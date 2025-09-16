Напишу советник бесплатно - страница 193
mq5
Нужно прикрепить файл индикатора с расширением mq5, а не ex5.
С уважением. Владимир.
Привет Владимир. Советник работает с файлом .ех5 и ему .mq5 совсем не нужен.
А по хорошему, индикатор супертренд это интерпретация индикатора CCI и более ничего. Показание CCI выше нуля, тренд на север → ниже нуля тренд на йух.
Привет, Алексей! А разве индикаторные буферы для разработки советника не нужны? Интересуюсь в целях самообучения.
С уважением, Владимир.
Так их видно в свойствах на закладке «Цвета» и в «Окно данных». Там где цены и объёмы баров.
если у вас есть хорошая стратегия, и вы готовы ею поделиться, могу написать советника. приглашаю обсудить публично
Антон доброго здравия !
ЕСТЬ неплохая идея для Советника ! (на МТ-5)
... проверил ВРУЧНУЮ в Демо - за 1,5 недели накрабил кое-что :
Если Вы ещё "в НАСТРОЕНИИ" писать под Заказ - приглашаю к сотрудничеству ! :)
(но НЕ ПУБЛИЧНО, а приватно (!)
Можем даже обсудить ПЛАТНУЮ долю (!) :
сперва я планирую сделать ИНДИКАТОР (на базе Советника) - чтобы оценить проф.пригодность самой Стратегии,
... а потом - ЕСЛИ индикатор покажет ХОРОШИЕ результаты = дополнить его ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИЕЙ (!)
а для этого и нужен будет Разработчик для работы в команде (!)
Если заинтересованы - пишите в Личку (!) :)
Благодарю! :)
Приветствую талантливых программистов ! Появилась необходимость ДОДЕЛАТЬ-ДОПИСАТЬ недостающие ДВЕ функции к эксперту для ручной торговли.
Эксперт может; 1. Рассчитывать размер позиции в % от баланса на основании выставленных пользователем уровня-линии стопа.
2. Дробить-делить полученный результат количества ( лота ) на равные доли. Например эксперт на основании выставленной линии стопа вычислил лот в % от баланса равный 0.85 и если в настройках указать ( делить например на 0.10 ) то при нажатии кнопки BUY или SELL эксперт выставит 8 лотов по 0.10 и один лот 0.05
( данная полезная функция в сове изначально отсутствовала и вообще не была предусмотрена но теперь есть )
3. Может выставлять как отложки , так и входить по рыночной цене так же применяя возможность дробления лота.
Все допы были реализованы не бесплатно и все же я решил выложить исходники и поделиться этим отличным инструментом с людьми НО.......
Необходимо добавить еще две функции к эксперту , как я считаю очень нужные. Дело в том что на ряду с его очевидными плюсами есть один существенный минус и минус этот заключается в том, что он не может выставлять еще один ордер ( или ряд ордеров) после того как уже выставил ордер на графике,на котором установлен.
То есть, если мы выставили с помощью него ордер или вошли по рынку мы не сможем больше выставить с помощью него еще одну отложку или войти по рынку.
Что нужно реализовать ( дописать ) ;
1. "научить" советник выставлять отложки и входить по рынку с уже выставленными или открытыми им ордерами.
2. Не плохо было бы добавить функцию перевода в безубыток с созданием соответствующей для этой функции КНОПКОЙ в блоке с уже существующими.
3. Перенести текст над линиями ( entry, stoploss, take profit ) вперед как нарисовал на скрине.
Если кто то талантливый возьмется и доделает это то будет просто замечательно и я выложу готовую сову с этими изменениями на всех доступных площадках включая зарубежные.
За ранее хотел бы поблагодарить того, кто возьмется и сделает эти дополнения и исправления.
Нужна помощь! Не могу прописать закрытие группы ордеров.
Вы не в ту тему обратились. Лучше сюда. И, пожалуйста, когда спрашиваете о чём либо, то сразу укажите на каком языке программируете - МТ4 или МТ5.
С уважением, Владимир.