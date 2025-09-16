Напишу советник бесплатно - страница 30
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужен советник. Обсурдно простой.
Стратегия довольно простая.
по стратегии работаю год, годовая прибыль 75%
закрытых сделок около 340.
в связи с основной работой постоянно контролить закрылась ли сделка и днем и ночью нет возможности.
в день получается 1-2 ордера (из волможных 10-15)
Планирую, что робот объемом сделок увеличит прибыль до 250-350%
<DELETE>
Привет! Есть ТЗ для торговли по паттерну Внутренний бар на ТФ Д1. Если есть желающие написать советник для МТ4, буду благодарен!!!
Прилагаю скрин с описанием Внутреннего бара.
Привет! Есть ТЗ для торговли по паттерну Внутренний бар на ТФ Д1. Если есть желающие написать советник для МТ4, буду благодарен!!!
Прилагаю скрин с описанием Внутреннего бара.
А есть еще желающие до халявных советников с нормальным ТЗ ?
Могу оформить халяву.. Не люблю сеточников и мартинов.
А есть еще желающие до халявных советников с нормальным ТЗ ?
Могу оформить халяву.. Не люблю сеточников и мартинов.
Я могу попробовать. Тоже бесплатно.
Евгений:
Нужен советник на основе модуля осциллятора торговых сигналов MACD, только с одним типом сигналов: пересечение нулевого уровня.
Здравствуйте. Кто напишет усредняющий локирующий советник? Не очень прибыльный, но живучий. Алгоритм относительно простой. В этой версии индикаторов нет. МТ4 Бесплатно)
Гарантированно будет зарабатывать 5 -7% в месяц. Может больше - могу ошибаться.
Основное преимущество - не напрягаясь выдерживает безоткатный тренд.
Маркет-мейкера под мт5 для торговли в стакане есть желание попробовать написать?