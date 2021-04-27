АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 7
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INDEX USA 2020.12.08 22:56
09.12.2020 06:45
поход вверх продолжается
Очередной рекорд 3712.52
Дивиденды травой будут выдавать.
Производитель марихуаны Verano готовится выйти на рынок через обратное поглощение
Если говорить о новых котируемых на бирже компаниях в секторе каннабиса, то в 2020 году новостей было мало. Однако стоит упомянуть одну небольшую американская фирму, которая может быть интересна.
Согласно отчету BNN Bloomberg, чикагская Verano Holdings планирует выйти на биржу до конца года с оценкой приблизительно 3 миллиарда долларов.
Производитель каннабиса, работающий на международном рынке, планирует привлечь инвесторов и возродить интерес к сектору марихуаны, начавший угасать в 2019 году.
Однако путь, выбранный Verano Holdings, не так прост.
Согласно отчету Bloomberg, Verano готова предложить на рынок акции стоимостью 75 миллионов долларов через обратное поглощение (RTO) компании Majesta Minerals из Калгари, акции которой котируются на Канадской фондовой бирже. Если RTO окажется успешным, акции Verano будут котироваться на CSE.
Согласно условиям сделки, Majesta оценит Verano в 2,88 миллиарда долларов.
После завершения сделки Verano займет третье место по объему производства марихуаны в США по объемам продаж и пятое место по оценке стоимости после таких конкурентов, как Curaleaf Holdings (OTC:CURLF) (CSE:CURA) и Cresco Labs (OTC:CRLBF) (CSE:CL).
Verano представлена в 14 штатах, имеет 46 торговых точек и восемь производственных площадок. В прошлом году выручка компании составила 121 миллион долларов, а скорректированная EBITDA – 42 миллиона долларов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на презентацию инвестора, по оценкам компании, она завершит 2020 год примерно с 380 миллионами долларов выручки и 160 миллионами долларов скорректированной EBITDA.
В ноябре Verano объявила о покупке Alternative Medical Enterprises, компании по производству марихуаны, действующей во Флориде и Аризоне.
Если Verano успешно проведет IPO, этот шаг может ознаменовать важный момент в более широкой перспективе для сектора марихуаны: возобновление интереса к американским рынкам каннабиса.
США продолжают идти по пути легализации (шесть штатов уже готовы легализовать каннабис), а американские производители, работающие как на внутреннем, так и на внешнем рынке, продолжают расти и показывать прибыль.
С другой стороны, канадские компании, которые привлекали все внимание после легализации в Канаде, продолжают испытывать трудности и по-прежнему не могут похвастаться прибылью, а их активы и продукция, судя по газетным заголовкам, теряют стоимость.
Сейчас на долю производителей каннабиса приходится 14,6 миллиарда долларов канадского ВВП
И хотя компаниям-производителям марихуаны, котирующимся на канадской бирже, приходится несладко, новости не так уж плохи.
Последний отчет о ВВП показал, что доля каннабиса в сентябре составила около 14,6 миллиарда канадских долларов (11,43 млрд долларов США), согласно последним данным, опубликованным статистическим управлением Канады. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущей оценкой в 8 миллиардов канадских долларов (6,26 миллиарда долларов США).
StatsCan также сообщила, что расходы канадских домохозяйств на приобретение марихуаны в третьем квартале 2020 года фиксировались на уровне 8,49 (6,64) миллиарда канадских долларов по сравнению с 6,76 (5,22) миллиардов канадских долларов за аналогичный период 2019 года.
Дивиденды травой будут выдавать.
Производитель марихуаны Verano готовится выйти на рынок через обратное поглощение
Если говорить о новых котируемых на бирже компаниях в секторе каннабиса, то в 2020 году новостей было мало. Однако стоит упомянуть одну небольшую американская фирму, которая может быть интересна.
Согласно отчету BNN Bloomberg, чикагская Verano Holdings планирует выйти на биржу до конца года с оценкой приблизительно 3 миллиарда долларов.
Производитель каннабиса, работающий на международном рынке, планирует привлечь инвесторов и возродить интерес к сектору марихуаны, начавший угасать в 2019 году.
Однако путь, выбранный Verano Holdings, не так прост.
Согласно отчету Bloomberg, Verano готова предложить на рынок акции стоимостью 75 миллионов долларов через обратное поглощение (RTO) компании Majesta Minerals из Калгари, акции которой котируются на Канадской фондовой бирже. Если RTO окажется успешным, акции Verano будут котироваться на CSE.
Согласно условиям сделки, Majesta оценит Verano в 2,88 миллиарда долларов.
