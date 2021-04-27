АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020

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01.12.2020  S$P 500

Если до утра тенденция сохранится, с утра большая часть акций США пойдет вверх.



 

Вчера  30.11.2020 SBER объемы

12,412,896,169.499851 BUY
15,513,357,069.500143 SELL
 

01.12.2020 срез 07:23

Похоже для большей части акций США в начале дня будет движение вверх.

разница 3657.12 - 3623.88   33.24

 

Первые   с весом более 1

Номер Название компании Символ Сектор деятельности Вес в индексе (в %)
1 Apple Inc. AAPL IT 3.911126
2 Microsoft Corporation MSFT IT 3.082336
3 Amazon.com Inc. AMZN Интернет 2.688036
4 Facebook Inc. Class A FB Интернет 1.835431
5 JPMorgan Chase & Co. JPM Банки 1.707639
6 Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B Финансы 1.703224
7 Johnson & Johnson JNJ Здоровье 1.527487
8 Alphabet Inc. Class C GOOG Интернет 1.454123
9 Alphabet Inc. Class A GOOGL Интернет 1.437765
10 Exxon Mobil Corporation XOM Энергетика 1.336511
11 Bank of America Corporation BAC Банки 1.328856
12 Wells Fargo & Company WFC Банки 1.079804
13 Intel Corporation INTC Полупроводниковая промышленность 1.025674
Файлы:
6sqwn2_SP500.zip  37 kb
 

IT 

Номер Название компании Символ Сектор деятельности Вес в индексе (в %)
1 Apple Inc. AAPL IT 3.911126
2 Microsoft Corporation MSFT IT 3.082336
16 Cisco Systems Inc. CSCO IT 0.945091
38 International Business Machines Corporation IBM IT 0.582487
54 Accenture Plc Class A ACN IT 0.424988
59 PayPal Holdings Inc PYPL IT 0.382384
100 Activision Blizzard Inc. ATVI IT 0.242123
114 Cognizant Technology Solutions Corporation Class A CTSH IT 0.208265
145 HP Inc. HPQ IT 0.166355
147 Electronic Arts Inc. EA IT 0.164531
182 Western Digital Corporation WDC IT 0.128820
183 Hewlett Packard Enterprise Co. HPE IT 0.127532
184 DXC Technology Co. DXC IT 0.126888
201 Red Hat Inc. RHT IT 0.116775
266 Harris Corporation HRS IT 0.079842
271 Global Payments Inc. GPN IT 0.078895
281 Motorola Solutions Inc. MSI IT 0.074780
287 Seagate Technology PLC STX IT 0.073366
392 Gartner Inc. IT IT 0.048125
394 CA Inc. CA IT 0.047949
400 Alliance Data Systems Corporation ADS IT 0.047225
424 Juniper Networks Inc. JNPR IT 0.042124
430 F5 Networks Inc. FFIV IT 0.040313
475 Xerox Corporation XRX IT 0.028042
476 CSRA Inc. CSRA IT 0.028032


Номер Название компании Символ Сектор деятельности Вес в индексе (в %)
32 Oracle Corporation ORCL Программное обеспечение 0.677823
49 Adobe Systems Incorporated ADBE Программное обеспечение 0.458341
185 Autodesk Inc. ADSK Программное обеспечение 0.126026
294 Symantec Corporation SYMC Программное обеспечение 0.071626
336 ANSYS Inc. ANSS Программное обеспечение 0.060121
358 Synopsys Inc. SNPS Программное обеспечение 0.055861
401 Cadence Design Systems Inc. CDNS Программное обеспечение 0.047194


Номер Название компании Символ Сектор деятельности Вес в индексе (в %)
19 Pfizer Inc. PFE Фармацевтика 0.927105
24 AbbVie Inc. ABBV Фармацевтика 0.807888
34 Merck & Co. Inc. MRK Фармацевтика 0.640942
70 Eli Lilly and Company LLY Фармацевтика 0.324182
77 CVS Health Corporation CVS Продажа лекарств 0.293318
92 Walgreens Boots Alliance Inc WBA Продажа лекарств 0.255903
102 Allergan plc AGN Фармацевтика 0.231197
135 Zoetis Inc. Class A ZTS Фармацевтика 0.175282
236 Mylan N.V. MYL Фармацевтика 0.096047
390 Perrigo Co. Plc PRGO Фармацевтика 0.048330
 
Есть ли смысл плодить одинаковые темы?
 
prostotrader:
Есть ли смысл плодить одинаковые темы?

