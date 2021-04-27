АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 2

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Ещё один интересный текст для анализа.

Altus Capital объявил о направлении приглашения владельцам акций ПАО «Детский мир» заключить договоры купли-продажи бумаг. Как сообщил фонд, в результате акцепта поданных заявок Altus Capital намеревается приобрести не более 220,961 млн акций — 29,9% капитала компании. Предложенная цена — 160 руб. за акцию, что предусматривает премию в 27,9% к стоимости бумаг на момент закрытия торгов на Московской бирже 27 ноября (125,12 руб. за акцию), а также премию в 43,2% по отношению к средневзвешенной цене за полгода (111,74 руб.), сказано в сообщении.

Тут явно указан уровень выше которого бумага вероятно не уйдет , медведям на заметку, краткосрочным быкам для возможной фиксации.

цифра не более 29.9%  позволяет направить предложение о выкупе не всем акционерам.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается...
 

02.12.2020

Если до 10:00  движение вниз сохранится, с утра часть акций США вероятно слегка пройдет вниз, правда 9.26 от медведей  весьма слабый выхлоп.

разница на 06:18   3,660.38-3,651.12 = 9.26 

 
Yuriy Zaytsev:
Ещё один интересный текст для анализа.

Altus Capital объявил о направлении приглашения владельцам акций ПАО «Детский мир» заключить договоры купли-продажи бумаг. Как сообщил фонд, в результате акцепта поданных заявок Altus Capital намеревается приобрести не более 220,961 млн акций — 29,9% капитала компании. Предложенная цена — 160 руб. за акцию, что предусматривает премию в 27,9% к стоимости бумаг на момент закрытия торгов на Московской бирже 27 ноября (125,12 руб. за акцию), а также премию в 43,2% по отношению к средневзвешенной цене за полгода (111,74 руб.), сказано в сообщении.

Тут явно указан уровень выше которого бумага вероятно не уйдет , медведям на заметку, краткосрочным быкам для возможной фиксации.

цифра не более 29.9%  позволяет направить предложение о выкупе не всем акционерам.

Премия слишком большая для детского ритейла в кризис. Думаю просто в рост играют. До выкупа и премии может и не дойти. Шаги странные по ходу делают. Слишком заявительная компания по выкупу у практически миноритариев. Если бы хотели, выкупили бы 80% от плана, а потом бы заявились.

 

А я то думал почему Сбер растет, оказывается во оно что.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/01/849085-struktura-sbera

Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках
Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках
  • 2020.12.01
  • www.vedomosti.ru
Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин для профилактики COVID-19, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к «Иммунотехнологиям». О том, что правительство рассматривает компанию на эту роль, знает также и гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. Представители «Сбера», «Иммунотехнологий» и...
 
Valeriy Yastremskiy:

Премия слишком большая для детского ритейла в кризис. Думаю просто в рост играют. До выкупа и премии может и не дойти. Шаги странные по ходу делают. Слишком заявительная компания по выкупу у практически миноритариев. Если бы хотели, выкупили бы 80% от плана, а потом бы заявились.

Тоже кажется что мутки какие-то. Ну никто в здравом уме не будет так делать, когда можно выкупить большую часть на рынке гораздо ниже, прям очевидно-банальный разводняк. Просто все ждали роста бумаги , слухи упали на благодатную почву и многие подсоединились к покупкам.

 
Vitalii Ananev:

А я то думал почему Сбер растет, оказывается во оно что.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/01/849085-struktura-sbera

Бредовая затея единый поставщик.

 

Тесла, Глобальный тренд на Север, последние два дня коррекция пошла, цена в канале 

 

Зашибись рынок открылся, с диким гэпом внизу


 
Пришли хозяева жизни, и развернули все в зеленую зону.
 
Yuriy Zaytsev:
Пришли хозяева жизни, и развернули все в зеленую зону.

Хозяева жизни это кто? И что за зеленая зона? ИМХО, на Пике просто излишек акций продали, а счас внизу покупать будут, причем уже больше, потому как продали дорого, покупают дешево

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