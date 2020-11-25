Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода - страница 4
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Исправлено в 2638.
Попробуйте в новой бете, пожалуйста.
Попробовали. Кажется, что не исправлено.
2036 хоть включай хоть не включать
Кстати, пора бы разрешить формат на форуме изображений webp Вам же экономнее будет
Кстати, давно тоже есть вопрос по такому моменту. Есть такой код, где дефайнится точка останова:
Может ошибаюсь, но по идее переменная temp1 не должна сдвигаться на уровень макроса. А после стилизации кода происходит так:
Вопрос. Это нормальное поведение? Спасибо
Кстати, давно тоже есть вопрос по такому моменту. Есть такой код, где дефайнится точка останова:
Может ошибаюсь, но по идее переменная temp1 не должна сдвигаться на уровень макроса. А после стилизации кода происходит так:
Вопрос. Это нормальное поведение? Спасибо
стилизатор на точки с запятой реагирует, попробуйте убрать в макросе ; и подставить ниже ;
при последнем обновлении затёрлась история Custom-символов, хотя они и были в обзоре рынка. Печалька..
конечно сказано было что "храните свою историю сами как умеете", но осадочек остался :-) Придётся придумывать своё параллельное хранилище котировок и удваивать тех.требования.
Поверьте, очень нехочется делать с 0, то что уже сделано почти как надо
может стоит дать пользователю возможность определять на какую глубину хранить данные ?
а то сейчас история давно незапрашиваемых символов удаляется, но это не очень здорово - когда она потребуется, не факт что будет связь с сервером и время на закачку большого объёма. Хотя-бы поэтому
2036 хоть включай хоть не включать
если даже давние мастера не вкурсе, что есть уже давно еще и в настройках графика индивидуальная настройка, которая тянется еще и вместе с шаблонами, то сколько человек ругается обычных
проще оставить глобальную, и вывести кнопку на график для индивидуального включения
стилизатор на точки с запятой реагирует, попробуйте убрать в макросе ; и подставить ниже ;
Да, я понимаю, что он реагирует на ";". Но хотелось бы на строке с макросом обойтись без ";". Прикол в том, что компилятор принимает такое моё объявление макроса. Но почему следующая за ним строка в коде не видит ";" - загадка.Вот я туплю. Стилизатору то на компиляцию начхать. Он по сырому тексту работает. Жаль, что он не такой умный, чтобы подставлять макросы со всеми знаками препинания и учитывать это при стилизации...
Да, я понимаю, что он реагирует на ";". Но хотелось бы на строке с макросом обойтись без ";". Прикол в том, что компилятор принимает такое моё объявление макроса. Но почему следующая за ним строка в коде не видит ";" - загадка.Вот я туплю. Стилизатору то на компиляцию начхать. Он по сырому тексту работает. Жаль, что он не такой умный, чтобы подставлять макросы со всеми знаками препинания и учитывать это при стилизации...
вчера заметил, что стилизатор может править стиль-код в 2 нажатия, у fxsaber код есть, стоит вызов 3 вподряд функции, 1-нажатие, ставится шапка на над первой функцией, второе нажатие расчески, ставится шапка-заголовок над второй, над третьей уже почему-то не срабатывает)
почему не добавить возможность стилизировать в одну строку break и continue, как с оператором return бывает, если его принудительно приставить
Кстати, давно тоже есть вопрос по такому моменту. Есть такой код, где дефайнится точка останова:
Может ошибаюсь, но по идее переменная temp1 не должна сдвигаться на уровень макроса. А после стилизации кода происходит так:
Вопрос. Это нормальное поведение? Спасибо
Строка кода в теле условия if должна заканчиваться знаком ;
Таким образом стилизатор понимает, что строка кода закончилась.
По этому стилизатор ищет ; после if
Поставьте после __DEBUG_BREAK_POINT__ знак ;
Что ждали ? Ждали что будет так:
Что получили? Что то не понятное и не то что просили ...
Уважаемые разработчики, цвета редактора не влияют на его работу. Народ просил возможность изменять полностью цвет всего редактора как это сделано в других программах...
Народ просил и ждал годами...