Я его не привязывал к таймфрейму, на какой прикрепишь, там и ищет.
 

Aleksei Stepanenko:
но почему то алерт фейковый всю ночь гудел, сигнала нет а он вылазил, это я еще только на евро его кинул, представляю если бы на все валюты.

что может быть не так?

 
У меня нормально работает, может на минутки кинули где-то, да ещё расстояние большое сделали, вот он и сигналит. Скрин с вкладки эксперты сделайте.
 

Knock-knock Indicator Ver 3

Добавил таймфрейм в алерт, будет видно откуда приходит сигнал.

добрый день кто нибудь может помочь в написании советника который  бы открывал  противоположный ордер тем же обьемом  на каждый ордер при любом количестве ордеров .чтобы не торговал и не закрывал сам не чего.

т.е если есть разница в селах или баях всегда должен быть отложенник на разницу скажим на  13 пунктов . заранее спасибо за помощь .

 
Aleksei Stepanenko:

Я кажется понял в чем дело.

Алерт получается привязан к таймрейму, если Ч1 то он дает сигнал четко раз в час, допустим наши свечки стали как надо в 8:35 а алерт сработал только в 9 часов, когда цена уже ушла.

Так не получиться поработать, если ставить на м5, просто жесть будет, много сигналов.

Ч1 самый оптимальный для интрадэй (мое личное мнение), и как уже просил - получится ли сделать возможность настройки? чтобы указать 3 свечи должны в одну точку биться, 4 свечи и тд.

На разных парах однозначно разные объемы

Вот только что, когда 11 00 мск появилась новая свечка, только тогда алерт вылез

 
Нет, дело не в этом. Вы смотрите на место разворота тренда. И там, часто есть двойное дно/вершина. Но если смотреть на ВЕСЬ график, то там тоже часто бары будут иметь близкие экстремумы. Если вы хотите результат по вашей задумке, то надо еще вводить фильтр, а то и несколько, тогда точность выявления вершин/впадин повысится.

 
мы только начали, то что я выше написал Я понял в  чем дело

а именно алерт выходит ровно каждый час (если Ч1 стоит) он не может в 9:25 дать сигнал, ровно в начале нового часа.

сначала это нужно поправить а там дальше тестить

 
Я бы еще немного изменил код.

int OnInit()
   {
   IndicatorDigits(Digits); //Чтобы точнее индюк показывал
   symbol=Symbol();
   frame=(ENUM_TIMEFRAMES)Period();
   str=symbol+" "+EnumToString(frame);
   StringReplace(str,"PERIOD_","");
   point=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT);
   SetIndexBuffer(0,up);
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,159);
   SetIndexBuffer(1,dn);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(1,159);
   return(INIT_SUCCEEDED);
   }
...................
if(MathAbs(iHigh(symbol,frame,shift)-iHigh(symbol,frame,shift+1))/point<=Distance) //Чтобы  нулевое расхождение тоже показывало
         {
         up[shift]=MathMax(iHigh(symbol,frame,shift),iHigh(symbol,frame,shift+1));
         up[shift+1]=up[shift];
         if(fin==calc) Alert("Тук-тук вверх на "+str);
         }
      if(MathAbs(iLow(symbol,frame,shift)-iLow(symbol,frame,shift+1))/point<=Distance)//Чтобы  нулевое расхождение тоже показывало
         {
         dn[shift]=MathMin(iLow(symbol,frame,shift),iLow(symbol,frame,shift+1));
         dn[shift+1]=dn[shift];
         if(fin==calc) Alert("Тук-тук вниз на "+str);
         }