Ротация один раз в месяц, вполне удобно, иначе неудобно читать длинные портянки.

 

Индексы в моменте


 
Yuriy Zaytsev:

Ротация один раз в месяц, вполне удобно, иначе неудобно читать длинные портянки.

Согласен.

 

Юрий, поддерживаю тему! готов помочь флудом   дискуссиями :)

з.ы. без таких тем кажется что форум захватили баги и второклассники))

 
Aleksey Mavrin:

Юрий, поддерживаю тему! готов помочь флудом   дискуссиями :)

з.ы. без таких тем кажется что форум захватили баги и второклассники))

Спасибо.
02.11.2020

      На текущий момент ,  на рынке шикарный пробой SBER/SBERP и уже 270  и даже 280 не кажутся  космосом , а там и до 300 рукой подать,

особо терпеливых быков видимо ждёт хорошее вознаграждение.  Медведям по сбербанку рынок выразил сочувствие и похоже с удовольствием слизал стопы  выше 260.


      Идут разговоры о резком взлете DSKY , бумага взлетела более чем  на 20%,  пробив исторический максимум на новостях о выкупе инвесткомпанией Altus Capital ценных бумаг по цене выше вторичного рынка, поговаривают о цене 160. Хотя самого факта выкупа вроде ещё не произошло,  изначально начало заявок планировалрсь на 3 декабря, но дату перенесли на 2.  К тому же по данной бумаге очень неплохая дивидендная  доходность, порядка 9%   Впрочем , особо бдительные , возможно удачливые  медведи  зашортили  от 150,  либо информированные и знающие быки пофиксил прибыль,  бумага опустилась к 141 и зтаилась, ожидая событий. Возможен  ли ближайшее время заход   в район 150 -160. Интересно ,  в течении первых дней декабре  продолжит лететь выше, или бумагу ожидает  откат. 

      В это же время , руководство компании Детский мир утверждает что никаких четких договоренностей с компанией Alus Capital нет.  



Интересный текст:

ЭКОНОМИКА
12:11, 30 ноября 2020

Взлет акций "Детского мира" на Московской бирже превысил 20%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Детского мира" в течение торгов в понедельник взлетели более чем на 20% и обновили исторический максимум на новостях о выкупе инвесткомпанией Altus Capital ценных бумаг по цене выше вторичного рынка.

На Московской бирже акции "Детского мира" к 11:59 подорожали до 149,08 рубля (+19,2%), максимум сделок составил 151,42 рубля (+21%), при этом объем торгов превысил 3,258 млрд рублей.

Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря. Предложенная цена является рекордно высокой для акций "Детского мира" и основана на оценке компании в 118,24 млрд рублей, говорится в сообщении потенциального покупателя.

Цена предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей).

Таким образом, если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.

Предложение Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.


Что то похожее уже происходило с акциями Яндекса , когда объявили о продаже Тинькофф банка Яндексу.  В любом случае, ближайшие дни декабря вероятно будут для этой бумаги весьма весёлыми. 


А кто же такие   Altus Capital  ?

Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от года до пяти лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ.   http://altusca.ru/#team

Ни одной английской фамилии :-)

Вот если бы ФИО  основателя и владельца значилась как Уоррен Баффет, то данная акция увела бы котировки явно выше отметки 160


Заявки на выкуп стартуют с 2 декабря, а не с 3 как планировалось, cбор заявок завершится 18 декабря.

Перенос даты с 3 на 2 интересный факт , куда спешат, возможно опасаются взлета  цены выше 160 ?



Экономика - Новости Интерфакс
Экономика - Новости Интерфакс
  • 2020.12.01
  • www.interfax.ru
Новости экономики информационного агентства Интерфакс.
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