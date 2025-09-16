Напишу советник бесплатно - страница 58
Сгенерируй советник в редакторе, добавь в него всё что тебе угодно для скелета и вуаля.
Всем привет, а кто может написать простой советник, надо чтобы он делал отложенные ордера, копируя их с только что закрывшихся? Надо чтобы получилось так, ордер закрылся по ТП и робот сразу же ставит отложенные с той ценой входа и ТП.
На сайте работает поиск (правый верхний угол). Ищите по слову "Take Profit" или "TakeProfit".
Например этот советник: New Martin (... При срабатывании Take Profit открывает позицию (ОДНУ) в ту же строну... ).
Я искал, но не нашел нужного. Надо, чтобы он открывал в точности такой же ордер, с той же точкой входа и выхода, полностью копировал сделку.
Хм. Это как? Логики нет или описание не полное. Грубо говоря - был отложенный Buy Limit ордер:
Цена сходила вниз и отложенный ордер Buy Limit активировался. Судя по Вашему описанию новый Buy Limit нужно ставить по цене срабатывания предыдущего - но это нонсен, так как отложенный ордер ставиться на некотором удалении от цены.
Я просто не договариваю, надо чтобы так было, только ордер открывался не вручную, а автоматически
2017.02.27 18:16:38.638 '141190': pending order buy limit 0.10 EURUSD at 1.0591 sl: 0.0000 tp: 1.0599
2017.02.27 18:16:39.128 '141190': order was opened : #29209108 buy limit 0.10 EURUSD at 1.0591 sl: 0.0000 tp: 1.0599
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Здравствуйте,мечтаю о роботе который будет открывать и закрывать ордера по мере их поступления,например один робот например мартин настраиваем на слив, а другой открывает зделку наоборот с увеличеным коофицентом.
Нужно сделать алерт на индикатор CCI ARROWS.
Нужно что бы сигналил сразу, после появления стрелки.
MT5