Напишу советник бесплатно - страница 27

Новый комментарий
[Удален]  
Yura Moisa:
Добрый день. Есть идея создать улучшенный трал.стоп. Например ,если открытый ордер уже  в профите +50 пункт( а стоп-лосс вместе с траллом "шаг" которого  50 пунктов на безубытке   как раз)  то при достижении цены +100 пунктов сокращает " шаг" тралла на 30  или 20 пунктов и закрывается уже узким траллом в конце.Ну там чтобы значения можно было изменять.Кто силен в этом буду благодарен.
Такое уже есть, тралл ступенчатый называется или "удавка". Поищите в базе или в гугле.
 

Нужен советник работающий по принципу, который изложен ниже.

 

Дело в том, что именно такого индикатора я не нашел. Но нашел похожий и принцип такой же. Индикатор прикрепил (шаблон- infinity в папку templates. всё остальное в папку indicators).

Главное, чтобы советник открывал ордера в синей или в красной зонах. 

Буду признателен, если поможете в написании такого советника! Спасибо! 

 
Vladimir Korolev:

Нужен советник работающий по принципу, который изложен ниже.

 

Дело в том, что именно такого индикатора я не нашел. Но нашел похожий и принцип такой же. Индикатор прикрепил (шаблон- infinity в папку templates. всё остальное в папку indicators).

Главное, чтобы советник открывал ордера в синей или в красной зонах. 

Буду признателен, если поможете в написании такого советника! Спасибо! 

Шаблон не соответствует картинке. Картинка откуда? Ссылка есть?
 
chipo:

Вот такая идея. Я уже ставил на обсуждение - никто не отозвался - лето - все на канарах или на нарах. так вот если возьметесь, а может уже и есть что-то в этом роде

Такая идея: представить движение цены в децибелах и на малые шумы или флет ставить ноль или нулевую линию, при резом опять же уходе, скажем на 10% выставлять ордер,  дальше в зависимости от силы среднего писка  вычисленного из истории, прибавлять скажем +51%, ставить опять 0, так ступенчато все по новой. задача опять же выловить свечу или дневной тренд хотя бы на 30-50%, вот как то так. Ну и разворот: ушли в зависимости от синуса угла больше единицы на 10-20% значит разварот. Тут вот даже не знаю как этот разворот описать конкретно. ВИдел на форуме график с привязанными к нулевому или 1 бару осями координат, а по трендам веера машек или что -то другое, значит у него цена всегда упирается в ноль - вот не просто так ведь человек хвастал, что поймал жар птицу за хвост. Вот такая моя фантазия, а описывать труднее чем представлять, но вот написал и вроде стало на что-то похоже. Вопрос в другом может  ли из этого что-то получиться??? Еще добавлю: на самом высоком писке где в среднем обычно происходят отскоки - ставить обратный ордер с профитом на процент отскока. Надеюсь не совсем туманно - можно также добавить хождение отложников за ценой с отступом на несколько децибел при резком движении цены чтоб сбивал их, как на новостях скажем. Пишите  в личку если большой секрет - хотя какой тут уже может быть секрет - что попало в сеть то уже достояние всемирное-всеобщее :))

А я умудрялся сравнивать с переменным напряжением, код тренда перевести в аналоговый сигнал тупо мостами диодными выпрямить на положительные и отрицательные электроны (сделки) и опять их в цифру на исполнение ордеров, даже умудрялся на генераторе ATTEN ATF20B  моделировать условный тренд и на выходе подключал светодиоды разной полярностью, зеленый на покупку красный на продажу, выставлял частоту 0,4 Гц все равно быстро моргали но моргали по переменно, в итоге я пришел к выводу что это полная чушь и легче это все в коде отобразить. По идеи мне как радио специалисту понятен процесс переменки, если взят тренд и прогнать его на быстрой скорости то получится что то вроде переменного напряжения только с переменной частотой и разной амплитудой но любую переменную амплитуду можно выпрямить на отрицательные и положительные величены ну это так для размышления. 
 

Кто нибудь встречал или может написать на MQL 5 скрипт покупки текущего символа по текущей цене и скрипт продажи текущего символа по текущей цене с возможностью работы скриптов от сочетания горячих клавиш?

Хорошие аналоги таких скриптов на MQL 4  существует у Кима Игоря Викторовича (aka KimIV). 

 

Помогите кто может. Желательно в созданной теме. 

 

http://forum.mql4.com/ru/68419

Помогите написать робота, плохо знаю язык mt4 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Помогите написать робота, плохо знаю язык mt4 - MQL4 форум
 
khorosh:
Шаблон не соответствует картинке. Картинка откуда? Ссылка есть?
Шаблон не соответствует..Я же написал, что такого индикатора не нашел..а нашел похожий..но смысл такой же..
 
Vitalie Postolache:
Можно будет.Moi email dirgintis@gmail.com  napisi
 
Anton Yakovlev:
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.

Антон, хотелось бы робота.

Продажа/покупка при пересечении ценой последней точки Parabolic SAR (желтые точки). Посмотри на график, думаю там все понятно.

[img]https://charts.mql5.com/8/346/nzdusd-h1-fxpro-financial-services-2.png[/img]

 
NikRom:

Антон, хотелось бы робота.

Продажа/покупка при пересечении ценой последней точки Parabolic SAR (желтые точки). Посмотри на график, думаю там все понятно.

[img]https://charts.mql5.com/8/346/nzdusd-h1-fxpro-financial-services-2.png[/img]

Могу помочь. Обращайтесь в личку или на почту genino.belaev@yandex.ru 
1...202122232425262728293031323334...199
Новый комментарий