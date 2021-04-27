АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020
Вчера 30.11.2020 SBER объемы
|12,412,896,169.499851 BUY
|15,513,357,069.500143
|SELL
Первые с весом более 1
|Номер
|Название компании
|Символ
|Сектор деятельности
|Вес в индексе (в %)
|1
|Apple Inc.
|AAPL
|IT
|3.911126
|2
|Microsoft Corporation
|MSFT
|IT
|3.082336
|3
|Amazon.com Inc.
|AMZN
|Интернет
|2.688036
|4
|Facebook Inc. Class A
|FB
|Интернет
|1.835431
|5
|JPMorgan Chase & Co.
|JPM
|Банки
|1.707639
|6
|Berkshire Hathaway Inc. Class B
|BRK.B
|Финансы
|1.703224
|7
|Johnson & Johnson
|JNJ
|Здоровье
|1.527487
|8
|Alphabet Inc. Class C
|GOOG
|Интернет
|1.454123
|9
|Alphabet Inc. Class A
|GOOGL
|Интернет
|1.437765
|10
|Exxon Mobil Corporation
|XOM
|Энергетика
|1.336511
|11
|Bank of America Corporation
|BAC
|Банки
|1.328856
|12
|Wells Fargo & Company
|WFC
|Банки
|1.079804
|13
|Intel Corporation
|INTC
|Полупроводниковая промышленность
|1.025674
IT
|Номер
|Название компании
|Символ
|Сектор деятельности
|Вес в индексе (в %)
|1
|Apple Inc.
|AAPL
|IT
|3.911126
|2
|Microsoft Corporation
|MSFT
|IT
|3.082336
|16
|Cisco Systems Inc.
|CSCO
|IT
|0.945091
|38
|International Business Machines Corporation
|IBM
|IT
|0.582487
|54
|Accenture Plc Class A
|ACN
|IT
|0.424988
|59
|PayPal Holdings Inc
|PYPL
|IT
|0.382384
|100
|Activision Blizzard Inc.
|ATVI
|IT
|0.242123
|114
|Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
|CTSH
|IT
|0.208265
|145
|HP Inc.
|HPQ
|IT
|0.166355
|147
|Electronic Arts Inc.
|EA
|IT
|0.164531
|182
|Western Digital Corporation
|WDC
|IT
|0.128820
|183
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|HPE
|IT
|0.127532
|184
|DXC Technology Co.
|DXC
|IT
|0.126888
|201
|Red Hat Inc.
|RHT
|IT
|0.116775
|266
|Harris Corporation
|HRS
|IT
|0.079842
|271
|Global Payments Inc.
|GPN
|IT
|0.078895
|281
|Motorola Solutions Inc.
|MSI
|IT
|0.074780
|287
|Seagate Technology PLC
|STX
|IT
|0.073366
|392
|Gartner Inc.
|IT
|IT
|0.048125
|394
|CA Inc.
|CA
|IT
|0.047949
|400
|Alliance Data Systems Corporation
|ADS
|IT
|0.047225
|424
|Juniper Networks Inc.
|JNPR
|IT
|0.042124
|430
|F5 Networks Inc.
|FFIV
|IT
|0.040313
|475
|Xerox Corporation
|XRX
|IT
|0.028042
|476
|CSRA Inc.
|CSRA
|IT
|0.028032
|Номер
|Название компании
|Символ
|Сектор деятельности
|Вес в индексе (в %)
|32
|Oracle Corporation
|ORCL
|Программное обеспечение
|0.677823
|49
|Adobe Systems Incorporated
|ADBE
|Программное обеспечение
|0.458341
|185
|Autodesk Inc.
|ADSK
|Программное обеспечение
|0.126026
|294
|Symantec Corporation
|SYMC
|Программное обеспечение
|0.071626
|336
|ANSYS Inc.
|ANSS
|Программное обеспечение
|0.060121
|358
|Synopsys Inc.
|SNPS
|Программное обеспечение
|0.055861
|401
|Cadence Design Systems Inc.
|CDNS
|Программное обеспечение
|0.047194
|Номер
|Название компании
|Символ
|Сектор деятельности
|Вес в индексе (в %)
|19
|Pfizer Inc.
|PFE
|Фармацевтика
|0.927105
|24
|AbbVie Inc.
