Напишу советник бесплатно - страница 23

Vladimir Zubov:

Поищите в базе, там куча всего, на экзамен покатит.

https://www.mql5.com/ru/code/mt4/experts

смотри у меня тема разработка и исследование адаптивной механ тс,инвариантной к изменениям рынойчной ситуации
 
какого плана хоть советник искать который может подойти под эту тему....я математические расчеты вообще на обум придумываю...вот нужен советник...
[Удален]  
lena333:


а мне оно зачем ?
 

как насчет https://www.mql5.com/ru/articles/1284#c1_12

кто напишет программу?

За место индюка яШифт (представленной в статье) можно использовать заявки в стакане цен: http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/depth_of_market 

Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • 2014.12.12
  • Vasiliy Sokolov
  • www.mql5.com
Статья описывает теорию биржевого ценообразования и специфику клиринговых расчетов срочной секции Московской биржи. Материал будет интересен как начинающим трейдерам, желающим получить свой первый биржевой опыт по торговле деривативами, так и опытным форекс-трейдерам, рассматривающих возможность переноса своей торговли на централизованную биржевую площадку.
 
Anton Yakovlev:
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.

написал робота - хотелось бы его на пятёрке увидеть (сделать мульти валютным) и потестить - только вот возиться некогда ... поможете ?


[Удален]  

 Привет, Народ.

 Помогите добавить аллерт в индикатор.

 Индюк по свечам, ну и когда указатель появляется, хотелось бы аллерт прибавить.

   Заранее спасибо. 

Файлы:
13084.zip  2 kb
 

 Здравствуйте! Хотел обратиться с просьбой о написании советника на тему 3-х экранов Эдлера. Открытие сделок по сигналу: одинакового окрашивания свечей на нескольких тайм-фреймах. С возможностью произвольной установки тайм-фреймов, от 2 до 4. Установкой лотности, тейка и стопа. И возможности работы как в автоматическом режиме, т.е открытие ордера советником, так и в полу автоматическом, т.е. советник выдает сигнал на открытие но ордер не открывает. Спасибо.

[Удален]  

Доброго дня ...

Есть мультивалютный советник и  индикатор ..нужно переписать с Мт4 на Мт5...Либо сделать в Мт 4 график эквити и баланса мультивалютного советника  

 

Ищу толкового трейдера ,готового написать советник/робота .Пишите в лс

[Удален]  
Oksana Agapova:

Ищу толкового трейдера ,готового написать советник/робота .Пишите в лс

Вам во фриланс, и ссылку на сигнал лучше убрать, пока не пришел модератор.
