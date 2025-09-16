Напишу советник бесплатно - страница 58

Ruslan Fakhretdinov:
Сгенерируй советник в редакторе, добавь в него всё что тебе угодно для скелета и вуаля.
Ок, спасибо
 
Всем привет, а кто может написать простой советник, надо чтобы он делал отложенные ордера, копируя их с только что закрывшихся? Надо чтобы получилось так, ордер закрылся по ТП и робот сразу же ставит отложенные с той ценой входа и ТП.
 
Максим:
Например этот советник: New Martin (... При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну... ).

 
Я искал, но не нашел нужного. Надо, чтобы он открывал в точности такой же ордер, с той же точкой входа и выхода, полностью копировал сделку.
 
Максим:
Я искал, но не нашел нужного. Надо, чтобы он открывал в точности такой же ордер, с той же точкой входа и выхода, полностью копировал сделку.

Хм. Это как? Логики нет или описание не полное. Грубо говоря - был отложенный Buy Limit ордер:

Типы ордеров 

Цена сходила вниз и отложенный ордер Buy Limit активировался. Судя по Вашему описанию новый Buy Limit нужно ставить по цене срабатывания предыдущего - но это нонсен, так как отложенный ордер ставиться на некотором удалении от цены.

 
Я просто не договариваю, надо чтобы так было, только ордер открывался не вручную, а автоматически

2017.02.27 18:16:38.638 '141190': pending order buy limit 0.10 EURUSD at 1.0591 sl: 0.0000 tp: 1.0599
2017.02.27 18:16:39.128 '141190': order was opened : #29209108 buy limit 0.10 EURUSD at 1.0591 sl: 0.0000 tp: 1.0599

 
Ну если недоговариваете - тогда Вам прямая дорога в сервис Фриланс.
 
Anton Yakovlev:
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Еще актуально?
 
Здравствуйте,мечтаю о роботе который будет открывать и закрывать ордера по мере их поступления,например один робот например мартин настраиваем на слив, а другой открывает зделку наоборот с увеличеным коофицентом. 
 
Здравствуйте.
Нужно сделать алерт на индикатор CCI ARROWS.
Нужно что бы сигналил сразу, после появления стрелки.
MT5
