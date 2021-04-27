АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 13
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2020.12.29 07:34
Похоже с утра , по большей части акций рванем вверх.
Мне бы БАБУ, кто как думает - сразу брать пока завалилась, или погулять ещё до НГ глядя на её сочные формы, набитые кэшем и отрицательным долгом)
Ууу, БАБА Люба...
взял по 222