есть проблема!
iCustom() - OnTick()
iCustom - при большом количестве запросов, не обрабатываются новые данные, в режиме реального времени, в следствии чего, расчет - "захлебывается".
Кто может подсказать - как правильно организовать схему запросов в реальном времени, с учетом скапливающегося стека новых данных (желательно визуальный пример).
заранее БЛАГОДАРЕН!!!!
Нужен советник по уже существуещему индикатору на основе индикатора Зигзаг, меняет цвет волны при смене тренда.
1. Сделки открываются при смене цвета волны и при первом пробое основания волны того же цвета. Можно менять в настройках страбатывание открытия пробоев, либо открывается ордер только при смене цвета или при первом пробое или одновременно работают два.
2. Пробои подкрашиваются цветными прямоугольниками и приходят алерты (можно менять цвета)
3. Одновременно может окрывать два ордера, к каждому свои настройки ТP/SL, перенос в безубыток по прохождению количества пипсов, сопровождения позиции SL
4. Автоматический манименеджмент с установкой процента от баланса для всех открываемых ордеров
5. Время начала торгов и конец
6. Возможность нанесения двух параметров разного таймфрема на один график ( две калонки HiLo On с названием таймфрема)
7. Количество баров загрузки истории пробоев
iCustom() - OnInit()
Хэндлы индикаторов в советник единоразово вызывайте в OnInit(). В OnTick() подгружайте данные индикатора. Посмотрите примеры в кодобазе.
Очень хочется разобраться с открытием сделок на основе встроенных в мт5 индикаторов например Moving Averages подскажите пожалуйста где проблема код никак нехочет компилироваться.
Не подскажите может такой советник уже существует. Чтобы работал на мартингейле, но не просто ставил ордера в догонку лесенкой, или как качели вверх -вниз с увеличением, а например после каждого стоп лоса ставил по алгоритму buy,buy, sell и так по кругу пока не выйдет в плюс
Всем привет. В TradingView есть интересный график (похож на каги) называется ступенчатые линии. Может кто согласиться написать подобный индикатор для мт5. Индикатор нужен мультитаймфреймовый. Может есть у кого нибудь готовый? Поделитесь.
что-то вот такое есть по запросу
wrong parameters count
Уберите лишнее
Kagi On Chart - скачать индикатор для MetaTrader 5 (forex-method.ru)
С вашей сцильки ведёт вот сюда. Может лучше сразу дать нормальную ссылку?
Что с этим делать незнаю