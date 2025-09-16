Напишу советник бесплатно - страница 55
Доброго времени суток!
Напишите пожалуйста полуавтоматический советник. Советник основан на стратегии снайпер. В интернете есть несколько штук, но все работают не корректно.
1. Советник открывает два одинаковых ордера ( в бай или сел)
2. Величина лота выставляется в ручную или процент указанный от депозита.
3. Стоп лос у обоих ордеров одинаковый, а тейк профит у каждого ордера указывается свой.
4. После достижения тейк профита первый ордер закрывается, а второй по достижении двух стоп лосов переводится в без убыток.
5. Если есть возможность, то хотелось к нему подцепить еще и трейлинг стоп.
6. Нужен еще разгонный ордер.
7. Величина лота рассчитывается следующим способом:
пример: входим 2 лотами
стоп лос первого ордера 10 пунктов
1 лот x 10 пунктов = 100$
второй лот проходит скажем 30 пунктов х 1 лот = 300$
общий профит 400$
Значит разгонный ордер открывается 4 лотами со стопом 10 пунктов
стоп лос задается в ручную вместе с тейк профитом.
8. Имеется возможность закрытия сразу всех ордеров.
Если нужно у меня есть от одного советника mql код, но повторюсь, работает криво.
Если кто может напишите, если нужны уточнения , сообщите что именно.
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Всем привет!
Есть стратегия. Кто сделает советник?!
Советник должен выставлять уровни по не отработанным фракталам на Н1.(можно только ближайшие к цене), пример на скрине 1:
Входы будут осуществляться на М5. Для входа нам нужно чтобы цена ложно пробила и вернулась под уровень. Стоп за максимом ложного пробития. Пример скрин 2:
Выход можно по тейку 3 к 1, либо при обратном сигнале. Скрин 3:
В настройка робота должно быть:
1. Выбор по какому таймфрейму ставить уровни.
2. Настройка торговли по времени
3. стоп лосс и тейк профит
4. возможность переноса в безубыток при достижении настраиваемого количества пунктов.
5. максимальное количество сделок в день
Самое сложное здесь программно идентифицировать признак ложного пробоя. Возможные варианты: 1)цена отошла от уровня не более, чем на N пунктов и, не достигнув следующего по ходу движения уровня, вернулась ; 2) цена вернулась к уровню через временной промежуток не более чем через Т сек; 3) на более старшем ТФ может быть такой признак: цена "проколола" уровень, т.е. хвост свечи пересёк уровень, а цена закрытия свечи уровень не пробила;
Ну и, наверно, есть и другие признаки. Вы какой предлагаете? Или может вы опишите признаки не ложного пробоя?
Давайте попробуем первый вариант пока с пунктами, тогда в параметрах советника это должен быть регулируемым параметром.
Я бы попробовал 3 вариант. На каком ТФ определяем уровни, на таком и надо выявлять ложное пробитие. "Прокол" уровня тенью свечи лучше всего на мой взгляд отражает это ложное пробитие(цена пересекала уровень, но закрепится за ним не смогла).
Нуждаюсь в роботе, не бесплатно. Напишите телефон для контакта. Хотелось бы пообщаться.