Доброго времени суток!
Напишите пожалуйста полуавтоматический советник. Советник основан на стратегии снайпер. В интернете есть несколько штук, но все работают не корректно.

1. Советник открывает два одинаковых ордера ( в бай или сел)
2. Величина лота выставляется в ручную или процент указанный от депозита.
3. Стоп лос у обоих ордеров одинаковый, а тейк профит у каждого ордера указывается свой.
4. После достижения тейк профита первый ордер закрывается, а второй по достижении двух стоп лосов переводится в без убыток.
5. Если есть возможность, то хотелось к нему подцепить еще и трейлинг стоп.
6. Нужен еще разгонный ордер.
7. Величина лота рассчитывается следующим способом:
пример: входим 2 лотами
стоп лос первого ордера 10 пунктов
1 лот x 10 пунктов = 100$
второй лот проходит скажем 30 пунктов х 1 лот  = 300$
общий профит 400$ 
Значит разгонный ордер открывается 4 лотами со стопом 10 пунктов
стоп лос задается в ручную вместе с тейк профитом.
8. Имеется возможность закрытия сразу всех ордеров.

Если нужно у меня есть от одного советника mql код, но повторюсь, работает криво.
Если кто может напишите, если нужны уточнения , сообщите что именно.

 
Anton Yakovlev:
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
привет, есть идеи хочу обсудить лично. можно в скайпе если есть желание. Сам начал изучать программирование, если есть вазможность подскажи как можно ускорить данный процесс)
 

Всем привет!

Есть стратегия. Кто сделает советник?!

Советник должен выставлять уровни по не отработанным фракталам на Н1.(можно только ближайшие к цене), пример на скрине 1:

 

Входы будут осуществляться на М5. Для входа нам нужно чтобы цена ложно пробила и вернулась под уровень. Стоп за максимом ложного пробития. Пример скрин 2:  

 

Выход можно по тейку 3 к 1, либо при обратном сигнале. Скрин 3:

 

В настройка робота должно быть:

1. Выбор по какому таймфрейму ставить уровни. 

2. Настройка торговли по времени

3. стоп лосс и тейк профит

4. возможность переноса в безубыток при достижении настраиваемого количества пунктов. 

5. максимальное количество сделок в день 

 
Самое сложное здесь программно идентифицировать признак ложного пробоя. Возможные варианты: 1)цена отошла от уровня не более, чем на N пунктов и, не достигнув следующего по ходу движения уровня, вернулась ; 2) цена вернулась к уровню через временной промежуток не более чем через Т сек; 3) на более старшем ТФ может быть такой признак: цена "проколола" уровень, т.е. хвост свечи пересёк уровень, а цена закрытия свечи уровень не пробила;

Ну и, наверно, есть и другие признаки. Вы какой предлагаете? Или может вы опишите признаки не ложного пробоя?

 
Давайте попробуем первый вариант пока с пунктами, тогда в параметрах советника это должен быть регулируемым параметром.
 
Georgi Zuenko:
Давайте попробуем первый вариант пока с пунктами, тогда в параметрах советника это должен быть регулируемым параметром.
Я пока такой эксперт делать не собираюсь, занят другими проектами. А написал пост лишь для того, чтобы помочь вам сформулировать техзадание. Если вы хотите, чтобы вам сделали эксперт, техзадание должно быть сформулировано чётко.
 
Я бы попробовал 3 вариант. На каком ТФ определяем уровни, на таком и надо выявлять ложное пробитие. "Прокол" уровня тенью свечи лучше всего на мой взгляд отражает это ложное пробитие(цена пересекала уровень, но закрепится за ним не смогла).
 
RelaxON:
Я бы попробовал 3 вариант. На каком ТФ определяем уровни, на таком и надо выявлять ложное пробитие. "Прокол" уровня тенью свечи лучше всего на мой взгляд отражает это ложное пробитие(цена пересекала уровень, но закрепится за ним не смогла).
Согласен, можно и так определять, но ручное тестирование показало, что при повышенной волатильности, и при "проколе" в начале часа например, цена улетает далеко пока мы ждем закрепления на этом таймфрейме. А там уже либо доходит до сопротивления, либо стоп огромны. А на м5 зашли бы со стопом в 10-12 п
 
Нуждаюсь в роботе, не бесплатно. Напишите телефон для контакта. Хотелось бы пообщаться.
 
Виктор Семёнов:
Нуждаюсь в роботе, не бесплатно. Напишите телефон для контакта. Хотелось бы пообщаться.
С программистами общаются здесь: Фриланс.
