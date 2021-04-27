АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 2
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02.12.2020
Если до 10:00 движение вниз сохранится, с утра часть акций США вероятно слегка пройдет вниз, правда 9.26 от медведей весьма слабый выхлоп.
разница на 06:18 3,660.38-3,651.12 = 9.26
Премия слишком большая для детского ритейла в кризис. Думаю просто в рост играют. До выкупа и премии может и не дойти. Шаги странные по ходу делают. Слишком заявительная компания по выкупу у практически миноритариев. Если бы хотели, выкупили бы 80% от плана, а потом бы заявились.
А я то думал почему Сбер растет, оказывается во оно что.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/01/849085-struktura-sbera
Премия слишком большая для детского ритейла в кризис. Думаю просто в рост играют. До выкупа и премии может и не дойти. Шаги странные по ходу делают. Слишком заявительная компания по выкупу у практически миноритариев. Если бы хотели, выкупили бы 80% от плана, а потом бы заявились.
Тоже кажется что мутки какие-то. Ну никто в здравом уме не будет так делать, когда можно выкупить большую часть на рынке гораздо ниже, прям очевидно-банальный разводняк. Просто все ждали роста бумаги , слухи упали на благодатную почву и многие подсоединились к покупкам.
А я то думал почему Сбер растет, оказывается во оно что.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/01/849085-struktura-sbera
Бредовая затея единый поставщик.
Тесла, Глобальный тренд на Север, последние два дня коррекция пошла, цена в канале
Зашибись рынок открылся, с диким гэпом внизу
Пришли хозяева жизни, и развернули все в зеленую зону.
Хозяева жизни это кто? И что за зеленая зона? ИМХО, на Пике просто излишек акций продали, а счас внизу покупать будут, причем уже больше, потому как продали дорого, покупают дешево