Здравствуйте)
у меня есть сова самописная.....нужно к ней подтяжку стоплосса прикрутить по параболику
реально?;)
И не жалко Вам птичку?!
И не жалко Вам птичку?!
дык я ж наоборот)абгрейд как бэ))))
Здравствуйте уважаемые трейдеры! Подскажите пожалуйста есть ли такой скрипт в котором я мог бы устанавливать время открытия отложенных ордеров и стопы и профиты это мне нужно при новостной торговле?
кто бесплатно может написать советника, у меня есть советник но нужно дописать его или с чистого листа, стратегия на корреляции пар. можно начать с малого депо. Отпишите кто может написать бесплатно. вот работа советника, но не доделанный: https://www.mql5.com/ru/signals/187661
Здравствуйте господа форумчане, у меня просьба о помощи в написании советника под одну интересную идею! Идея не моя. Грешен слямзил.Каюсь)))) я её подсмотрел на одном из сайтов, автор стратегии написал советник и даже продавал его какое-то время, но потом советник был снят с продаж а в бесплатном виде так и не появился. Думается мне что советник или очень хорош. Был бы плох стал бы бесплатным на просторах нета. Да и идея интересная а смысл её вот в чем:
Посмотрите на рисунок — все должно быть понятно уже из него:
1) Линия №1 — своего рода «направляющая», она указывает нам, куда будет открыта торговая позиция — на buy либо на sell.
Чертим ее от предшествующей максимальной вершины (либо нижней либо верхней).
Ее следует проводить к Середине следующей волны на графике (Для простоты определения середины волны можете вполне использовать Уровень Фибоначчи — 50%). Эта «средняя точка» или 50% Фибоначчи на графике и будет служить для нас уровнем пробития и закрытия свечи над или под ним и будет сигналом к открытию торговой позиции.
2) Уровень пробития показан на примерах, в качестве линии №2.
Если направляющая линия направлена вверх и указывает на buy, то уровень пробития соответственно должна пробить buy-вая свеча.
(!) Причем, этот нюанс очень важен: надо непременно дождаться цену закрытия данной свечи, а уже на цене открытия следующей свечи нужно входить в рынок.
С sell свечой проделываем тоже самое, лишь уровень пробития должна пробить свеча на sell.
Стоп-лосс лучше всего ставить или под прошлый минимум 2-й волны (для позиции на Buy) либо максимум 2-й волны (для позиции на Sell).
Тейк-профит по желанию либо ставите на переписи хая 2-й волны либо просто используете трейлинг-стоп, что может быть гараздо выгоднее, причем лучше просто переставлять в ноль и если пробит максимум второй волны и цена пошла дальше, трейлингуйте при помощи трейлинг-стопа на безопасном расстоянии.
Ну вот собственно и все. Очень бы хотелось потестить такой советник, только для этого его надо своять)))) Увы у самого руки не оттуда растут))) Гуманитарий, что с нас взять)))))) За тем и обращаюсь к вам госпда форумчане. Моможите чем можите. И советник на суд форумский выставьте, дабы уталить жажду любопытства !))))))))))))))) И конечно рубануть денег!!!!
Привет, форумчане! Есть работающая стратегия на евро йенне 15м. берём от 1000 до 2500 пунктов по пятизнаку в неделю. Однако у неё ест ьнеудобство. Она на 15 минутках, поэтому часто опаздываю с точками входа, а догонять сигнал не в коем случае в торговле нельзя. И бывают они часто ночью, или рано утром. Проспал так проспал. 2 простых индикатора РСАЙ и стохастик. 2 тайм фрейма 4 часа и 15 минутки. Последняя неделя была особо интересная. К тому же с помощью советника её можно дотестить до идеального варианта. Например стоит ли параллельно открывать сделку, если новый сигнал капнул или переносить на следующий день. Кому интересно, буду рад помощи. Спасибо.
Вот такая идея. Я уже ставил на обсуждение - никто не отозвался - лето - все на канарах или на нарах. так вот если возьметесь, а может уже и есть что-то в этом роде
Такая идея: представить движение цены в децибелах и на малые шумы или флет ставить ноль или нулевую линию, при резом опять же уходе, скажем на 10% выставлять ордер, дальше в зависимости от силы среднего писка вычисленного из истории, прибавлять скажем +51%, ставить опять 0, так ступенчато все по новой. задача опять же выловить свечу или дневной тренд хотя бы на 30-50%, вот как то так. Ну и разворот: ушли в зависимости от синуса угла больше единицы на 10-20% значит разварот. Тут вот даже не знаю как этот разворот описать конкретно. ВИдел на форуме график с привязанными к нулевому или 1 бару осями координат, а по трендам веера машек или что -то другое, значит у него цена всегда упирается в ноль - вот не просто так ведь человек хвастал, что поймал жар птицу за хвост. Вот такая моя фантазия, а описывать труднее чем представлять, но вот написал и вроде стало на что-то похоже. Вопрос в другом может ли из этого что-то получиться??? Еще добавлю: на самом высоком писке где в среднем обычно происходят отскоки - ставить обратный ордер с профитом на процент отскока. Надеюсь не совсем туманно - можно также добавить хождение отложников за ценой с отступом на несколько децибел при резком движении цены чтоб сбивал их, как на новостях скажем. Пишите в личку если большой секрет - хотя какой тут уже может быть секрет - что попало в сеть то уже достояние всемирное-всеобщее :))