - к этому неизбежно дойдём, но чуть позже.
В некоторых странах уже к этому пришли. Например в Китае воздух продается. То что фьючи еще только не появились, но и до них скоро может дойти, если так-же будут гадить атмосферу.
Сбер забрал ЦП Гостех . Это его идея конечно. Но образовалась дата 31 мая 2022 года. Дата сдачи и окончания эксперимента по созданию единой цифровой платформы.
Если справится, от экосистему не порвут, и может цифровой рубль дадут выпустить, но если залажает, то ... останется просто банком.
Что то не то в статье, про количество одновременных пользователей, опечатка видимо.
S&P500 2020.12.08 22:50
очередной рекорд 3707.38