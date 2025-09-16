Напишу советник бесплатно - страница 27
Добрый день. Есть идея создать улучшенный трал.стоп. Например ,если открытый ордер уже в профите +50 пункт( а стоп-лосс вместе с траллом "шаг" которого 50 пунктов на безубытке как раз) то при достижении цены +100 пунктов сокращает " шаг" тралла на 30 или 20 пунктов и закрывается уже узким траллом в конце.Ну там чтобы значения можно было изменять.Кто силен в этом буду благодарен.
Нужен советник работающий по принципу, который изложен ниже.
Дело в том, что именно такого индикатора я не нашел. Но нашел похожий и принцип такой же. Индикатор прикрепил (шаблон- infinity в папку templates. всё остальное в папку indicators).
Главное, чтобы советник открывал ордера в синей или в красной зонах.
Буду признателен, если поможете в написании такого советника! Спасибо!
Вот такая идея. Я уже ставил на обсуждение - никто не отозвался - лето - все на канарах или на нарах. так вот если возьметесь, а может уже и есть что-то в этом роде
Такая идея: представить движение цены в децибелах и на малые шумы или флет ставить ноль или нулевую линию, при резом опять же уходе, скажем на 10% выставлять ордер, дальше в зависимости от силы среднего писка вычисленного из истории, прибавлять скажем +51%, ставить опять 0, так ступенчато все по новой. задача опять же выловить свечу или дневной тренд хотя бы на 30-50%, вот как то так. Ну и разворот: ушли в зависимости от синуса угла больше единицы на 10-20% значит разварот. Тут вот даже не знаю как этот разворот описать конкретно. ВИдел на форуме график с привязанными к нулевому или 1 бару осями координат, а по трендам веера машек или что -то другое, значит у него цена всегда упирается в ноль - вот не просто так ведь человек хвастал, что поймал жар птицу за хвост. Вот такая моя фантазия, а описывать труднее чем представлять, но вот написал и вроде стало на что-то похоже. Вопрос в другом может ли из этого что-то получиться??? Еще добавлю: на самом высоком писке где в среднем обычно происходят отскоки - ставить обратный ордер с профитом на процент отскока. Надеюсь не совсем туманно - можно также добавить хождение отложников за ценой с отступом на несколько децибел при резком движении цены чтоб сбивал их, как на новостях скажем. Пишите в личку если большой секрет - хотя какой тут уже может быть секрет - что попало в сеть то уже достояние всемирное-всеобщее :))
Кто нибудь встречал или может написать на MQL 5 скрипт покупки текущего символа по текущей цене и скрипт продажи текущего символа по текущей цене с возможностью работы скриптов от сочетания горячих клавиш?
Хорошие аналоги таких скриптов на MQL 4 существует у Кима Игоря Викторовича (aka KimIV).
Помогите кто может. Желательно в созданной теме.
http://forum.mql4.com/ru/68419
Шаблон не соответствует картинке. Картинка откуда? Ссылка есть?
Можно будет.Moi email dirgintis@gmail.com napisi
если у вас есть хороая стратегия, и вы готовы ей поделиться,могу написать советника. приглашаю обсудить или публично или в личные собщения.
Антон, хотелось бы робота.
Продажа/покупка при пересечении ценой последней точки Parabolic SAR (желтые точки). Посмотри на график, думаю там все понятно.
[img]https://charts.mql5.com/8/346/nzdusd-h1-fxpro-financial-services-2.png[/img]
