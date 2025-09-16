Напишу советник бесплатно - страница 147
Aleksei Stepanenko:
Я его не привязывал к таймфрейму, на какой прикрепишь, там и ищет.
но почему то алерт фейковый всю ночь гудел, сигнала нет а он вылазил, это я еще только на евро его кинул, представляю если бы на все валюты.
что может быть не так?
Knock-knock Indicator Ver 3
Добавил таймфрейм в алерт, будет видно откуда приходит сигнал.
добрый день кто нибудь может помочь в написании советника который бы открывал противоположный ордер тем же обьемом на каждый ордер при любом количестве ордеров .чтобы не торговал и не закрывал сам не чего.
т.е если есть разница в селах или баях всегда должен быть отложенник на разницу скажим на 13 пунктов . заранее спасибо за помощь .
Knock-knock Indicator Ver 3
Добавил таймфрейм в алерт, будет видно откуда приходит сигнал.
Я кажется понял в чем дело.
Алерт получается привязан к таймрейму, если Ч1 то он дает сигнал четко раз в час, допустим наши свечки стали как надо в 8:35 а алерт сработал только в 9 часов, когда цена уже ушла.
Так не получиться поработать, если ставить на м5, просто жесть будет, много сигналов.
Ч1 самый оптимальный для интрадэй (мое личное мнение), и как уже просил - получится ли сделать возможность настройки? чтобы указать 3 свечи должны в одну точку биться, 4 свечи и тд.
На разных парах однозначно разные объемы
Вот только что, когда 11 00 мск появилась новая свечка, только тогда алерт вылез
Нет, дело не в этом. Вы смотрите на место разворота тренда. И там, часто есть двойное дно/вершина. Но если смотреть на ВЕСЬ график, то там тоже часто бары будут иметь близкие экстремумы. Если вы хотите результат по вашей задумке, то надо еще вводить фильтр, а то и несколько, тогда точность выявления вершин/впадин повысится.
мы только начали, то что я выше написал Я понял в чем дело
а именно алерт выходит ровно каждый час (если Ч1 стоит) он не может в 9:25 дать сигнал, ровно в начале нового часа.
сначала это нужно поправить а там дальше тестить
мы только начали, то что я выше написал Я понял в чем дело
а именно алерт выходит ровно каждый час (если Ч1 стоит) он не может в 9:25 дать сигнал, ровно в начале нового часа.
сначала это нужно поправить а там дальше тестить
Я бы еще немного изменил код.