Нужен советник. Обсурдно простой.

 Стратегия довольно простая.

по стратегии работаю год, годовая прибыль 75%

закрытых сделок около 340.

в связи с основной работой постоянно контролить закрылась ли сделка и днем и ночью нет возможности.

в день получается 1-2 ордера (из волможных 10-15) 

Планирую, что робот объемом сделок увеличит прибыль до 250-350% 

Привет! Есть ТЗ для торговли по паттерну Внутренний бар на ТФ Д1. Если есть желающие написать советник для МТ4, буду благодарен!!!

Прилагаю скрин с описанием Внутреннего бара. 

описание Внутреннего бара 

По этой теме уже даже статьи написали! Пользуйтесь поиском "внутренний бар".
 

А есть еще желающие до халявных советников с нормальным ТЗ ?

Могу оформить халяву.. Не люблю сеточников и мартинов. 

 
Sergey Deev:

А есть еще желающие до халявных советников с нормальным ТЗ ?

Могу оформить халяву.. Не люблю сеточников и мартинов. 

Маркет-мейкера под мт5 для торговли в стакане есть желание попробовать написать? 
 
Ramil Minniakhmetov:
Я могу попробовать. Тоже бесплатно. 
ОООО Рамилька про тебя совсем забыл, готов даже буду профинансировать твою помощь по написанию совы, прикрепляю ТЗ. Родилась идея но все ни как не могу воплотить может возьмешься?
Нужен советник на основе модуля осциллятора торговых сигналов MACD, только с одним типом сигналов: пересечение нулевого уровня.
 

И как это, простите, из одного сигнала MACD можно получить прибыльного советника? Заинтриговало.
[Удален]  

Здравствуйте. Кто напишет усредняющий локирующий советник? Не очень прибыльный, но живучий. Алгоритм относительно простой. В этой версии индикаторов нет. МТ4 Бесплатно)

Гарантированно будет зарабатывать 5 -7% в месяц. Может больше - могу ошибаться. 

Основное преимущество - не напрягаясь выдерживает безоткатный тренд. 

 
S-a-m:
Маркет-мейкера под мт5 для торговли в стакане есть желание попробовать написать? 
А точнее можно ? Можно и в лс если тут неудобно.
