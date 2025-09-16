Напишу советник бесплатно - страница 178
Всем привет. Кто возьмется написать советника? Несложный.
Здравствуйте, Ринат! Выкладывайте здесь подробное описание Вашей стратегии, ЖЕЛАТЕЛЬНО с иллюстрациями. Укажите так же, на каком языке - MQL4 или MQL5. Может кто-нибудь и возьмётся.
С уважением, Владимир.
день добрый. кто подскажет. у меня есть советник ilan 2.0 и он когда открывает последующие сделки с увеличением лота по той же паре то начиная с 9 и выше сделки не меняет профит первых сделок а оставляет тем же. что может быть ? или у меня советник ломаный. или кто то может исправить бесплатно? спасибо за любой совет
Без кода, сложно что-то посоветовать.
Возможно в советнике есть ограничение на кол-во ордеров, возможно на профит, а возможно на все вместе.
вроде ограничений нет. открывает и 10 и 20 и больше сделок просто иногда профит не на всех меняет
а что за код надо. где мне его найти
Исходный код советника.
не подскажешь к кому можно обратиться чтобы глянули есть в нем ошибки или нету?
