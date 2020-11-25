Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 5

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Vladimir Pastushak:

Что ждали ?  Ждали что будет так:

Что получили? Что то не понятное и не то что просили ...

Уважаемые разработчики, цвета редактора не влияют на его работу. Народ просил возможность изменять полностью цвет всего редактора как это сделано в других программах...

Это проблема Мелкомягких с их Windows, VS и устаревшей парадигмой интерфейса, который пришел из второго тысячелетия. А на дворе уже как 20 лет третье тысячелетие идет.
Все современные IDE написаны на Java, Kotlin и даже JS (например SaxoTraderPRO написан на JS/REACT)  . MQ вряд ли перейдет на эти языки.

А на VS нормального современного интерфейса не слепишь, если только не разработать свои собственные библиотеки нового интерфейса, реализованные на canvas. 

А это слоновая задача.

Поэтому MQ сейчас заложники этой ситуации. И не только с ME, но и с MT со своей несглаженной графикой.

Все просто.

Решат эту проблему - завоюют Мир. 

Не решат - не выдержат конкуренции и уйдут в забвенье.
Производительность и функциональность - это конечно хорошо, но упаковка и эргономика архиважна в современном мире.

 
Nikolai Semko:

Это проблема Мелкомягких с их Windows и VS и устатевшей парадигмой интерфейса, который пришел из второго тысячелетия. А на дворе уже как 20 лет третье тысячелетие идет.
Все современные IDE написаны на Java, Kotlin и даже JS (например SaxoTraderPRO написан на JS/REACT)  . MQ вряд ли перейдет на эти языки.

А на VS нормального современного интерфейса не слепишь, если только не разработать свои собственные библиотеки с новым интерфейсом, реализованные на canvas. 

А это слоновая задача.

Поэтому MQ сейчас заложники этой ситуации. И не только с ME, но и с MT.

Просто не нужно было завязываться на WinApi окна.
В Си тоже есть GUI библиотеки.
Тогда терминал был бы кроссплатформенным.

 
Roman:

Просто не нужно было завязываться на WinApi окна.
В Си тоже есть GUI библиотеки.
Тогда терминал был бы кроссплатформенным.

На тот момент, когда принималось решение о среде разработки - это было правильное решение. А было это хрен знает когда.

 
Renat Fatkhullin:

Почитайте про разницу и преимущества профайлинга через семплинг и инструментацию.

Сейчас у нас семплинг без потери скорости на полностью оптимизированном коде программ, а раньше было встраивание счетчиков на полностью отключенной оптимизации. Поэтому раньше профайлинг врал на порядки, а сейчас показывает практически реальную картину потребления.

Поиграйтесь с новым профайлером и вы часто увидите, что пропадут практически все мелкие и средние функции - все они уйдут в агрессивный инлайнинг. Чтобы увидеть их, воспользуйтесь новой настройкой отключения инлайнинга в профилировке.

С визуальным дизайном будем дальше экспериментировать, но это достаточно удобно получилось. Аналогично в Visual Studio 2019.

Не спорю. Конечно нужная штука.

Говорил о информативности и эргономике.

 
Nikolai Semko:

Не спорю. Конечно нужная штука.

Говорил о информативности и эргономике.

Попользуйтесь хотя бы с недельку в реальных разработках и тогда оцените.

 

Кажется, что файлы после прохода советника создаваемые советником по адресу:

Tester\Agent-127.0.0.1-3001\MQL5\Files

стали быстро стираться - как продлить срок их жизни?

У меня цель нарезать множество файлов csv при одиночных проходах.

 

При сохранении отчета тестера с пробелом в имени ("1 2") в браузере пытается открыться 2 файла: с полным путем и названием до пробела ("file:///C:/Users/komposter/Desktop/1") и с окончанием ("2.html").

Естественно, что оба не открываются, так как не существуют. Сами файлы отчета сохраняются нормально.

 
Renat Fatkhullin:

Попользуйтесь хотя бы с недельку в реальных разработках и тогда оцените.

Я уже оценил разделение общей и собственной активности. Удобно, полезно и наглядно. 



Т.е. при таком методе профайлинга нельзя посчитать количество обращений к функции, как это было раньше?

Иногода это было весьма полезно.



Ну и все же красные горизонтальные линии на всю ширину напрягают. Раньше вроде же было удобней


       VS     

 

Возможно ли в Обзоре рынка помечать как-то символы, чарты или ордера которых открыты?

Например, открыто много чартов. Пытаюсь удалить символ руками - не выходит. В итоге после долгого разбирательства выясняется, что среди пачки чартов был открыт график этого символа.

 
Maxim Kuznetsov:

при последнем обновлении затёрлась история Custom-символов, хотя они и были в обзоре рынка. Печалька.. 

конечно сказано было что "храните свою историю сами как умеете", но осадочек остался :-)  Придётся придумывать своё параллельное хранилище котировок и удваивать тех.требования.
Поверьте, очень нехочется делать с 0, то что уже сделано почти как надо

может стоит дать пользователю возможность определять на какую глубину хранить данные ?

а то сейчас история давно незапрашиваемых символов удаляется, но это не очень здорово - когда она потребуется, не факт что будет связь с сервером и время на закачку большого объёма.  Хотя-бы поэтому

Обновил и перезагрузил все свои терминалы, в которых у меня крутятся под мониторингом более 40 каст. символов - у меня ни по одному символу нет потерь историчческихз данных. Поэтому это скорее у вас что-то специфичное.

Что же касатеся нехватки настроек для управления каст. символами - совершенно с  вами согласен, ранее я даже делал отдельную ветку для обсуждения данной проблемы  (ссылка).

Билд 2085 - 3 бага(недостатка) в работе с CustomSymbol через пользовательский интерфейс
Билд 2085 - 3 бага(недостатка) в работе с CustomSymbol через пользовательский интерфейс
  • 2019.07.18
  • www.mql5.com
Поводя летний отпуск в погружении в работу с терминала МТ5 я обнаружил целях 3 бага в работе Custom Symbol , которые и будут представлены в этой ве...
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