После завершения сделки Verano займет третье место по объему производства марихуаны в США по объемам продаж и пятое место по оценке стоимости после таких конкурентов, как Curaleaf Holdings (OTC:CURLF) (CSE:CURA) и Cresco Labs (OTC:CRLBF) (CSE:CL).
Verano представлена в 14 штатах, имеет 46 торговых точек и восемь производственных площадок. В прошлом году выручка компании составила 121 миллион долларов, а скорректированная EBITDA – 42 миллиона долларов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на презентацию инвестора, по оценкам компании, она завершит 2020 год примерно с 380 миллионами долларов выручки и 160 миллионами долларов скорректированной EBITDA.
В ноябре Verano объявила о покупке Alternative Medical Enterprises, компании по производству марихуаны, действующей во Флориде и Аризоне.
Если Verano успешно проведет IPO, этот шаг может ознаменовать важный момент в более широкой перспективе для сектора марихуаны: возобновление интереса к американским рынкам каннабиса.
США продолжают идти по пути легализации (шесть штатов уже готовы легализовать каннабис), а американские производители, работающие как на внутреннем, так и на внешнем рынке, продолжают расти и показывать прибыль.
С другой стороны, канадские компании, которые привлекали все внимание после легализации в Канаде, продолжают испытывать трудности и по-прежнему не могут похвастаться прибылью, а их активы и продукция, судя по газетным заголовкам, теряют стоимость.
Сейчас на долю производителей каннабиса приходится 14,6 миллиарда долларов канадского ВВП
И хотя компаниям-производителям марихуаны, котирующимся на канадской бирже, приходится несладко, новости не так уж плохи.
Последний отчет о ВВП показал, что доля каннабиса в сентябре составила около 14,6 миллиарда канадских долларов (11,43 млрд долларов США), согласно последним данным, опубликованным статистическим управлением Канады. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущей оценкой в 8 миллиардов канадских долларов (6,26 миллиарда долларов США).
StatsCan также сообщила, что расходы канадских домохозяйств на приобретение марихуаны в третьем квартале 2020 года фиксировались на уровне 8,49 (6,64) миллиарда канадских долларов по сравнению с 6,76 (5,22) миллиардов канадских долларов за аналогичный период 2019 года.
Пища богов Маккенны американская книжка))) видимо находит сторонников там.
09.12.2020 06:45
поход вверх продолжается
Очередной рекорд 3712.52
3713.12
Предположительно с утра по акциям США рванем вверх.
Investing.com – Достижение планки 3700 п. по индексу S&P 500 оказалось вполне очевидным поводом для фиксации прибыли. Однако в новостях все настолько прекрасно, что вряд ли инвесторы вытерпят долго и не начнут вкладываться опять в ожидании все тех же волшебных событий: каких-нибудь еще новостей про вакцину, новые вливания от ФРС и про пакет помощи американской экономике. Кстати, по поводу последнего Investing.com предупреждал, что лидер сената Митч Макконнелл легко договаривается на уровне позитивных заявлений, но на деле мало склонен к компромиссу – что мы и имеем сегодня в новостях.
При этом времени остается мало: есть риск, что до пятницы положение о финансировании американского правительства не будет принято, и тогда оно уйдет в «шатдаун», многие его функции прекратятся или сильно замедлятся. В этот же день должна уйти на каникулы Палата представителей, а со следующей пятницы должны начаться каникулы в Сенате.
С другой стороны – куда этот пакет денется? Неделей раньше, неделей позже. Сегодня фьючерс на S&P 500 снижался до 3665 п., однако уже с 15.00 МСК стал восстанавливаться и к началу торгов основным инструментом уже превысил 3880 п., а вскоре вышел в плюс и поднялся выше 3700 п. Фьючерс на баррель Brent тоже сегодня замедлил снижение и даже восстанавливался с $48,12 до $48,95, но уверенности в его поведении пока не видно.
Из заметной экономической статистики сегодня можно отметить неожиданно хороший декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии: ожидалось, что он вырастет с 39 п. до 45,5 п., а он подскочил сразу до 55 п. Справедливости ради, однако, стоит отметить, что в сентябре этот индекс – тоже неожиданно – превышал 77 п., а волшебного взлета в немецкой экономике с тех пор не случилось.
«Настроения достаточно оптимистичные: уже говорилось, что, согласно консенсусу инвестбанков, либо вакцинация будет успешной и экономика вырастет, либо будут усилены меры поддержки и вырастут одни рынки. Поэтому можно ожидать сильного окончания года, – считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. – Есть определенные негативные новости – пандемия пока не останавливается, сложности с Brexit, но даже это не особо мешает оптимизму».
