АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 13

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2020.12.29 07:34

Похоже с утра , по большей части акций рванем вверх.



 
Aleksey Mavrin:

Мне бы БАБУ, кто как думает - сразу брать пока завалилась, или погулять ещё до НГ глядя на её сочные формы, набитые кэшем и отрицательным долгом)

Ууу, БАБА Люба...

взял по 222

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