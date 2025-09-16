Напишу советник бесплатно - страница 193

mq5
Вот  с расширением mq5. Не знал просто.
Нужно прикрепить файл индикатора с расширением mq5, а не ex5.

С уважением. Владимир.

Привет Владимир. Советник работает с файлом .ех5 и ему .mq5 совсем не нужен.

А по хорошему, индикатор супертренд это интерпретация индикатора CCI и более ничего. Показание CCI выше нуля, тренд на север → ниже нуля тренд на йух. 

 
Привет Владимир. Советник работает с файлом .ех5 и ему .mq5 совсем не нужен.

А по хорошему, индикатор супертренд это интерпретация индикатора CCI и более ничего. Показание CCI выше нуля, тренд на север → ниже нуля тренд на йух. 

Привет, Алексей! А разве индикаторные буферы для разработки советника не нужны? Интересуюсь в целях самообучения.

С уважением, Владимир. 

 
Привет, Алексей! А разве индикаторные буферы для разработки советника не нужны? Интересуюсь в целях самообучения.

С уважением, Владимир. 

Так их видно в свойствах на закладке «Цвета» и в «Окно данных». Там где цены и объёмы баров.

 
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется ли здесь на сайте, например в маркете, бесплатный  дублер ордеров, в пределах одного терминала, который создает от копируемой сделки сеть ордеров бай или сел, в зависимости от основной копируемой сделки, на заданном расстоянии, с мартингейлом или без него.
 
если у вас есть хорошая стратегия, и вы готовы ею поделиться, могу написать советника. приглашаю обсудить публично

Антон доброго здравия !
ЕСТЬ неплохая идея для Советника ! (на МТ-5)
... проверил ВРУЧНУЮ в Демо - за 1,5 недели накрабил кое-что :


Если Вы ещё "в НАСТРОЕНИИ" писать под Заказ - приглашаю к сотрудничеству ! :)

(но НЕ ПУБЛИЧНО, а приватно (!)

Можем даже обсудить ПЛАТНУЮ долю (!) :
сперва я планирую сделать ИНДИКАТОР (на базе Советника) - чтобы оценить проф.пригодность самой Стратегии,

... а потом - ЕСЛИ индикатор покажет ХОРОШИЕ результаты = дополнить его ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИЕЙ (!)
а для этого и нужен будет Разработчик для работы в команде (!)
Если заинтересованы - пишите в Личку (!) :)

Благодарю! :)

 

Приветствую талантливых программистов !  Появилась необходимость ДОДЕЛАТЬ-ДОПИСАТЬ недостающие ДВЕ функции к эксперту для ручной торговли.

Эксперт может;   1. Рассчитывать размер позиции в % от баланса на основании выставленных пользователем уровня-линии  стопа.

                           2. Дробить-делить  полученный результат количества ( лота ) на равные доли.  Например эксперт на основании выставленной линии стопа вычислил лот в % от баланса равный  0.85 и если в настройках указать ( делить например на 0.10 ) то при нажатии кнопки BUY или SELL эксперт выставит 8 лотов по 0.10 и один лот 0.05

                              ( данная полезная функция в сове изначально отсутствовала и вообще не была предусмотрена но теперь есть )

                           3. Может выставлять как отложки , так и входить по рыночной цене так же применяя возможность дробления лота.

Все допы были реализованы не бесплатно и все же я решил выложить исходники и поделиться этим отличным инструментом с людьми НО.......

Необходимо добавить еще две функции к эксперту , как я считаю очень нужные.  Дело в том что на ряду с его очевидными плюсами есть один существенный минус и минус этот заключается в том, что он не может выставлять еще один ордер ( или ряд ордеров) после того как уже выставил ордер на графике,на котором установлен.

То есть, если  мы выставили с помощью него ордер  или вошли по рынку  мы не сможем больше  выставить с помощью него еще одну отложку или войти по рынку.  

   

Что нужно реализовать ( дописать ) ;  

                          1. "научить" советник выставлять отложки и входить по рынку с уже выставленными или открытыми им ордерами.

                          2.  Не плохо было бы добавить функцию перевода в безубыток с созданием соответствующей для этой функции КНОПКОЙ в блоке с уже существующими.

                          3.   Перенести текст над линиями ( entry, stoploss, take profit ) вперед как нарисовал на скрине.


Если кто то талантливый возьмется и доделает это то будет просто замечательно и я выложу готовую сову с этими изменениями на всех доступных площадках включая зарубежные.

За ранее хотел бы поблагодарить того, кто возьмется  и сделает эти дополнения и исправления.

 

Задача упростилась !  
Нужно снять ограничение на количество  ордеров которые он может выставлять как отложенных так и по рынку. Сейчас он может выставить только один ордер или войти по рынку только одним ордером и кнопки становятся просто неактивными для выставления еще одно ордера Другими словами эксперт должен уметь выставлять отложки или входить по рынку с уже выставленными или открытыми им же ордерами с расчетом  в % на сделку от эквити счета а не от баланса счета, используя кнопки которые у него есть.
Нужна помощь!  Не могу прописать закрытие группы ордеров.
 
Нужна помощь!  Не могу прописать закрытие группы ордеров.

Вы не в ту тему обратились. Лучше сюда. И, пожалуйста, когда спрашиваете о чём либо, то сразу укажите на каком языке программируете - МТ4 или МТ5.

С уважением, Владимир.

