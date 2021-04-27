АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 4
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Новости по детскому миру
Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании Ретейлер стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении
АФК «Система», владевшая «Детским миром» с середины 1990-х, перестает быть его акционером. Вместе с РКИФ она выручит от продажи блокпакета ретейлера ₽20,7 млрд, а «Детский мир» станет компанией со 100% акций в свободном обращении
Подробнее на РБК:
Крупнейшие акционеры «Детского мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — в ночь с 1 на 2 сентября 2020 года полностью реализовали свои доли в компании, говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».
Инвесторам предложили по ускоренной процедуре 184 750 001 акцию компании, или 25% плюс одна акция, из них 20,38% принадлежали «Системе», 4,62% — РКИФ. Сделка по продаже акций должна завершиться в ближайшие дни, после чего ретейлер станет компанией, почти 100% акций которой находятся в свободном обращении, за исключением квазиказначейских бумаг и акций, принадлежащих менеджменту и директорам.
В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 112 руб. На закрытии Московской биржи акции стоили 112,96 руб., то есть пакет был продан с дисконтом менее 1%. Суммарно акционеры компании получат по итогам размещения 20,7 млрд руб. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки был также Альфа-банк.
Подробнее на РБК:
03.12.2020
Ближайший отчет
Новости по детскому миру
Основные акционеры «Детского мира» продали последние 25% акций компании Ретейлер стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении
АФК «Система», владевшая «Детским миром» с середины 1990-х, перестает быть его акционером. Вместе с РКИФ она выручит от продажи блокпакета ретейлера ₽20,7 млрд, а «Детский мир» станет компанией со 100% акций в свободном обращении
Подробнее на РБК:
Крупнейшие акционеры «Детского мира» — АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — в ночь с 1 на 2 сентября 2020 года полностью реализовали свои доли в компании, говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».
Инвесторам предложили по ускоренной процедуре 184 750 001 акцию компании, или 25% плюс одна акция, из них 20,38% принадлежали «Системе», 4,62% — РКИФ. Сделка по продаже акций должна завершиться в ближайшие дни, после чего ретейлер станет компанией, почти 100% акций которой находятся в свободном обращении, за исключением квазиказначейских бумаг и акций, принадлежащих менеджменту и директорам.
В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 112 руб. На закрытии Московской биржи акции стоили 112,96 руб., то есть пакет был продан с дисконтом менее 1%. Суммарно акционеры компании получат по итогам размещения 20,7 млрд руб. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки был также Альфа-банк.
Подробнее на РБК:
Не потянул 2 направления. В ДетМире неплохую команду собрал, Кораблик догнать не может), но связь требует денег видимо.
Цифры 112 сентябрь и 160 декабрь.... и без событий громких ... не вяжется.
Не потянул 2 направления. В ДетМире неплохую команду собрал, Кораблик догнать не может), но связь требует денег видимо.
Цифры 112 сентябрь и 160 декабрь.... и без событий громких ... не вяжется.
ну да - на всякий случай выставил ордер на бай чуть выше района старта , акция вкусная на самом деле. Очень хорошие в сл. году.
Тут далеко не все, просто отобрано то что мне интересно.
До прихода наших друзей 17:30 мск , все было красным, друзья из за океана почти все сделали зеленым.
Особенно порадовала сделка по CNK, вошел отложкой при первых дружеских "толчках", взял почти все движение за день, на тек момент.
насчет зеленой зоны понял, а ты где отбор делаешь? Скриннер какой?
ну да - на всякий случай выставил ордер на бай чуть выше района старта , акция вкусная на самом деле. Очень хорошие в сл. году.
Если купят, то рост должен быть какое то время. Вот если сорвется, то краткое падение будет. А так по результатам работы и отчетам цена формироваться будет.
насчет зеленой зоны понял, а ты где отбор делаешь? Скриннер какой?
Это в тиньке , браузерный вариант торговли со стационарного компьютера , добавить виджет->Скринер
Очень не хватает MT5 с доступом к СПБ.
Тесла-месла(шучу), Глобальный восходящий тренд, коррекционный откат, или проторговка, но внутри-дня, уровень сопротивления 598,61, после падения возродился восходящий тренд, и в нем цена подошла к уровню, при пробое -Бай, стоп за последний откат, теперь пятница решит, куда улетит?
04.12.2020
Взлетать вроде не будем но и падать не обещает
Вчера индексы завершили день в зеленой зоне