Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 5
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Что ждали ? Ждали что будет так:
Что получили? Что то не понятное и не то что просили ...
Уважаемые разработчики, цвета редактора не влияют на его работу. Народ просил возможность изменять полностью цвет всего редактора как это сделано в других программах...
Это проблема Мелкомягких с их Windows, VS и устаревшей парадигмой интерфейса, который пришел из второго тысячелетия. А на дворе уже как 20 лет третье тысячелетие идет.
Все современные IDE написаны на Java, Kotlin и даже JS (например SaxoTraderPRO написан на JS/REACT) . MQ вряд ли перейдет на эти языки.
А на VS нормального современного интерфейса не слепишь, если только не разработать свои собственные библиотеки нового интерфейса, реализованные на canvas.
А это слоновая задача.
Поэтому MQ сейчас заложники этой ситуации. И не только с ME, но и с MT со своей несглаженной графикой.
Все просто.
Решат эту проблему - завоюют Мир.
Не решат - не выдержат конкуренции и уйдут в забвенье.
Производительность и функциональность - это конечно хорошо, но упаковка и эргономика архиважна в современном мире.
Это проблема Мелкомягких с их Windows и VS и устатевшей парадигмой интерфейса, который пришел из второго тысячелетия. А на дворе уже как 20 лет третье тысячелетие идет.
Все современные IDE написаны на Java, Kotlin и даже JS (например SaxoTraderPRO написан на JS/REACT) . MQ вряд ли перейдет на эти языки.
А на VS нормального современного интерфейса не слепишь, если только не разработать свои собственные библиотеки с новым интерфейсом, реализованные на canvas.
А это слоновая задача.
Поэтому MQ сейчас заложники этой ситуации. И не только с ME, но и с MT.
Просто не нужно было завязываться на WinApi окна.
В Си тоже есть GUI библиотеки.
Тогда терминал был бы кроссплатформенным.
Просто не нужно было завязываться на WinApi окна.
В Си тоже есть GUI библиотеки.
Тогда терминал был бы кроссплатформенным.
На тот момент, когда принималось решение о среде разработки - это было правильное решение. А было это хрен знает когда.
Почитайте про разницу и преимущества профайлинга через семплинг и инструментацию.
Сейчас у нас семплинг без потери скорости на полностью оптимизированном коде программ, а раньше было встраивание счетчиков на полностью отключенной оптимизации. Поэтому раньше профайлинг врал на порядки, а сейчас показывает практически реальную картину потребления.
Поиграйтесь с новым профайлером и вы часто увидите, что пропадут практически все мелкие и средние функции - все они уйдут в агрессивный инлайнинг. Чтобы увидеть их, воспользуйтесь новой настройкой отключения инлайнинга в профилировке.С визуальным дизайном будем дальше экспериментировать, но это достаточно удобно получилось. Аналогично в Visual Studio 2019.
Не спорю. Конечно нужная штука.
Говорил о информативности и эргономике.
Не спорю. Конечно нужная штука.
Говорил о информативности и эргономике.
Попользуйтесь хотя бы с недельку в реальных разработках и тогда оцените.
Кажется, что файлы после прохода советника создаваемые советником по адресу:
стали быстро стираться - как продлить срок их жизни?
У меня цель нарезать множество файлов csv при одиночных проходах.
При сохранении отчета тестера с пробелом в имени ("1 2") в браузере пытается открыться 2 файла: с полным путем и названием до пробела ("file:///C:/Users/komposter/Desktop/1") и с окончанием ("2.html").
Естественно, что оба не открываются, так как не существуют. Сами файлы отчета сохраняются нормально.
Попользуйтесь хотя бы с недельку в реальных разработках и тогда оцените.
Я уже оценил разделение общей и собственной активности. Удобно, полезно и наглядно.
Т.е. при таком методе профайлинга нельзя посчитать количество обращений к функции, как это было раньше?
Иногода это было весьма полезно.
Ну и все же красные горизонтальные линии на всю ширину напрягают. Раньше вроде же было удобней
VS
Возможно ли в Обзоре рынка помечать как-то символы, чарты или ордера которых открыты?
Например, открыто много чартов. Пытаюсь удалить символ руками - не выходит. В итоге после долгого разбирательства выясняется, что среди пачки чартов был открыт график этого символа.
при последнем обновлении затёрлась история Custom-символов, хотя они и были в обзоре рынка. Печалька..
конечно сказано было что "храните свою историю сами как умеете", но осадочек остался :-) Придётся придумывать своё параллельное хранилище котировок и удваивать тех.требования.
Поверьте, очень нехочется делать с 0, то что уже сделано почти как надо
может стоит дать пользователю возможность определять на какую глубину хранить данные ?
а то сейчас история давно незапрашиваемых символов удаляется, но это не очень здорово - когда она потребуется, не факт что будет связь с сервером и время на закачку большого объёма. Хотя-бы поэтому
Обновил и перезагрузил все свои терминалы, в которых у меня крутятся под мониторингом более 40 каст. символов - у меня ни по одному символу нет потерь историчческихз данных. Поэтому это скорее у вас что-то специфичное.
Что же касатеся нехватки настроек для управления каст. символами - совершенно с вами согласен, ранее я даже делал отдельную ветку для обсуждения данной проблемы (ссылка).