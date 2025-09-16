Напишу советник бесплатно - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот этот ниже актуальней.
Помогите, пожалуйста, торговать на новостях. Очень нужен советник, у которого должны быть две основные функции.
Первая функция: выставление отложенных ордеров с заданным TP и SL, в заданное время на заданном уровне от цены.
Вторая функция: Держать отложки параллельно цене. Т.е, передвигать их вместе с ценой (руками так муторно это делать). И, в заданное время, во время выхода новости останавливать сие действие и ждать, когда цена заденет один из ордеров. Второй ордер после этого сразу же удаляется.
Ещё раз:
За 2 минуты до новости ставятся два противоположных stop-ордера на расстоянии 10 пунктов от цены, сразу же включается функция передвижения параллельно цены, 2 минуты передвигаться вместе с ценой, один ордер убегает от цены, второй догоняет цену. Во время выхода новости выключить функцию передвижения отложки и далее ждать пробоя одного из ордеров. Второй после пробоя первого сразу же удаляется.
Изменяемые в свойствах советника переменные (примерно, как я себе представляю, не знаю, какая на самом деле реализация):
TP - 600 (по умолчанию)
Trall - 300 (по умолчанию)
SL - 100 (по умолчанию)
Pips - 100 (расстояние от цены по умолчанию)
Slippage - 100 (проскальзывание в пунктах по умолчанию)
Lot - 0,1
Risk - 10 // процентов (ну, это не обязательно, потом попрошу, если что)
TimeNews1On - true (использовать ячейки ниже для ввода времени, false - советник не торгует)
TimeNewsHour - часы (время выхода новости 1)
TimeNewsMin - минуты (время выхода новости 1)
TimeNews2On - false (по умолчанию)
TimeNewsHour - часы (время выхода новости 2)
TimeNewsMin - минуты (время выхода новости 2)
TimeNews3On - false
TimeNewsHour - часы (время выхода новости 3)
TimeNewsMin - минуты (время выхода новости 3)
TimeNews4On - false
TimeNewsHour - часы (время выхода новости 4)
TimeNewsMin - минуты (время выхода новости 4)
TimeNews5On - false
TimeNewsHour - часы (время выхода новости 5)
TimeNewsMin - минуты (время выхода новости 5)
Инста, пятизнак
Я всё это делаю вручную, муторно так, а теперь ещё и времени нет отрабатывать новости, хочу с утра или ночью поставить советник на пары, где в этот день будут новости, чтобы все они отработались.
--------------------------------------
Если знаете такие советники, встречали, то прошу поделиться
Заранее спасибо вам!
вы уверены что вы этого хотите ? я просто к примеру после того как увидел на новостях проскальзывание в 1500 пп (150 пп на 4-зн) стал меньше увлекаться новостями
Да народ просто свято верит в то, что отложенные ордера не проскальзывают, от этого и придумывают такие системы)
вы уверены что вы этого хотите ? я просто к примеру после того как увидел на новостях проскальзывание в 1500 пп (150 пп на 4-зн) стал меньше увлекаться новостями
Для начала думаю стоит вам на своём брокере отмониторить расширение спреда на новостях, пример я писал логировщик, который показал что на eurusd при среднем спреде 9-12 пп расширение на новостях происходит до 65 пп , так что при стопе в 100пп (10пп на 4х знаке). любое движение чуток не туда снесёт ордер
Естественно это сильные новости, а торговать на слабых - почти нет смысла , проскальзываение есть практически всегда когда есть сильное расширение спреда, нет его на слабом расширении или при его отсутствии
расширение на новостях происходит до 65 пп
<ДЕКОМПИЛИРОВАННЫЙ КОД УДАЛЁН!>
Вы смотрели индикатор в тестере стратегии, или только красивую картинку там где его скачали?
А вы Анна, или Денис =) Или есть как их там, ну те что и дядя и тётя одновременно?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, нужен очень простой советник по стратегии inside bar. Советник должен после формирования внутреннего бара на открытии следующего бара открывать ордер. Если бычий бар, то на покупку. Если медвежий бар, то на продажу.
Переменные
-лот 0.01
-номер советника (меджик)
-TP (1.определенное количество пунктов, 2.количество пунктов равное размеру тела внутреннего бара, 3.равен нулю - не задается)
-количество пунктов (если ТР-1)
-SL (1.определенное количество пунктов, 2.равен нулю - не задается)
количество пунктов для определения внутреннего бара как сигнального, чтобы отсеять очень маленькие.
- количество пунктов (если SL-1)
-возможность прописывать комментарии для ордера
- проскальзование