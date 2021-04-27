АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Декабрь 2020 - страница 12
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Нефть так же у хаев
Сегодня колдовская пятница.
угу DSKY прикупил от 135 10,000 акций, неплохой день. уже в бу увел
P.s.
Вышел
Вышел
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21.12.2020 07:51
есть предположение что с утра большая часть акций будет в красной зоне.
1 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ НА НЕДЕЛЮ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЪЕЗД В КОРОЛЕВСТВО ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ И МОРСКИЕ ПОРТЫ
2 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ПРИОСТАНОВЛЯЕТ ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ НА НЕДЕЛЮ
3 МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУРЦИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ТУРЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПОЛЕТЫ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ДАНИИ И НИДЕРЛАНДОВ ИЗ-ЗА МУТАЦИИ КОРОНАВИРУСА
сегодня пожалуй лучше шортить - но аккуратно и не все подряд
21.12.2020 07:51
есть предположение что с утра большая часть акций будет в красной зоне.
Так и пошло, с утра почти все вниз.
Интересно, как глубоко.
Ждем 17:30 , куда толкнут рынок биржи США.
Мне бы БАБУ, кто как думает - сразу брать пока завалилась, или погулять ещё до НГ глядя на её сочные формы, набитые кэшем и отрицательным долгом)
Ууу, БАБА Люба...
Мне бы БАБУ, кто как думает - сразу брать пока завалилась, или погулять ещё до НГ глядя на её сочные формы, набитые кэшем и отрицательным долгом)
Ууу, БАБА Люба...
Может подождать пару дней ? может по инерции еще присядет. Может дождаться закрытие хотя бы одного дня в бычей свече или пытаться войти не на полную , если уйдет ниже докупить.
какой же все таки эротичный язык у трейдеров!
БРАТЬ ПОКА ЗАВАЛИЛАСЬ
СОЧНЫЕ ФОРМЫ
ВОЙТИ НЕ НА ПОЛНУЮ