В России все хорошо. Порядка в стране становится больше: Госдума приняла в первом чтении очередной – и вряд ли последний – законопроект о новых полномочиях полицейских, в числе прочего расширяющий их права на применение оружия. Справедливости ради стоит сказать, что депутаты долго терпели и не торопились до последнего: правительство внесло законопроект еще в мае. Также в первом чтении принят проект о новых поводах определять граждан как иностранных агентов.
Президент Владимир Путин подписал закон об очередном продлении моратория на инвестирование пенсионных накоплений до 2023 года – они продолжат направляться на текущие выплаты пенсий, что позволит бюджету сэкономить 669,3 млрд руб. Но насчет будущего россиянам волноваться тоже не стоит: для спокойствия на этот счет существует Фонд национального благосостояния. Были идеи его хотя бы частично, по примеру других, прямо сейчас потратить на поддержку граждан и экономики, но разбазариванию был дан четкий ответ: «Главная цель Фонда национального благосостояния, где на начало ноября было скоплено $115 млрд сырьевых сверхдоходов – это не антикризисные программы, а распределение сырьевой ренты между поколениями», – сказал в интервью Bloomberg замглавы Минфина Владимир Колычев.
России разве что немного не хватает взаимопонимания с другими странами: на днях Генеральная ассамблея ООН 63 голосами против 17 потребовала «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории». Это может стать дополнительным аргументом в пользу санкций. Однако не стоит забывать, что это и не первая резолюция в подобном тоне.
И пока иностранных инвесторов это явно не беспокоит: сообщается, что за месяц они вложили в ориентированные на российский рынок фонды акций и облигаций более $1 млрд. Правда, у иностранцев есть дурная манера – заходить постепенно, а выходить разом, порой обваливая рынок. Но это явно будет не сегодня и вряд ли завтра.
Сегодня же российский фондовый рынок лишь слегка скорректировался – индекс МосБиржи снизился на 0,48%, индекс РТС – на 0,31%. Однако после мощного роста с начала ноября это даже не коррекция, а скорее лишь мелкая флуктуация. Рубль тоже продолжает укрепляться – сегодня к 19.30 МСК курс доллара снизился на 27 коп. до 73,37 руб. При этом с начала декабря курс снижается еще быстрее, чем предыдущие несколько недель.
«Идет приток иностранных денег, по поводу санкций все тихо, и это успокаивает инвесторов. Однако приток идет в основном в ликвидные бумаги – Сбербанк (MCX:SBER), Газпром (MCX:GAZP). Также металлургические бумаги отыгрывают рост цен на сталь. Дает себя знать отложенный потребительский спрос – сообщают, что в магазинах Tiffany даже наблюдались очереди, и бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) тоже растут, – продолжает Сергей Суверов. – Рубль достаточно сильно укреплен, и вероятен выход к уровням 72-73 за доллар, затем возможна коррекция. Рынки до конца года могут прибавить еще 3-4%».
(Текст подготовил Даниил Желобанов)
После фразы В России все хорошо.
Окончательно решил купить некоторую более менее приличную сумму USD для увеличения депозита в USD эквиваленте, жду подходящего уровня.
На текущий момент заманчивая цифра 70 , но как хочется 60 , идеально конечно по 33 если вернуться в период до 2014 , а когда то в далекие 0-е и 24 казалось дорого.
USDRUB Month 2020.12.09 09:17
Investing.com – Достижение планки 3700 п. по индексу S&P 500 оказалось вполне очевидным поводом для фиксации прибыли. Однако в новостях все настолько прекрасно, что вряд ли инвесторы вытерпят долго и не начнут вкладываться опять в ожидании все тех же волшебных событий: каких-нибудь еще новостей про вакцину, новые вливания от ФРС и про пакет помощи американской экономике. Кстати, по поводу последнего Investing.com предупреждал, что лидер сената Митч Макконнелл легко договаривается на уровне позитивных заявлений, но на деле мало склонен к компромиссу – что мы и имеем сегодня в новостях.
При этом времени остается мало: есть риск, что до пятницы положение о финансировании американского правительства не будет принято, и тогда оно уйдет в «шатдаун», многие его функции прекратятся или сильно замедлятся. В этот же день должна уйти на каникулы Палата представителей, а со следующей пятницы должны начаться каникулы в Сенате.
С другой стороны – куда этот пакет денется? Неделей раньше, неделей позже. Сегодня фьючерс на S&P 500 снижался до 3665 п., однако уже с 15.00 МСК стал восстанавливаться и к началу торгов основным инструментом уже превысил 3880 п., а вскоре вышел в плюс и поднялся выше 3700 п. Фьючерс на баррель Brent тоже сегодня замедлил снижение и даже восстанавливался с $48,12 до $48,95, но уверенности в его поведении пока не видно.
