Всем привет. Кто возьмется написать советника? Несложный. 
 
Ринат Шалунов #:
Здравствуйте, Ринат! Выкладывайте здесь подробное описание Вашей стратегии, ЖЕЛАТЕЛЬНО с иллюстрациями. Укажите так же, на каком языке - MQL4 или MQL5. Может кто-нибудь и возьмётся.

С уважением, Владимир.

 
день добрый. кто подскажет.   у меня есть советник ilan 2.0 и он когда открывает последующие сделки с увеличением лота по той же паре то начиная с 9 и выше сделки не меняет профит первых сделок а оставляет тем же. что может быть ? или у меня советник ломаный. или кто то может исправить бесплатно? спасибо за любой совет
 
Slava Nomer #:
Без кода, сложно что-то посоветовать.

Возможно в советнике есть ограничение на кол-во ордеров, возможно на профит, а возможно на все вместе.

 
вроде ограничений нет. открывает и 10 и 20  и больше сделок просто иногда профит не на всех меняет 

 
а что за код надо. где мне его найти
 
Исходный код советника.
 
не подскажешь к кому можно  обратиться чтобы глянули есть в нем ошибки или нету?

 
Выложи сюда свой советник
 
Всем привет. Парни сделайте пожалуйста  для МТ5  канал где 3,4,5 линию можно передвигать мышкой поралельно каналу. Заранее спасибо. 
