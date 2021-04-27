АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 12

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Нефть так же у хаев 

 
Сегодня колдовская пятница.
 
Evgeny Belyaev:
Сегодня колдовская пятница.

угу DSKY прикупил от 135  10,000  акций, неплохой день. уже в бу увел

P.s.

Вышел

 
Yuriy Zaytsev:

Вышел

 
Алексей Тарабанов:

Синица в руках лучше чем утка под кроватью.
 
Особенно в пятницу. 
 

21.12.2020 07:51  

есть предположение что с утра большая часть акций будет в красной зоне.






1 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НА НЕДЕЛЮ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЪЕЗД В КОРОЛЕВСТВО ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ И МОРСКИЕ ПОРТЫ 

2 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПРИОСТАНОВЛЯЕТ ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НА НЕДЕЛЮ

3 МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРЦИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ТУРЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ДАНИИ И НИДЕРЛАНДОВ ИЗ-ЗА МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА

сегодня пожалуй лучше шортить - но аккуратно и не все подряд

 
Yuriy Zaytsev:

21.12.2020 07:51  

есть предположение что с утра большая часть акций будет в красной зоне.


Так и пошло, с утра почти все вниз.

Интересно, как глубоко. 

Ждем 17:30 , куда толкнут рынок биржи США.

 

Мне бы БАБУ, кто как думает - сразу брать пока завалилась, или погулять ещё до НГ глядя на её сочные формы, набитые кэшем и отрицательным долгом)

Ууу, БАБА Люба...

 
Aleksey Mavrin:

Мне бы БАБУ, кто как думает - сразу брать пока завалилась, или погулять ещё до НГ глядя на её сочные формы, набитые кэшем и отрицательным долгом)

Ууу, БАБА Люба...

Может подождать пару дней ?  может по инерции еще присядет. Может дождаться закрытие хотя бы одного дня в бычей свече  или пытаться войти не на полную ,  если уйдет ниже докупить.

какой же все таки эротичный язык у трейдеров!

БРАТЬ ПОКА ЗАВАЛИЛАСЬ

СОЧНЫЕ ФОРМЫ

ВОЙТИ НЕ НА ПОЛНУЮ

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