Из заметной экономической статистики сегодня можно отметить неожиданно хороший декабрьский индекс экономических настроений ZEW в Германии: ожидалось, что он вырастет с 39 п. до 45,5 п., а он подскочил сразу до 55 п. Справедливости ради, однако, стоит отметить, что в сентябре этот индекс – тоже неожиданно – превышал 77 п., а волшебного взлета в немецкой экономике с тех пор не случилось.
«Настроения достаточно оптимистичные: уже говорилось, что, согласно консенсусу инвестбанков, либо вакцинация будет успешной и экономика вырастет, либо будут усилены меры поддержки и вырастут одни рынки. Поэтому можно ожидать сильного окончания года, – считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. – Есть определенные негативные новости – пандемия пока не останавливается, сложности с Brexit, но даже это не особо мешает оптимизму».
В России все хорошо. Порядка в стране становится больше: Госдума приняла в первом чтении очередной – и вряд ли последний – законопроект о новых полномочиях полицейских, в числе прочего расширяющий их права на применение оружия. Справедливости ради стоит сказать, что депутаты долго терпели и не торопились до последнего: правительство внесло законопроект еще в мае. Также в первом чтении принят проект о новых поводах определять граждан как иностранных агентов.
Президент Владимир Путин подписал закон об очередном продлении моратория на инвестирование пенсионных накоплений до 2023 года – они продолжат направляться на текущие выплаты пенсий, что позволит бюджету сэкономить 669,3 млрд руб. Но насчет будущего россиянам волноваться тоже не стоит: для спокойствия на этот счет существует Фонд национального благосостояния. Были идеи его хотя бы частично, по примеру других, прямо сейчас потратить на поддержку граждан и экономики, но разбазариванию был дан четкий ответ: «Главная цель Фонда национального благосостояния, где на начало ноября было скоплено $115 млрд сырьевых сверхдоходов – это не антикризисные программы, а распределение сырьевой ренты между поколениями», – сказал в интервью Bloomberg замглавы Минфина Владимир Колычев.
России разве что немного не хватает взаимопонимания с другими странами: на днях Генеральная ассамблея ООН 63 голосами против 17 потребовала «немедленно, полностью и без выдвижения условий вывести свои вооруженные силы из Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории». Это может стать дополнительным аргументом в пользу санкций. Однако не стоит забывать, что это и не первая резолюция в подобном тоне.
И пока иностранных инвесторов это явно не беспокоит: сообщается, что за месяц они вложили в ориентированные на российский рынок фонды акций и облигаций более $1 млрд. Правда, у иностранцев есть дурная манера – заходить постепенно, а выходить разом, порой обваливая рынок. Но это явно будет не сегодня и вряд ли завтра.
Сегодня же российский фондовый рынок лишь слегка скорректировался – индекс МосБиржи снизился на 0,48%, индекс РТС – на 0,31%. Однако после мощного роста с начала ноября это даже не коррекция, а скорее лишь мелкая флуктуация. Рубль тоже продолжает укрепляться – сегодня к 19.30 МСК курс доллара снизился на 27 коп. до 73,37 руб. При этом с начала декабря курс снижается еще быстрее, чем предыдущие несколько недель.
«Идет приток иностранных денег, по поводу санкций все тихо, и это успокаивает инвесторов. Однако приток идет в основном в ликвидные бумаги – Сбербанк (MCX:SBER), Газпром (MCX:GAZP). Также металлургические бумаги отыгрывают рост цен на сталь. Дает себя знать отложенный потребительский спрос – сообщают, что в магазинах Tiffany даже наблюдались очереди, и бумаги АЛРОСА (MCX:ALRS) тоже растут, – продолжает Сергей Суверов. – Рубль достаточно сильно укреплен, и вероятен выход к уровням 72-73 за доллар, затем возможна коррекция. Рынки до конца года могут прибавить еще 3-4%».
(Текст подготовил Даниил Желобанов)
В России без изменений, а не все хорошо. Византийское право превалирует над Римским к сожалению.
В России без изменений, а не все хорошо. Византийское право превалирует над Римским к сожалению.
Думаю что Даниилу Желобанову надо отписать, что бы строил формулировки более точно. Во времена Ивана Грозного , голову бы сразу отсекли.
p.s.
С формулировкой: За излишнее украшение действительности , холопу Данилке отрубить голову, жену сослать в монастырь на Соловки пожизненно, без права получения вестей на бересте и устно.
Думаю что Даниилу Желобанову надо отписать, что бы строил формулировки более точно. Во времена Ивана Грозного , голову бы сразу отсекли.
Да, толмачи часто не выживали)))) Византийские корни оттуда еще))))