|ABBV
|Фармацевтика
|0.807888
|34
|Merck & Co. Inc.
|MRK
|Фармацевтика
|0.640942
|70
|Eli Lilly and Company
|LLY
|Фармацевтика
|0.324182
|77
|CVS Health Corporation
|CVS
|Продажа лекарств
|0.293318
|92
|Walgreens Boots Alliance Inc
|WBA
|Продажа лекарств
|0.255903
|102
|Allergan plc
|AGN
|Фармацевтика
|0.231197
|135
|Zoetis Inc. Class A
|ZTS
|Фармацевтика
|0.175282
|236
|Mylan N.V.
|MYL
|Фармацевтика
|0.096047
|390
|Perrigo Co. Plc
|PRGO
|Фармацевтика
|0.048330
Есть ли смысл плодить одинаковые темы?
Ротация один раз в месяц, вполне удобно, иначе неудобно читать длинные портянки.
Ротация один раз в месяц, вполне удобно, иначе неудобно читать длинные портянки.
Согласен.
Юрий, поддерживаю тему! готов помочь флудом дискуссиями :)
з.ы. без таких тем кажется что форум захватили баги и второклассники))
Юрий, поддерживаю тему! готов помочь флудом дискуссиями :)
з.ы. без таких тем кажется что форум захватили баги и второклассники))
На текущий момент , на рынке шикарный пробой SBER/SBERP и уже 270 и даже 280 не кажутся космосом , а там и до 300 рукой подать,
особо терпеливых быков видимо ждёт хорошее вознаграждение. Медведям по сбербанку рынок выразил сочувствие и похоже с удовольствием слизал стопы выше 260.
Идут разговоры о резком взлете DSKY , бумага взлетела более чем на 20%, пробив исторический максимум на новостях о выкупе инвесткомпанией Altus Capital ценных бумаг по цене выше вторичного рынка, поговаривают о цене 160. Хотя самого факта выкупа вроде ещё не произошло, изначально начало заявок планировалрсь на 3 декабря, но дату перенесли на 2. К тому же по данной бумаге очень неплохая дивидендная доходность, порядка 9% Впрочем , особо бдительные , возможно удачливые медведи зашортили от 150, либо информированные и знающие быки пофиксил прибыль, бумага опустилась к 141 и зтаилась, ожидая событий. Возможен ли ближайшее время заход в район 150 -160. Интересно , в течении первых дней декабре продолжит лететь выше, или бумагу ожидает откат.
12:11, 30 ноября 2020
Взлет акций "Детского мира" на Московской бирже превысил 20%
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Детского мира" в течение торгов в понедельник взлетели более чем на 20% и обновили исторический максимум на новостях о выкупе инвесткомпанией Altus Capital ценных бумаг по цене выше вторичного рынка.
На Московской бирже акции "Детского мира" к 11:59 подорожали до 149,08 рубля (+19,2%), максимум сделок составил 151,42 рубля (+21%), при этом объем торгов превысил 3,258 млрд рублей.
Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнется 3 декабря. Предложенная цена является рекордно высокой для акций "Детского мира" и основана на оценке компании в 118,24 млрд рублей, говорится в сообщении потенциального покупателя.
Цена предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей).
Таким образом, если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.
Предложение Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.
Что то похожее уже происходило с акциями Яндекса , когда объявили о продаже Тинькофф банка Яндексу. В любом случае, ближайшие дни декабря вероятно будут для этой бумаги весьма весёлыми.
А кто же такие Altus Capital ?
Altus Capital основан в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management Ltd Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании, средний инвестиционный горизонт — от года до пяти лет. Ориентирован на проекты из России и стран СНГ. http://altusca.ru/#team
Ни одной английской фамилии :-)
Вот если бы ФИО основателя и владельца значилась как Уоррен Баффет, то данная акция увела бы котировки явно выше отметки 160
Заявки на выкуп стартуют с 2 декабря, а не с 3 как планировалось, cбор заявок завершится 18 декабря.
Перенос даты с 3 на 2 интересный факт , куда спешат, возможно опасаются взлета цены выше 160 ?
- 2020.12.01
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01.12.2020 S$P 500
Если до утра тенденция сохранится, с утра большая часть акций США пойдет вверх.