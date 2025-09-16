Напишу советник бесплатно - страница 23
Поищите в базе, там куча всего, на экзамен покатит.
https://www.mql5.com/ru/code/mt4/experts
как насчет https://www.mql5.com/ru/articles/1284#c1_12
кто напишет программу?
За место индюка яШифт (представленной в статье) можно использовать заявки в стакане цен: http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/depth_of_market
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
написал робота - хотелось бы его на пятёрке увидеть (сделать мульти валютным) и потестить - только вот возиться некогда ... поможете ?
Привет, Народ.
Помогите добавить аллерт в индикатор.
Индюк по свечам, ну и когда указатель появляется, хотелось бы аллерт прибавить.
Заранее спасибо.
Здравствуйте! Хотел обратиться с просьбой о написании советника на тему 3-х экранов Эдлера. Открытие сделок по сигналу: одинакового окрашивания свечей на нескольких тайм-фреймах. С возможностью произвольной установки тайм-фреймов, от 2 до 4. Установкой лотности, тейка и стопа. И возможности работы как в автоматическом режиме, т.е открытие ордера советником, так и в полу автоматическом, т.е. советник выдает сигнал на открытие но ордер не открывает. Спасибо.
Доброго дня ...
Есть мультивалютный советник и индикатор ..нужно переписать с Мт4 на Мт5...Либо сделать в Мт 4 график эквити и баланса мультивалютного советника
Ищу толкового трейдера ,готового написать советник/робота .Пишите в лс
Ищу толкового трейдера ,готового написать советник/робота .Пишите в лс
